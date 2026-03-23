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メンフィス・デパイが、コリンチャンスのベンチに座りながら携帯電話を使っていた理由を説明した。動画には、スタッフがオランダ代表のスター選手を叱責しているように見える場面が映っている。
早期退場とベンチでの騒動
ネオ・キミカ・アリーナで行われたコリンチャンス対フラメンゴのブラジル選手権の重要な一戦は、チームの看板選手の早い段階での負傷によって影を落とされた。ルーカス・パケタの先制ゴールをユリ・アルベルトがすぐに追いついた直後、デパイは身体的な不調により22分に途中交代を余儀なくされ、その夜を早々に終えることになった。 試合は結局1-1の引き分けに終わり、ティマオ（コリンチャンス）の未勝利記録は6試合に伸びたが、真の話題となったのは後半の後半だった。テレビカメラは、ベンチに座りながら携帯電話に夢中になっているデパイを捉え、クラブスタッフがテレビカメラに映り込むことを懸念して、端末を使用していたオランダ人選手を叱責する様子がはっきりと映し出された。
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代表チームへの直通回線
試合終了のホイッスルが鳴った後、デパイはソーシャルメディアを通じて、自身の携帯電話の使用は規律違反ではなく、プロとしての必要に迫られたものだったと説明した。彼は、交代後すぐに、迫る代表戦に向けた自身のコンディションについて専門家と連絡を取り合っていたことを明かした。 「誤解のないように言っておきますが、あの時のスマホ操作は、その瞬間にオランダの医療スタッフと連絡を取るためだけのものでした」と彼は説明した。「怪我を抱えながらロッカールームに留まることもできたのに、チームを応援するために外に出てきました。試合の結果には私も悔しいですが、より良い日々を目指して努力を続けていきます。Tmj！」
コリンチャンスでタイトルを獲得したが、怪我の問題は依然として続いている
2024年9月の注目を集めた移籍以来、デパイはコリンチャンスで77試合に出場し、20ゴール15アシストという素晴らしい成績を残し、ブラジルへの大胆な移籍が正しかったことを証明した。 32歳の彼はチームのタイトル獲得の原動力となり、クラブをカンピオナート・パウリスタ（2024-25）、コパ・ブラジル（2025）、スーペルコパ・ド・ブラジル（2026）など、数々のトロフィーを獲得する黄金期へと導いた。 しかし、その活躍は度重なる怪我によって度々阻まれてきた。このオランダ代表スターは、南米での在籍期間中、ハムストリングや足首の様々な故障により計95日間を戦線離脱し、18試合を欠場している。
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ワールドカップに向けた準備
今回の負傷のタイミングは、デパイがノルウェーやエクアドルとの注目度の高い親善試合に向けたオランダ代表チームへの合流を控えていただけに、特に懸念される。これらの試合は2026年ワールドカップに向けた重要な準備となるものであり、同選手がオランダ代表の医療スタッフに直ちに連絡を取ったことは、ロナルド・クーマン監督の代表チーム構想において彼が果たす役割の重要性を浮き彫りにしている。この負傷の影響で、同選手が今回の代表メンバーから外れることになるかどうかは、まだ不明だ。
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