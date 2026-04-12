メンディ：「アル・アハリで引退する可能性もある。ブッフォンの功績は決して忘れない」

メンディはポッドキャスト「The Mo Show」で、アル・アハリを離れるつもりはないと明言。同クラブでキャリアを終える可能性もあると示唆した。「正直、他でプレーする姿は想像できません。クラブはすべてを与えてくれ、最高のパフォーマンスを支えてくれています」と語った。

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さらに「アル・アハリは私がセネガル代表で最高のパフォーマンスを発揮できるよう支えてくれた。国際舞台での今の地位はクラブでの活躍とサポートあってのものだ」と語った。

さらに「今は最適なタイミングで、最適な場所にいる。クラブの経営陣は信頼してくれ、サポーターからは大きな愛情とサポートを受けている。常に必要とされていると感じられる」と語った。