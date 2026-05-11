2015年、PSVで得点王に輝いたメンフィスは2500万ポンド（3400万ドル）でマンチェスター・ユナイテッドへ加入。期待されたが、プレミアリーグでは7試合2得点にとどまった。

しかしデビューシーズンは公式戦7得点、うちプレミアリーグ2得点と期待外れだった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ監督は損失を承知で彼をリヨンへ放出した。

フランスで輝きを取り戻し、2021年にバルセロナへフリー移籍。メッシの退団で重圧がかかった。バルセロナでは1シーズン、アトレティコ・マドリードでは16か月過ごし、南米へ移った。

現在、彼はコリンチャンスで人気者だ。卓越した技術と、ブラジルの生活に馴染む多彩なプレー、サンパウロの華やかなライフスタイルがファンを魅了している。