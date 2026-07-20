Getty Images Sport
翻訳者：
メンフィス・デパイとコリンチャンスがボーナス支払いを巡り対立。オランダ代表のスター選手は、プレシーズントレーニングへの参加を控えるよう指示された。
財政難がデパイの復帰を阻む
サンパウロの舞台裏では、元バルセロナとアトレティコ・マドリードのFWがコリンチャンスに残るかについて、暗い見通しが広がっている。
UOLによると、彼はネオ・キミカ・アリーナでの公開練習を欠席。これは経済的負担を避けるためのクラブの判断で、偶然ではなかった。フェルナンド・ディニズ監督らコーチ陣はピッチ整備後、スタジアムでの練習を要請したが、看板選手は姿を見せなかった。
- Getty Images Sport
100万ドルのボーナスをめぐるジレンマ
契約交渉の焦点となっているのは、特定の成績連動型ボーナスだ。デパイは契約延長に合意しておらず、交渉は継続中。ワールドカップでオランダ代表として活躍した彼に、コリンチャンスは25日間の休暇を認めたが、その期間は今週土曜に終了する。
しかし首脳陣は、現時点で彼が練習に合流しても意味がないと判断。新契約なしでの復帰は、クラブに金銭的負担がかかるだけだからだ。
ジャーナリストのファビオ・ラザロ氏は「新契約なしでのメンフィスの復帰は意味がない。これがコリンチャンス内の共通認識だ」と内部事情を説明した。
事務のミスが職員の怒りを買っている
不安定な状況に拍車をかけているのが、クラブ法務部門の事務ミスだ。パウリスタ連盟とブラジルサッカー連盟（CBF）への契約登録で技術的な誤りが発生し、デパイの代理人とクラブの関係は急速に悪化している。
ラザロ氏は、オランダ人スターの側近が抱える不満を強調し、これらのミスを犯したのは同一人物だと指摘。また、問題を是正する期限は30日だと明かした。
- Getty Images Sport
更新交渉に悲観論が広がっている
決定期限が迫り、デパイが再びコリンチャンスのユニフォームを着る可能性は急速に低下している。クラブは、世界クラスの才能を残したいという希望と厳しい財政状況の板挟みだ。
650万ポンドの未払い債務と登録手続きの不手際が重なり、信頼関係は修復不能なほど亀裂が入った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。