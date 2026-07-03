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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「メンバー構成が間違っている！」――元イングランド代表スターが、コンゴ民主共和国戦での「懸念される」ワールドカップのパフォーマンスを受け、「傲慢な」トーマス・トゥヘルを痛烈に批判

トーマス・トゥヘル
イングランド
イングランド 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国
ワールドカップ

イングランドがコンゴ民主共和国に辛勝したワールドカップの試合後、ニッキー・バットはトーマス・トゥヘル監督の采配を疑問視した。元マンチェスター・ユナイテッドMFは、選手起用や戦術、計画変更を嫌う姿勢を批判し、これらの判断が大会後半で代償をもたらす可能性があると警告した。

  • イングランド戦勝利後、バットがトゥヘル監督の采配に疑問を呈する

    イングランドがコンゴ民主共和国に2-1で辛勝した試合後、バットはトゥヘル監督の戦術と選手選考を強く批判した。パディ・パワーへの独占インタビューで、元イングランド代表MFバットは「監督は創造性豊かな選手を無視し、26人のメンバーはバランスを欠いている」と指摘。決勝トーナメントで苦戦すれば、その判断が大きな問題になると警鐘を鳴らした。

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    元イングランド代表MFが懸念を語る

    バット氏は、トゥヘル監督のこだわりは強みでも弱みでもあると指摘。勝てば批判は消えるが、外部意見を聞かない姿勢を懸念した。

    「彼はメディアやファンの声を気にせず、自分のやり方を貫いている。頑固なタイプだ」とバットは説明した。「この方法で優勝すれば、誰も文句は言わない。彼は騎士に叙任され、神のように称えられるだろう。それでも、その姿勢は少し心配だ。

    「ただ、彼は頑固で、ある意味傲慢なタイプの監督のように見える。ただ自分のやりたいことをやっているだけだ。それは良い面でもあるし、監督としては悪いことではない。彼には計画があり、それに忠実であり、周囲の雑音など気にしていない。」

    さらに彼はイングランド代表の選手選考も批判し、接戦を左右できる選手が外されたと主張した。

    「誰が何と言おうと、このメンバー構成は間違っている」と付け加えた。「本人は認めないだろうが、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを招集すべきだったと100％分かっているはずだ。 0-0のまま15分を残したとき、彼はベンチを見てフィル・フォーデンやコール・パーマーがいたらと後悔したはずだ。勝てなければ、彼は激しく批判されるだろう。彼の多くの決断は理解できない。少しめちゃくちゃだ」

  • 中盤の選手起用も批判されている。

    バットはトゥヘル監督がコビー・マイヌーを起用しない理由が分からないと語った。彼は「なぜマイヌーを数分間も出さないのか。ジョーダン・ヘンダーソンより先に彼を投入すべきだ」と指摘し、守備への信頼不足と攻撃意欲の欠如を批判した。

    「私がどうしても理解できないのは、なぜトゥヘルがコビー・マイヌーを一切起用しないのかということだ」とバットは語った。「まったく理解できない。彼に3分間さえ与えていない。マイヌーより先にジョーダン・ヘンダーソンを投入した――そこには根本的な問題がある。

    「トゥヘルは自チームの4バックを信頼していない。だから守備的MFを2人も起用する。コンゴのような相手にはおかしい。マイヌーを出すべきだった。ガーナ、パナマ、コンゴ戦でも同様だ」

    バット氏はまた、デクラン・ライスとエリオット・アンダーソンのコンビは創造性に欠けると指摘。ライスは万全でなく、アンダーソンは安全志向でボールを前線へ運べなかったと批判した。

    さらに彼はこう付け加えた。「トゥヘルは、欧州屈指のMFを右SBに回すほど中盤に不安を抱えている。デクラン・ライスは怪我で万全ではなく、休ませるべきだった。

    「エリオット・アンダーソンは最近調子が良くない。コンゴ戦でもプレーにぎこちなさがあり、深く下がりすぎ、悪い位置でボールを受け、前線への推進力や相手のラインを崩す力が不足している。」

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