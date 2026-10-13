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メンフィス・デパイ、クラレンス・セードルフのデビュー戦を欠場へ。コリンチャンスはパルメイラスに大敗し、降格危機が深刻化
感情的なキックが、痛いタイミングでの出場停止を招く
デパイは出場停止処分を受け、新監督の初陣を欠場する。処分を受けたのは、先週末のパルメイラスとのダービーで敗れた際だった。チームが1-4で大敗したこの試合で、オランダ人選手のデパイはボールと関係のない場面でヴィトール・ロッキに手を出し、警告を受けた。この軽率な行為により、10月下旬のリオデジャネイロ遠征まで、約2週間にわたって欠場することになった。
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生き残りを懸けた戦いには、前例のない巻き返しが必要だ
宿敵に喫した大敗により、クラブは勝ち点32で16位に低迷している。ESPN Brasilによると、シードルフが残留を確実にするために従来必要とされる勝ち点45に到達するには、指導者として自己最高の勝率を記録しなければならない。これまでの最高はACミランを率いた際の53％で、その後に指揮した深セン、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、カメルーンでは、いずれも48％を超えなかった。
数々の栄冠を手にした指揮官、途方もない難題に直面
元MFに2027年12月までの契約を与えたことは、フェルナンド・ジニスの解任を受けた苦し紛れの賭けだ。ピッチ上の状況も、彼にとって追い風とは言い難い。デパイはクラブと代表で27試合に出場してわずか1得点3アシストと、不振のシーズンを送っている。チームは8連敗を喫し、降格圏でインテルナシオナルと勝ち点で並んでおり、重圧は急速に高まっている。
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残留争いで重要な一戦が相次ぐ
コリンチャンスには、少なくとも明るい材料がある。ロドリゴ・ガロとカイオ・セザルが出場停止処分を終え、来週月曜日に行われるヴィトーリアとの必勝の一戦に復帰する。ネオ・キミカ・アレーナでのこのホーム戦後には、同じく苦戦するヴァスコ・ダ・ガマ、ミラソルとの重要な直接対決が控える。残りはわずか8試合。国内の伝統的な強豪の一つが1部残留を懸けて戦うなか、勝ち点1の重みが増している。
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