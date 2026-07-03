バット氏は、トゥヘル監督のこだわりは強みでも弱みでもあると指摘。勝てば批判は消えるが、外部意見を聞かない姿勢を懸念した。

「彼はメディアやファンの声を気にせず、自分のやり方を貫いている。頑固なタイプだ」とバットは説明した。「この方法で優勝すれば、誰も文句は言わない。彼は騎士に叙任され、神のように称えられるだろう。それでも、その姿勢は少し心配だ。

「ただ、彼は頑固で、ある意味傲慢なタイプの監督のように見える。ただ自分のやりたいことをやっているだけだ。それは良い面でもあるし、監督としては悪いことではない。彼には計画があり、それに忠実であり、周囲の雑音など気にしていない。」

さらに彼はイングランド代表の選手選考も批判し、接戦を左右できる選手が外されたと主張した。

「誰が何と言おうと、このメンバー構成は間違っている」と付け加えた。「本人は認めないだろうが、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを招集すべきだったと100％分かっているはずだ。 0-0のまま15分を残したとき、彼はベンチを見てフィル・フォーデンやコール・パーマーがいたらと後悔したはずだ。勝てなければ、彼は激しく批判されるだろう。彼の多くの決断は理解できない。少しめちゃくちゃだ」