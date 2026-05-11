Getty/GOAL
翻訳者：
メンフィス・デパイはもっと成果を挙げられたか？元マンUとバルセロナのFWは、ブルーノ・フェルナンデスが持つ資質が自分に欠けていたことで成長が阻まれたと語った。
メンフィスのキャリア：PSVからマンチェスター・ユナイテッド、バルセロナを経てコリンチャンスへ
2015年、PSVで得点王に輝いたメンフィスは2500万ポンド（3400万ドル）でマンチェスター・ユナイテッドへ加入。期待されたが、プレミアリーグでは7試合2得点にとどまった。
しかしデビューシーズンは公式戦7得点、うちプレミアリーグ2得点と期待外れだった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ監督は損失を承知で彼をリヨンへ放出した。
フランスで輝きを取り戻し、2021年にバルセロナへフリー移籍。メッシの退団で重圧がかかった。バルセロナでは1シーズン、アトレティコ・マドリードでは16か月過ごし、南米へ移った。
現在、彼はコリンチャンスで人気者だ。卓越した技術と、ブラジルの生活に馴染む多彩なプレー、サンパウロの華やかなライフスタイルがファンを魅了している。
- Getty Images
なぜメンフィスはヨーロッパのトップクラブで輝けなかったのか？
彼はキャリアで、特にヨーロッパのトップクラブでより大きな成果を挙げられたはずだ。元マンチェスター・ユナイテッドアシスタントマネージャーのムールステーンは、『Best Betting Bonuses』提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「そう思います。でも、できなくても驚きません。
ブルーノのように、トレーニングでも試合でも毎回最高を出そうとする鋼のメンタリティが彼には欠けている。メンフィスにはそれがなかった。
「彼のパフォーマンスは常に波がある。良いプレーをしたかと思えば、次の瞬間には消える。マンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブでは、毎試合最高レベルを示すことが求められる」
マンチェスター・ユナイテッドでのメンフィスの不振について、モウリーニョが説明
「夢の劇場」でメンフィスの悪夢を終わらせたモウリーニョは、才能あるフォワードが自分の下で成功できなかった理由をこう語っている。「ウェイン・ルーニーによると、メンフィスは若手がプレーするリザーブ戦に大きなロールスロイスとカウボーイハットで現れた。彼らしいエピソードだ。
いい奴でプロ意識も高いが、人々は彼を見て「またパーティー好きの若者か」と思ってしまうかもしれない。
「彼らは時として、環境に対応する準備が整う前にビッグクラブへ移籍する。内部競争が激しく、常にプレーできるわけではないことを理解していない。ポジションを争う優れた選手たちがいる。現実感覚を失い、子供っぽくなる。メンフィスにも同じことが起きた」
- Getty
2026年ワールドカップを控え、笑顔でプレーする
メンフィスは批判を気にしない選手に成長した。元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、ジェシー・リンガードと共に笑顔でプレーし、チケット代を払って観に来てくれるファンを楽しませたいと考えている。
世界有数のビッグクラブでプレーした経験に正当な誇りを持ち、32歳の今も母国代表として今夏北米で開催される2026年ワールドカップで重要な役割を果たすだろう。