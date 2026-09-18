メンフィスの落選が最大のトピックではあるが、外されたベテランは彼だけではない。マルテン・デ・ローンとワウト・ウェクホルストも選外となった。負傷者では、フレンキー・デ・ヨングがワールドカップ中に負った膝の問題で引き続き離脱中で、MFとその元バルセロナ指揮官の再会はお預けとなる。マッツ・ウィーフェルも負傷で不在となり、ステファン・デ・フライはギリシャ移籍後、代表キャリアが終わりに近づいているようだ。一方で、深刻な膝の負傷によりワールドカップを含め長期離脱していたユリエン・ティンバーの復帰は、このメンバーにとって追い風となっている。

シャビの初招集リストで主眼となったのは、若い才能の抜てきだ。元オランダ代表のマルク・ファン・ボメルを父に持つルーベン・ファン・ボメルは、PSVアイントホーフェンでのシーズン序盤の鮮烈な活躍が評価された。前十字じん帯の負傷から復帰したこの若手は、すでにリーグ戦で2ゴール2アシストを記録している。

同様に、ヒヴァイ・ゼヒールもフェイエノールトでレギュラーの座を確保したことで構想に食い込んだ。テクニカルなこのMFは、ゴール前で鋭い嗅覚も示しており、今季すでに5得点を挙げている。