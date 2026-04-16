ハドソン＝オドイは戦術センスと同じくらいメンタル強化も必要か？この問いにリヴァプールのレジェンド、コリーモアは「ベスト・ベッティング・ボーナス」経由のGOAL独占インタビューでこう語った。「そう思うよ。 面白い話だが、フォレストに来る2つ前の移籍先クリスタル・パレスで、監督スティーブ・コッペル――彼自身もマンチェスター・ユナイテッドやイングランド代表で優れたウインガーだった――は僕にワイドのポジションを任せたがっていた。 私は主に左だったが、右に出ることもあった。彼はこう言っていた。「ワイドプレーヤーが調子を落とすときは、基本に立ち返れ。相手を抜き、ボックス内にボールを送り込め。10回中6回は成功する」と。

ブライアン・クラフがジョン・ロバートソンに同じことを言ったのを想像してください。ロブソンは3〜4年間ヨーロッパ最高の選手でしたが、キャリア終盤にはそんな基本を教えなくても理解していました。ダービーやスコットランド代表でもプレーし、サイドバックを抜き、クロスを供給する方法を熟知していました。

「ワイドなポジションの選手は、ときに小賢しくなりすぎる。相手を抜き去っても、切り返しすぎてボックス内が混み合い、結局後ろにパスしてしまう。それが習慣になる。

相手チームがシティ・グラウンドで攻めてくるかどうかは関係ない。相手が守備を固めても、バーンリーのように引いても、監督が彼に「タッチラインまで深く切り込め」と声を掛けるだけでいい。 もっとワイドに展開するんだ。多くのウイングは自らスペースを狭めている。タッチラインから内側に入りすぎると、フルバックとの距離が5〜10ヤードも縮まる。

タッチラインに立て。そうすればフルバックとの距離が最大になり、ボールを受けて加速できる。抜き去ってウッドにクロス。あるいは抜かずにウッドへ。シンプルだ。

私がこれまで働いたコーチや監督は、優れたウイングに「フルバックを抜き、ボックスにクロスを入れろ」とシンプルに指示していた。 一度成功すれば相手SBは下がり、スペースが生まれる。原因と結果だ。

「だからカルにとっては、おそらくメンタル面の問題だ。今は必要以上にスピードを落とし、後ろを振り返って内側にパスを出している。右のエランガ、左の彼が相手を抜き、ウッディがゴールを決める――あの頃に戻るべきだ」