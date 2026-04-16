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メンタル面で壁にぶつかるカラム・ハドソン＝オドイ。ノッティンガム・フォレストのレジェンド、スタン・コリーモアは「基本に立ち返れ」と助言し、失った輝きを取り戻す方法を教えた。
ハドソン＝オドイがチェルシーからフォレストへ、500万ポンドの移籍金で加入した。
2023年夏、500万ポンド（700万ドル）の格安移籍金で加入したハドソン＝オドイは、プレミアリーグで8得点をマーク。デビュー戦のバーンリー戦で放った鮮やかなシュートは、その後の活躍を予感させた。
イングランド代表3試合出場経験のある彼は、左からカットインして得点を重ね、瞬く間に名を馳せた。マークされていても、その脅威は止まらなかった。
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2026年、ハドソン＝オドイはプレミアリーグで得点を挙げていない。
フォレスト2年目はアンフィールドでリヴァプール相手に決勝点を挙げるなど活躍し、2028年までの新契約を締結した。しかし今季は期待されるようなインパクトを残せていない。
12月のトッテナム戦で2得点を挙げたが、その後の11試合では無得点。2026年の唯一のゴールは、レックサムとのFAカップ戦でPK戦の末に敗れた試合でのものだった。
プレーには自信が欠け、サイドバックを突破する意欲も薄れた。それでも才能は疑いなく、再び脅威的なウイングになるための助言が寄せられている。
森のレジェンド、コリーモアがハドソン＝オドイに輝きを取り戻す方法を伝授
ハドソン＝オドイは戦術センスと同じくらいメンタル強化も必要か？この問いにリヴァプールのレジェンド、コリーモアは「ベスト・ベッティング・ボーナス」経由のGOAL独占インタビューでこう語った。「そう思うよ。 面白い話だが、フォレストに来る2つ前の移籍先クリスタル・パレスで、監督スティーブ・コッペル――彼自身もマンチェスター・ユナイテッドやイングランド代表で優れたウインガーだった――は僕にワイドのポジションを任せたがっていた。 私は主に左だったが、右に出ることもあった。彼はこう言っていた。「ワイドプレーヤーが調子を落とすときは、基本に立ち返れ。相手を抜き、ボックス内にボールを送り込め。10回中6回は成功する」と。
ブライアン・クラフがジョン・ロバートソンに同じことを言ったのを想像してください。ロブソンは3〜4年間ヨーロッパ最高の選手でしたが、キャリア終盤にはそんな基本を教えなくても理解していました。ダービーやスコットランド代表でもプレーし、サイドバックを抜き、クロスを供給する方法を熟知していました。
「ワイドなポジションの選手は、ときに小賢しくなりすぎる。相手を抜き去っても、切り返しすぎてボックス内が混み合い、結局後ろにパスしてしまう。それが習慣になる。
相手チームがシティ・グラウンドで攻めてくるかどうかは関係ない。相手が守備を固めても、バーンリーのように引いても、監督が彼に「タッチラインまで深く切り込め」と声を掛けるだけでいい。 もっとワイドに展開するんだ。多くのウイングは自らスペースを狭めている。タッチラインから内側に入りすぎると、フルバックとの距離が5〜10ヤードも縮まる。
タッチラインに立て。そうすればフルバックとの距離が最大になり、ボールを受けて加速できる。抜き去ってウッドにクロス。あるいは抜かずにウッドへ。シンプルだ。
私がこれまで働いたコーチや監督は、優れたウイングに「フルバックを抜き、ボックスにクロスを入れろ」とシンプルに指示していた。 一度成功すれば相手SBは下がり、スペースが生まれる。原因と結果だ。
「だからカルにとっては、おそらくメンタル面の問題だ。今は必要以上にスピードを落とし、後ろを振り返って内側にパスを出している。右のエランガ、左の彼が相手を抜き、ウッディがゴールを決める――あの頃に戻るべきだ」
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ノッティンガム・フォレスト 2025-26シーズンの試合日程：ヨーロッパリーグとプレミアリーグの残留争い
木曜日のヨーロッパリーグ準々決勝第2戦で、フォレストがホームにポルトを迎え、ハドソン＝オドイに再びチャンスが訪れる。2試合合計は1－1のタイだ。
その後、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは日曜日にシティ・グラウンドでバーンリーと対戦する。プレミアリーグ残留を争う重要な一戦で、残り6試合時点で降格圏の2つ上、勝ち点3差にいる。