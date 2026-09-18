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メンフィス・デパイが落選、シャビが初のオランダ代表メンバーを発表 ルベン・ファン・ボメルとハイファイ・ゼヒールが初招集へ
メンフィスなき新時代
オランダ代表におけるシャビ時代の幕開けは冷徹なものとなった。伝説的な元バルセロナ監督は、メンフィス・デパイをまさかのメンバー外とした。自国の歴代最多得点記録を追うメンフィスだが、次回の代表ウインドーでは戦力外という立場に置かれている。この決定が下されたのは、同FWがコリンチャンスでブラジルでの初ゴールをなお探している時期であり、シャビは歴史的な実績よりも試合勘とクラブでのパフォーマンスを明確に優先した形だ。この選考はロナルド・クーマン時代との決定的な決別を示すものであり、その地位に関係なく、どの選手もこの新たなサイクルで安泰ではないことを告げている。
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若手の台頭と負傷問題
メンフィスの落選が最大のトピックではあるが、外されたベテランは彼だけではない。マルテン・デ・ローンとワウト・ウェクホルストも選外となった。負傷者では、フレンキー・デ・ヨングがワールドカップ中に負った膝の問題で引き続き離脱中で、MFとその元バルセロナ指揮官の再会はお預けとなる。マッツ・ウィーフェルも負傷で不在となり、ステファン・デ・フライはギリシャ移籍後、代表キャリアが終わりに近づいているようだ。一方で、深刻な膝の負傷によりワールドカップを含め長期離脱していたユリエン・ティンバーの復帰は、このメンバーにとって追い風となっている。
シャビの初招集リストで主眼となったのは、若い才能の抜てきだ。元オランダ代表のマルク・ファン・ボメルを父に持つルーベン・ファン・ボメルは、PSVアイントホーフェンでのシーズン序盤の鮮烈な活躍が評価された。前十字じん帯の負傷から復帰したこの若手は、すでにリーグ戦で2ゴール2アシストを記録している。
同様に、ヒヴァイ・ゼヒールもフェイエノールトでレギュラーの座を確保したことで構想に食い込んだ。テクニカルなこのMFは、ゴール前で鋭い嗅覚も示しており、今季すでに5得点を挙げている。
ファン・ダイクのコミットでフェールマンが復帰
シャビのスカッドにおける最も興味深いストーリーのひとつが、ジョーイ・フェールマンの復活だ。ボルシア・ドルトムントのMFは、ユーロ2024のオーストリア戦で期待外れのパフォーマンスに終わった後、ロナルド・クーマン政権下で事実上の構想外となっていた。それを受け、戦術面での適性をめぐってオランダメディアで公然の対立も起きていた。しかし、ブンデスリーガでの新たなスタートによって、27歳のプレーメーカーが依然として最高レベルで役割を果たせるとシャビは確信したようだ。深い位置から守備を崩す能力は、通常はセントラルMFに高い技術力を求めるシャビのシステムにおいて、重要な武器となり得る。
重要なのは、新指揮官が主将の当面の将来も確保したことだ。フィルジル・ファン・ダイクは以前、モロッコに敗れてワールドカップ敗退を喫した失望を受け、自身の代表での将来を検討する考えを示唆していた。8月にシャビと非公開で話し合いを行った後、リバプールの主力は引き続きチームを率いることを明言した。
ファン・ダイクは、ミッキー・ファン・デ・フェンやヤン・パウル・ファン・ヘッケといったプレミアリーグのスターも擁する守備陣の礎であり続けている。興味深いことに、シャビは中東に移籍した選手たちについても柔軟性を示しており、タイヤニ・ラインデルスとクライセンスィオ・サマーフィルはいずれも最近サウジ・プロリーグへ移籍したにもかかわらず、代表メンバーの座を維持した。
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オランダ代表の全招集メンバー一覧
GK： マルク・フレッケン（バイエル・レバークーゼン）、ロビン・ルーフス（サンダーランド）、バルト・フェルブルッヘン（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン）
DF： ナタン・アケ（フェネルバフチェ）、フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）、デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）、ジェレミー・フリンポン（リヴァプール）、ルトシャレル・ヘールトライダ（PSV）、ヨレル・ハト（チェルシー）、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）、ユリエン・ティンバー（アーセナル）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）
MF： ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）、トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）、タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ）、ケネト・テイラー（ラツィオ）、クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス）、ジョーイ・フェールマン（ボルシア・ドルトムント）、ヒヴァイ・ゼヒール（フェイエノールト）
FW： ジャスティン・クライファート（ボーンマス）、ルベン・ファン・ボメル（PSV）、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）、コーディ・ガクポ（リヴァプール）、ノア・ラング（ナポリ）、ドニエル・マレン（ASローマ）、クライセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル）
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