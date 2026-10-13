デパイは出場停止処分を受け、新監督の初陣を欠場する。処分を受けたのは、先週末のパルメイラスとのダービーで敗れた際だった。チームが1-4で大敗したこの試合で、オランダ人選手のデパイはボールと関係のない場面でヴィトール・ロッキに手を出し、警告を受けた。この軽率な行為により、10月下旬のリオデジャネイロ遠征まで、約2週間にわたって欠場することになった。