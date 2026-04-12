Goal.com
ライブ
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

翻訳者：

メンディ：「アル・アハリで引退する可能性もある。ブッフォンの功績は決して忘れない」

エドゥアール・メンディ
M. Jaissle
ジャンルイジ・ブッフォン
リヤド・マフレズ
アルアーリ
プレミアリーグ
セネガル
ドイツ
イタリア
アルジェリア
サウジアラビア

ベテランのセネガル人GKが放った衝撃発言

サウジアラビアのアル・アハリに所属するセネガル人GKエドゥアルド・メンディが、自身の日々の活躍やアルジェリア代表FWリヤド・マフレズ、イタリア人GKジャンルイジ・ブッフォンとの関係を語った。

2023年夏にチェルシーから移籍したメンディは、世界屈指のGKとしてチームをACLとスーパカップ制覇に導いた。


  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    アル・アハリで引退する可能性もある。

    メンディはポッドキャスト「The Mo Show」で、アル・アハリを離れるつもりはないと明言。同クラブでキャリアを終える可能性もあると示唆した。「正直、他でプレーする姿は想像できません。クラブはすべてを与えてくれ、最高のパフォーマンスを支えてくれています」と語った。

    関連記事：メンディ「モロッコの優勝は突然のことだった…当初は『エイプリルフールの冗談』だと思っていた」

    さらに「アル・アハリは私がセネガル代表で最高のパフォーマンスを発揮できるよう支えてくれた。国際舞台での今の地位はクラブでの活躍とサポートあってのものだ」と語った。

    さらに「今は最適なタイミングで、最適な場所にいる。クラブの経営陣は信頼してくれ、サポーターからは大きな愛情とサポートを受けている。常に必要とされていると感じられる」と語った。

    • 広告

  • 危機は英雄を生んだ

    メンディは、チームが困難な時期を経験し、それがクラブの歴史の転換点だったと語った。「マティアスとの問題で不安定だった時、皆がクラブを支えてくれた」と述べた。

    さらに「外部からは疑問の声が多かったが、私は『ここのファンはクラブだけを支持している』と言い続けていた」と語った。

    さらに「あの時期、サポーターが支援を続け、新監督と新ビジョンがなければ状況は変わっていた。彼らは最後までプロジェクトを信じてくれた」と語った。

    最後に「アジアや国内で獲得したタイトルはすべてサポーターのおかげだ。最も困難な局面で決定的な役割を果たしたのは彼らであり、彼らこそが真のクラブなのだ」と締めくくった。

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    サハル・リヤド・マハルズ

    メンディはチームメイトのリヤド・マフレズを「魔法のような選手」と絶賛。高い知性と正確な読みでディフェンダーを翻弄し、卓越した技術で違いを生み出すと語った。

    さらに「彼のファーストタッチは常に際立っている。ボールをコントロールし、余計な力を入れずに適切な場所に置く術を知っている。彼がチームにいることで、明らかに違いが生まれている」と付け加えた。

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    ブフォンの姿勢

    メンディはイタリアの伝説的GKジャンルイジ・ブッフォンとの人間味あふれるエピソードを語った。「彼に憧れていた。フランスリーグで対戦した時は格別の喜びだった。試合後、彼は私を祝福し、ユニフォームを欲しがった」。

    しかしそのときは彼のユニフォームが届かず、がっかりしても何も言わなかった。

    数年後、代表チームで再挑戦すると、スタッフを通じて「あなたの成長を評価している」と伝えられ、ボヌッチは私のことを覚えていてくれた。

    そしてこう締めくくった。「『ザ・ベスト』を受賞したその日、彼のユニフォームが届いた。それは私のキャリアの中で最も幸せな日の一つだった」。

AFCチャンピオンズリーグエリート
アルアーリ crest
アルアーリ
AHL
アル=デュヘイル crest
アル=デュヘイル
ADS