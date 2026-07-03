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「メンバー構成が間違っている！」――元イングランド代表スターが、コンゴ民主共和国戦での「懸念される」ワールドカップのパフォーマンスを受け、「傲慢な」トーマス・トゥヘルを痛烈に批判
イングランド戦勝利後、バットがトゥヘル監督の采配に疑問を呈する
イングランドがコンゴ民主共和国に2-1で辛勝した試合後、バットはトゥヘル監督の戦術と選手選考を強く批判した。パディ・パワーへの独占インタビューで、元イングランド代表MFバットは「監督は創造性豊かな選手を無視し、26人のメンバーはバランスを欠いている」と指摘。決勝トーナメントで苦戦すれば、その判断が大きな問題になると警鐘を鳴らした。
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元イングランド代表MFが懸念を語る
バット氏は、トゥヘル監督のこだわりは強みでも弱みでもあると指摘。勝てば批判は消えるが、外部意見を聞かない姿勢を懸念した。
「彼はメディアやファンの声を気にせず、自分のやり方を貫いている。頑固なタイプだ」とバットは説明した。「この方法で優勝すれば、誰も文句は言わない。彼は騎士に叙任され、神のように称えられるだろう。それでも、その姿勢は少し心配だ。
「ただ、彼は頑固で、ある意味傲慢なタイプの監督のように見える。ただ自分のやりたいことをやっているだけだ。それは良い面でもあるし、監督としては悪いことではない。彼には計画があり、それに忠実であり、周囲の雑音など気にしていない。」
さらに彼はイングランド代表の選手選考も批判し、接戦を左右できる選手が外されたと主張した。
「誰が何と言おうと、このメンバー構成は間違っている」と付け加えた。「本人は認めないだろうが、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを招集すべきだったと100％分かっているはずだ。 0-0のまま15分を残したとき、彼はベンチを見てフィル・フォーデンやコール・パーマーがいたらと後悔したはずだ。勝てなければ、彼は激しく批判されるだろう。彼の多くの決断は理解できない。少しめちゃくちゃだ」
中盤の選手起用も批判されている。
バットはトゥヘル監督がコビー・マイヌーを起用しない理由が分からないと語った。彼は「なぜマイヌーを数分間も出さないのか。ジョーダン・ヘンダーソンより先に彼を投入すべきだ」と指摘し、守備への信頼不足と攻撃意欲の欠如を批判した。
「私がどうしても理解できないのは、なぜトゥヘルがコビー・マイヌーを一切起用しないのかということだ」とバットは語った。「まったく理解できない。彼に3分間さえ与えていない。マイヌーより先にジョーダン・ヘンダーソンを投入した――そこには根本的な問題がある。
「トゥヘルは自チームの4バックを信頼していない。だから守備的MFを2人も起用する。コンゴのような相手にはおかしい。マイヌーを出すべきだった。ガーナ、パナマ、コンゴ戦でも同様だ」
バット氏はまた、デクラン・ライスとエリオット・アンダーソンのコンビは創造性に欠けると指摘。ライスは万全でなく、アンダーソンは安全志向でボールを前線へ運べなかったと批判した。
さらに彼はこう付け加えた。「トゥヘルは、欧州屈指のMFを右SBに回すほど中盤に不安を抱えている。デクラン・ライスは怪我で万全ではなく、休ませるべきだった。
「エリオット・アンダーソンは最近調子が良くない。コンゴ戦でもプレーにぎこちなさがあり、深く下がりすぎ、悪い位置でボールを受け、前線への推進力や相手のラインを崩す力が不足している。」
- AFP
トゥヘルへのプレッシャーが高まっている
イングランドはワールドカップに残った。だが次戦のトゥヘル監督の采配にも注目が集まる。月曜日、メキシコシティのベスト16でメキシコと戦う。
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