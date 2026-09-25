「メンフィスもウェグホルストもいない！」。ブライアン・ブロビーの負傷という痛手を受け、シャビ・エルナンデスがジョシュア・ザークツィーを選んだ理由

マンチェスター・ユナイテッドのFWヨシュア・ザークツィーが、ブライアン・ブロビーの前半の負傷を受け、シャビ・エルナンデス率いるオランダ代表に緊急招集された。KNVBは、サンダーランドのFWブロビーが木曜夜に行われたドイツ代表とのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分けでプレー続行不可能となったことを受け、この交代を確認した。

ブロビーは前半30分過ぎにハムストリングを押さえ、ヨハン・クライフ・アレナのピッチに倒れ込んだ。

ブロビーが倒れている間もドイツ代表は物議を醸す形でプレーを続け、その結果、フェリックス・ヌメチャが先制点を決めた。