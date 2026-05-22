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メンフィス・デパイは残留すべきだ！ コリンチャンスのスター選手は、ブラジルでの「極めて重要な」活躍を見せたオランダ人FWとの契約延長をクラブに求めた。
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ラビアドが契約更新を要求
モロッコ代表MFは、モンテビデオでのペニャロール戦で貴重な引き分けを手にしてすぐ、サンパウロの運営課題に取り組んだ。 同点弾を決めた際、デパイの代名詞である「耳に指を当てるジェスチャー」を真似て祝った。試合後の会見では、クラブ上層部に対し、チームの要であるこのフォワードの残留を働きかけた。バルセロナ時代にも活躍したデパイの大型契約は残り数カ月。チームは一丸となって残留を望んでいる。
モロッコ人が祝賀のトリビュートについて説明する
自身のゴールパフォーマンスでメンフィスへの敬意を示したラビアドは、チーム全員の思いを語った。ESPNの取材に「もちろん、あのパフォーマンスはメンフィスへのトリビュートだ」と明言した。
「彼がクラブに残れるよう、クラブが進歩することはとても大切です。過去2年間、選手たちと共に戦う彼の姿を見てきました。3つのタイトル獲得と降格回避に貢献したのです。彼はチームのために素晴らしい仕事をしてくれました。クラブも選手も、彼がコリンチャンスに残ることを心から願っています。」
デパイの去就は不透明だ
デパイの契約は7月末までで、クラブは3社のスポンサーと契約延長費を全額負担してもらうよう交渉している。
彼は3月下旬から長期離脱中で、今シーズンの出場は限定的だ。今週月曜の練習で左脚に軽度の張りを感じ、復帰は一時延期されたが、医療スタッフは長期休養後のトップアスリートではよくある正常な反応と説明している。
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シーズンの行方を左右する重要な試合
コリンチャンスは5月24日（日）にアトレチコ・ミネイロとのホーム戦でブラジレイロンをスタートさせ、1週間で3試合という過密日程に挑む。 その後、チームはコパ・リベルタドーレスのグループステージでプラテンセと対戦し、5月30日にはグレミオのホームへ乗り込む。クラブ幹部が数百万ポンド規模の契約更新手続きに奔走する一方、回復途上のフォワードはリハビリの最終段階に集中し、国内リーグ戦での戦力向上を目指す。