契約交渉の焦点となっているのは、特定の成績連動型ボーナスだ。デパイは契約延長に合意しておらず、交渉は継続中。ワールドカップでオランダ代表として活躍した彼に、コリンチャンスは25日間の休暇を認めたが、その期間は今週土曜に終了する。

しかし首脳陣は、現時点で彼が練習に合流しても意味がないと判断。新契約なしでの復帰は、クラブに金銭的負担がかかるだけだからだ。

ジャーナリストのファビオ・ラザロ氏は「新契約なしでのメンフィスの復帰は意味がない。これがコリンチャンス内の共通認識だ」と内部事情を説明した。