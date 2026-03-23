メンフィス・デパイが、コリンチャンスのベンチに座りながら携帯電話を使っていた理由を説明した。動画には、スタッフがオランダ代表のスター選手を叱責しているように見える場面が映っている。

ネオ・キミカ・アリーナで行われたコリンチャンス対フラメンゴのブラジル選手権の重要な一戦は、チームの看板選手の早い段階での負傷によって影を落とされた。ルーカス・パケタの先制ゴールをユリ・アルベルトがすぐに追いついた直後、デパイは身体的な不調により22分に途中交代を余儀なくされ、その夜を早々に終えることになった。 試合は結局1-1の引き分けに終わり、ティマオ（コリンチャンス）の未勝利記録は6試合に伸びたが、真の話題となったのは後半の後半だった。テレビカメラは、ベンチに座りながら携帯電話に夢中になっているデパイを捉え、クラブスタッフがテレビカメラに映り込むことを懸念して、端末を使用していたオランダ人選手を叱責する様子がはっきりと映し出された。



