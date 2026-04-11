サウジアラビアのアル・アハリに所属するセネガル人GKエドゥアルド・メンディが、自国代表からアフリカネイションズカップのタイトルを剥奪しモロッコに与えた決定に怒りを示した。
2025年のアフリカネイションズカップ決勝では、セネガルがモロッコを1-0で破り優勝した。
しかし試合中、PK判定に抗議してセネガル代表が数分間ピッチを離れたため、アフリカサッカー連盟（CAF）は3月、セネガルからタイトルを剥奪しモロッコに授与すると発表した。
サウジアラビアのアル・アハリに所属するセネガル人GKエドゥアルド・メンディが、自国代表からアフリカネイションズカップのタイトルを剥奪しモロッコに与えた決定に怒りを示した。
2025年のアフリカネイションズカップ決勝では、セネガルがモロッコを1-0で破り優勝した。
しかし試合中、PK判定に抗議してセネガル代表が数分間ピッチを離れたため、アフリカサッカー連盟（CAF）は3月、セネガルからタイトルを剥奪しモロッコに授与すると発表した。
メンディはポッドキャスト『The Mo Show』で、モロッコ戦で起きたことは極めて異例だと語った。彼は「どの試合でも、ましてや決勝で相手ベンチが私のタオルを盗むことは初めて」と述べた。
さらに「サッカーではこうしたことが起こり得る。重要な試合だったため集中力を保ちたかった。控えGKの助けもあり、小競り合いに気を取られなかった」と続けた。
さらに「モロッコ戦は、観客の大きなプレッシャーや選手同士のトラブルなど、キャリアで最も厳しい試合だった」と語った。
さらに「モロッコのサポーターはすごく騒がしかった。8万人の観客の前で開催国と戦うのは難しい。ウォーミングアップでピッチに出たとき、『こんな光景は初めてだ』と思った」と語った。
さらに「試合から2日経っても耳や頭の中で歓声が鳴り続けた。キャリアを通じて、こんな経験は初めてだ」と語った。
メンディはタイトル剥奪について「私たちは試合に勝ち、祝福を受けた。すべてが私たちの優勝を証明している」と語った。
さらに「世界トップ10に入るモロッコ相手に我々は素晴らしいパフォーマンスを見せた。彼らは非常に強力なチームで、優れた選手を多く擁している」と続けた。
また、「モロッコ代表は5年以上高いレベルを維持し、その地位にふさわしい。2022年ワールドカップでは準決勝に進出したが、我々は彼らを破りアフリカネイションズカップを制した」と称えた。
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CAFの決定には衝撃を受けた。突然のことで、最初は冗談だと思った。
メンディは「誤報か、あるいはエイプリルフールの冗談だと思ったが、残念ながら本当だった」と語った。
タイトル返還についてメンディは「セネガルサッカー連盟は全力で取り戻す。結末は一つ、セネガルがアフリカネイションズカップで優勝することだ」と強調した。
セネガル代表がピッチを去った件について、ベテランGKは「代表全員がピッチを離れたと報じられたが、実際には選手が残っていた。我々は試合を放棄したわけではなく、あれは単なる反応だった」と語った。
さらに「試合は数分中断しただけで通常通り再開された。もし本当に全員が退場していれば、審判はモロッコの不戦勝を宣告していたはずだ」と続けた。
メンディは声明でFIFAを批判し、「FIFAのスローガン『スポーツは世界を一つにする』とは正反対のことがモロッコ戦で起きた」と語った。
「CAFの決定後、これほど多くの支援を受けるとは想像していなかった。私たちは多くのファンを獲得した」
息子は優勝を喜んでいたが、大会取り消しをどう伝えればいいのか分からず、とてもつらい」と語った。
この件についてメンディは「我々が傲慢だった、あるいはCAFの決定を弄んだと見る向きもあったが、実際には一切計画していなかった」と述べた。
さらに「祝賀会は決定前に計画済みで、トロフィーを皆に見せるために費用も支払っていた。CAFの決定には納得していないが、誰かを傷つける意図はなかった」と結んだ。