メンディはポッドキャスト『The Mo Show』で、モロッコ戦で起きたことは極めて異例だと語った。彼は「どの試合でも、ましてや決勝で相手ベンチが私のタオルを盗むことは初めて」と述べた。

さらに「サッカーではこうしたことが起こり得る。重要な試合だったため集中力を保ちたかった。控えGKの助けもあり、小競り合いに気を取られなかった」と続けた。

さらに「モロッコ戦は、観客の大きなプレッシャーや選手同士のトラブルなど、キャリアで最も厳しい試合だった」と語った。

さらに「モロッコのサポーターはすごく騒がしかった。8万人の観客の前で開催国と戦うのは難しい。ウォーミングアップでピッチに出たとき、『こんな光景は初めてだ』と思った」と語った。

さらに「試合から2日経っても耳や頭の中で歓声が鳴り続けた。キャリアを通じて、こんな経験は初めてだ」と語った。



