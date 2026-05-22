自身のゴールパフォーマンスでメンフィスへの敬意を示したラビアドは、チーム全員の思いを語った。ESPNの取材に「もちろん、あのパフォーマンスはメンフィスへのトリビュートだ」と明言した。

「彼がクラブに残れるよう、クラブが進歩することはとても大切です。過去2年間、選手たちと共に戦う彼の姿を見てきました。3つのタイトル獲得と降格回避に貢献したのです。彼はチームのために素晴らしい仕事をしてくれました。クラブも選手も、彼がコリンチャンスに残ることを心から願っています。」