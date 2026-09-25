BSR Agency
翻訳者：
「メンフィスもウェグホルストもいない！」。ブライアン・ブロビーの負傷という痛手を受け、シャビ・エルナンデスがジョシュア・ザークツィーを選んだ理由
ブロビーのハムストリング負傷を受け、ジルクゼーがオランダ代表に再招集
マンチェスター・ユナイテッドのFWヨシュア・ザークツィーが、ブライアン・ブロビーの前半の負傷を受け、シャビ・エルナンデス率いるオランダ代表に緊急招集された。KNVBは、サンダーランドのFWブロビーが木曜夜に行われたドイツ代表とのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分けでプレー続行不可能となったことを受け、この交代を確認した。
ブロビーは前半30分過ぎにハムストリングを押さえ、ヨハン・クライフ・アレナのピッチに倒れ込んだ。
ブロビーが倒れている間もドイツ代表は物議を醸す形でプレーを続け、その結果、フェリックス・ヌメチャが先制点を決めた。
- AFP
シャビ、メンフィス・デパイとヴァウト・ベグホルストに先んじてジルクゼーを選出
ブロビーの離脱により、先にドニエル・マレンも離脱していたことから、デビュー組のメックス・メールディンクがスカッド内で唯一の本職センターフォワードとなった。シャビはドイツ戦の試合終了直後に動き、今後のアウェー戦に向けて戦力を追加で招集した。
メディアでは経験豊富な候補としてワウト・ウェグホルストやメンフィス・デパイの名前が挙がっていたが、シャビは前線の軸としてジルクゼーを選んだ。
25歳のストライカーは2024年11月以来初の代表招集となり、A代表通算6試合出場への上積みを目指す。
マンチェスター・ユナイテッドのFW、代表での復活を目指す
ザークツィーは今季、マンチェスター・ユナイテッドで断続的な起用にとどまっており、代表での評価を再び確立することを目指してザイストの代表合宿地に到着する。オールド・トラフォードで脇役に回っていたことが、この2年間にわたる代表招集からの長期離脱につながっていた。
しかし、シャビが、プレーをつなげられる高い技術を持つFWを戦術的に好んでいることが、ザークツィー復帰への扉を開いた。
このアタッカーは金曜の夕方、メディカルチェックを完了するためにKNVB本部へ向かう。
- ANP
オランダ、セルビア戦に向けてベオグラード行きのフライトへ প্রস্তু備
ジルクゼーは日曜日に行われるセルビアとのネーションズリーグを前に、オランダ代表の他のメンバーとともに土曜日にベオグラード行きの飛行機に搭乗する。アウェーでのこの一戦は、オランダにとって今後控えるグループ3試合の最初の試合となる。
セルビア遠征後、オランダはギリシャとのアウェー戦に臨み、その後ホームでセルビアとの再戦を迎える。
シャビ率いるチームは、敵地で勝ち点3をつかみ、グループ首位争いを前進させることを目指す。
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