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Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

メンタル面で壁にぶつかるカラム・ハドソン＝オドイ。ノッティンガム・フォレストのレジェンド、スタン・コリーモアは「基本に立ち返れ」と助言し、失った輝きを取り戻す方法を教えた。

カラム・ハドソン＝オドイ
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト 対 ポルト
ヨーロッパリーグ

ノッティンガム・フォレストのレジェンド、スタン・コリーモア氏がGOALに語った。カラム・ハドソン＝オドイが輝きを取り戻すには、基本に立ち返ることが大切だ。元チェルシーのウインガーは今シーズンシティ・グラウンドで4人の監督から信頼を得たが、ゴールもアシストも少ない。メンタル面の壁が最高のコンディションを取り戻す妨げになっていると考えられている。

  • ハドソン＝オドイがチェルシーからフォレストへ、500万ポンドの移籍金で加入した。

    2023年夏、500万ポンド（700万ドル）の格安移籍金で加入したハドソン＝オドイは、プレミアリーグで8得点をマーク。デビュー戦のバーンリー戦で放った鮮やかなシュートは、その後の活躍を予感させた。

    イングランド代表3試合出場経験のある彼は、左からカットインして得点を重ね、瞬く間に名を馳せた。マークされていても、その脅威は止まらなかった。

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  • Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest 2025-26 third kitGetty

    2026年、ハドソン＝オドイはプレミアリーグで得点を挙げていない。

    フォレスト2年目はアンフィールドでリヴァプール相手に決勝点を挙げるなど活躍し、2028年までの新契約を締結した。しかし今季は期待されるようなインパクトを残せていない。

    12月のトッテナム戦で2得点を挙げたが、その後の11試合では無得点。2026年の唯一のゴールは、レックサムとのFAカップ戦でPK戦の末に敗れた試合でのものだった。

    プレーには自信が欠け、サイドバックを突破する意欲も薄れた。それでも才能は疑いなく、再び脅威的なウイングになるための助言が寄せられている。

  • 森のレジェンド、コリーモアがハドソン＝オドイに輝きを取り戻す方法を伝授

    ハドソン＝オドイは戦術センスと同じくらいメンタル強化も必要か？この問いにリヴァプールのレジェンド、コリーモアは「ベスト・ベッティング・ボーナス」経由のGOAL独占インタビューでこう語った。「そう思うよ。 面白い話だが、フォレストに来る2つ前の移籍先クリスタル・パレスで、監督スティーブ・コッペル――彼自身もマンチェスター・ユナイテッドやイングランド代表で優れたウインガーだった――は僕にワイドのポジションを任せたがっていた。 私は主に左だったが、右に出ることもあった。彼はこう言っていた。「ワイドプレーヤーが調子を落とすときは、基本に立ち返れ。相手を抜き、ボックス内にボールを送り込め。10回中6回は成功する」と。

    ブライアン・クラフがジョン・ロバートソンに同じことを言ったのを想像してください。ロブソンは3〜4年間ヨーロッパ最高の選手でしたが、キャリア終盤にはそんな基本を教えなくても理解していました。ダービーやスコットランド代表でもプレーし、サイドバックを抜き、クロスを供給する方法を熟知していました。

    「ワイドなポジションの選手は、ときに小賢しくなりすぎる。相手を抜き去っても、切り返しすぎてボックス内が混み合い、結局後ろにパスしてしまう。それが習慣になる。

    相手チームがシティ・グラウンドで攻めてくるかどうかは関係ない。相手が守備を固めても、バーンリーのように引いても、監督が彼に「タッチラインまで深く切り込め」と声を掛けるだけでいい。 もっとワイドに展開するんだ。多くのウイングは自らスペースを狭めている。タッチラインから内側に入りすぎると、フルバックとの距離が5〜10ヤードも縮まる。

    タッチラインに立て。そうすればフルバックとの距離が最大になり、ボールを受けて加速できる。抜き去ってウッドにクロス。あるいは抜かずにウッドへ。シンプルだ。

    私がこれまで働いたコーチや監督は、優れたウイングに「フルバックを抜き、ボックスにクロスを入れろ」とシンプルに指示していた。 一度成功すれば相手SBは下がり、スペースが生まれる。原因と結果だ。

    「だからカルにとっては、おそらくメンタル面の問題だ。今は必要以上にスピードを落とし、後ろを振り返って内側にパスを出している。右のエランガ、左の彼が相手を抜き、ウッディがゴールを決める――あの頃に戻るべきだ」

  • Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest 2025-26 shirt backGetty

    ノッティンガム・フォレスト 2025-26シーズンの試合日程：ヨーロッパリーグとプレミアリーグの残留争い

    木曜日のヨーロッパリーグ準々決勝第2戦で、フォレストがホームにポルトを迎え、ハドソン＝オドイに再びチャンスが訪れる。2試合合計は1－1のタイだ。

    その後、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは日曜日にシティ・グラウンドでバーンリーと対戦する。プレミアリーグ残留を争う重要な一戦で、残り6試合時点で降格圏の2つ上、勝ち点3差にいる。

ヨーロッパリーグ
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