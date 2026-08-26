メンタルヘルスとインクルージョンから社会的責任まで。グレタ・ボディーノがGOALに、ピッチ外でも野心的なユヴェントスについて語った

「たくさんあります。私たちにとって、すべては採用プロセスから始まります。そこでは常に透明性と公正さを大切にしています。私たちを追ってくれている方なら、募集ポジションがますます外部にも公開されるようになっているのを目にしているはずですし、これは私たちがとても誇りに思っていることです」と、グレタ・ボディーノ氏は説明する。

「人が選ばれると、すべての出発点となるのが私たちのオンボーディング・プログラムです。これは詳細に設計されたプログラムで、ユヴェントスの一員となるすべての人の最初の数週間の流れが組み込まれています。面談、知っておくべき施設、関わることになる人々、そして自分がどこに来たのかを理解するために必要なすべてが含まれています。私たちが非常に誇りに思っているもう一つのテーマが、社内のタレントを対象にしたタレント・マネジメント・プログラムです。およそ2年ごとに選抜が行われ、資質や改善すべき領域に関するアセスメント、コーチングのプログラム、そして本人たちが自ら選ぶ研修プログラムを進めていきます。会社がその道筋を押しつけることはありません。各タレントが、自分がどの分野を学びたいのかを決めます。その後、プログラムはメンタリングのプロセスで締めくくられますが、この場合も誰と行うかを選ぶのはタレント本人です」と付け加えた。

「さらに、私たちはすべての社員に向けて人工知能に関する研修プログラムも導入しました。AIが、可能な範囲で私たちの助けとなる業務から時間と余裕を生み出すことで、ウェルビーイングに貢献できるようにするという考えです。また、私たちが『ヘルス・トーク』と呼んでいるプログラムも実施しており、メディカル部門の支援のもと、たとえば女性の健康、皮膚、栄養、睡眠といったテーマを扱っています。先ほどTeam Strengthについてもお話ししました。さらに、オンラインプラットフォームを通じて、すべての社員が利用できる語学学習もあります。誰もが、どの言語を学ぶか、いつ、どのようにそのプログラムを進めるかを選べます。最後に、昼休みのスポーツプログラムもあります。ヨガ、ピラティス、ファンクショナルトレーニングに加え、ジムも利用できます」