あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Greta Bodino Juventus GOALGOAL

翻訳者：

メンタルヘルスとインクルージョンから社会的責任まで。グレタ・ボディーノがGOALに、ピッチ外でも野心的なユヴェントスについて語った

ユヴェントス
セリエ A

ユヴェントスのチーフ・ピープル、カルチャー＆ESGオフィサーがGOALの取材に応じ、ピッチ外では見えにくいものの、同時に非常に野心的でもあるプロジェクトについて語った。

ユヴェントスのChief People, Culture & ESG Officerを務めるグレタ・ボディーノは、アイデアの宝庫だ。

そのアイデアは長年にわたり成功するプロジェクトとなり、ウェルビーイング、メンタルヘルス、インクルージョン、社会的責任といったテーマで、ユヴェントスを先駆者として機能させてきた。

People First戦略からStories of Strength、そしてPositive Impact Hubまで。私たちは彼女に、ピッチ上のユヴェントスに比べれば目立たないものの、同じように野心的なもう一つのユヴェントスについて話を聞いた。

  • クラブが非常に大切にしている「People First」という考え方から始めよう。

    「『People First』は、私たちのESG戦略、つまりEnvironmental、Social and Governanceの柱の一つです。特に『S』、すなわちソーシャルの部分に焦点を当てると、『People First』は、私たちの人材に対して社会的な観点から行うこと、考えること、望むこと、そして実行することのすべてを統括するポリシーです。3シーズン前にESG部門も私の責任の下で担うよう求められた際、私はその提案を喜んで受け入れました」とグレタ・ボディーノ氏は説明した。

    「私たちは、人事の側面、つまり人を大切にし、その幸福とウェルビーイングに配慮するという側面と、よりESG的な側面を結び付けることができました。その側面は、私たちの人材だけでなく、社外に向けて発信する価値観や行動にも向けられたものです。この二つの側面を結び付けることは、私たちにとって非常に素晴らしく、かつ不可欠なことでした。私はこのテーマに情熱を持っています。というのも、『People First』とは、社員たちの推進力、意志、エネルギーを活用し、社内だけでなく社外にも向けたストーリーを語ることを意味するからです。そうすることで、すべてが少しより本物になるのです」

    • 広告

  • 「Stories of Strength」に触れたいと思います。とりわけピエトロの物語を見ると、胸を打たれずにはいられないと思います。ユヴェントスが世界中の多くの人々にとって、人生における拠りどころであることが伝わってきます。このアイデアはどのように生まれたのでしょうか。

    「そのことを考えると、今でも鳥肌が立ちます。あれはひとつの出来事であり、おそらく私がここに来てから私たちがやってきたことの中でも、最も素晴らしいものの一つでした。あなたにとっても特別なものだったと聞いて、うれしく思います。『Stories of Strength』は2023年に始まりました。中心にあるコンセプトは、メンタルヘルスにまつわるスティグマをなくすことです。残念ながら、スポーツ界、とりわけサッカーには、いまだにそれが存在しています。これは初年度に、私たちの男子選手、女子選手、そしてスタッフとともに制作したポッドキャストから始まった取り組みです。その後、年を追うごとに発展し、今年は3人のファンの物語を伝える形で集大成を迎えました。それと並行して、私たちは仲間たちのメンタルウェルビーイングに関するプログラムも進めており、社内でもあらためて実施しました」

  • ドキュメンタリーに関連して言うと、Team Strengthとは何を意味しますか？

    「Team Strengthは、エンパワーメントとメンタルの強さという概念を想起させる。目的は、人々が自らのメンタルヘルス、自分自身、そして自身のウェルビーイングに向き合うための新たな手段を提供することにある」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • ロンドンで受賞したサステナブル・ゲーム・アワードに、どれほどの誇りを感じていますか？ 戦略はどのようなものでしたか？

    「その賞は私のオフィスに置いてあり、とても誇りに思っています。受賞そのものというより、もちろん国際的なレベルで表彰されたこともありますが、それが象徴しているものに対してです」と語った。

    「私たちは自ら求めたわけではない形で選ばれ、特別な応募をすることなく表彰されました。彼らの方から私たちを選んだのです。マンチェスター・シティ、バルセロナ、そしてその他の重要なクラブや組織もありました。大きな誇りを感じるのは、この賞が私たちが長年続けてきた歩みを表しているからです。その歩みは、内部の魂や、私たちの人々から生まれる非常に強い推進力と、ファンに提供している対外的な取り組み、そして私たちが計画し実現しようとしているすべてのことを結びつけるものです」

  • ポジティブ・インパクト・ハブの話題に移ろう。

    「ポジティブ・インパクト・ハブは、ボランティアで参加する従業員によって構成された委員会で、会社の社会的責任に関する取り組みに自発的に参加したい人たちが集まっています。重要なのは、彼らを率いているのが私や私のチーム、あるいは会社ではないということです。彼ら自身がこの委員会に集まり、私たちでは思いつかなかったかもしれない取り組みを進めています。これは私たちが持つ数ある手段の一つですが、会社から押し付けられた指示によって生まれたものではありません。会社の人たちが自発的に参加することを選んだことで生まれたものです」

  • エンゲージメントとウェルビーイングの観点から見た、企業の発展の道筋は何か。

    「たくさんあります。私たちにとって、すべては採用プロセスから始まります。そこでは常に透明性と公正さを大切にしています。私たちを追ってくれている方なら、募集ポジションがますます外部にも公開されるようになっているのを目にしているはずですし、これは私たちがとても誇りに思っていることです」と、グレタ・ボディーノ氏は説明する。

    「人が選ばれると、すべての出発点となるのが私たちのオンボーディング・プログラムです。これは詳細に設計されたプログラムで、ユヴェントスの一員となるすべての人の最初の数週間の流れが組み込まれています。面談、知っておくべき施設、関わることになる人々、そして自分がどこに来たのかを理解するために必要なすべてが含まれています。私たちが非常に誇りに思っているもう一つのテーマが、社内のタレントを対象にしたタレント・マネジメント・プログラムです。およそ2年ごとに選抜が行われ、資質や改善すべき領域に関するアセスメント、コーチングのプログラム、そして本人たちが自ら選ぶ研修プログラムを進めていきます。会社がその道筋を押しつけることはありません。各タレントが、自分がどの分野を学びたいのかを決めます。その後、プログラムはメンタリングのプロセスで締めくくられますが、この場合も誰と行うかを選ぶのはタレント本人です」と付け加えた。

    「さらに、私たちはすべての社員に向けて人工知能に関する研修プログラムも導入しました。AIが、可能な範囲で私たちの助けとなる業務から時間と余裕を生み出すことで、ウェルビーイングに貢献できるようにするという考えです。また、私たちが『ヘルス・トーク』と呼んでいるプログラムも実施しており、メディカル部門の支援のもと、たとえば女性の健康、皮膚、栄養、睡眠といったテーマを扱っています。先ほどTeam Strengthについてもお話ししました。さらに、オンラインプラットフォームを通じて、すべての社員が利用できる語学学習もあります。誰もが、どの言語を学ぶか、いつ、どのようにそのプログラムを進めるかを選べます。最後に、昼休みのスポーツプログラムもあります。ヨガ、ピラティス、ファンクショナルトレーニングに加え、ジムも利用できます」

  • 育成組織をとても大切にされていることは、ピッチ上の面だけでなく、私たちも皆よく分かっています。このテーマに関して、どのようなプロジェクトがありますか？

    「私たちはこれをとても大切にしています。女子のアカデミーにとっても男子のアカデミーにとっても、いわば魂のようなものです。今年は、数年前に前任者たちと、それ以前に育成部門を率いていた人々が立ち上げた素晴らしい取り組みであるJ-Studiumのプログラム内で、いくつかの講演会を再び実施しました。その中ではフェデリカ・ブリニョーネにも来てもらい、レクチャーを行ってもらいましたが、今でもあの時間を大きな喜びとともに思い返します。私たちが育成部門とともに進めている2つ目の取り組みは、ジェンダー差別に関するものです。昨年5月にはチェッケッティン財団のジーノ・チェッケッティンも招き、私たちの育成部門の全スタッフを対象に2回の講演会を行いました。本当に心を打たれるものでした」

  • では、あなたたちが立ち上げたKyanアプリは？

    「Kyanのアプリは、私たちの『Team Strength』の取り組み、つまり従業員のメンタルヘルスに関する取り組みと連続性を持って組み込まれています。私たちは3人のサポーターに関するドキュメンタリーのイベントに合わせて、これを立ち上げました。これは、私が1年少し前にチューリッヒで行われたコーポレートウェルビーイングのイベントで知ったアプリです。まず利用者がアセスメントを受けることができ、仕事、ストレス、睡眠、そしてそのほかのウェルビーイングに関する主な項目について、自分の状態を把握できます。このアセスメントに基づいて、アプリはアドバイスや学習コンテンツ、さらに日々の新たなテストを提案します。私たちが特に気に入っている点の一つは、心理士やコーチとの1対1のセッションを予約できることです。したがって、ユヴェントスで働くすべての人が、個別の心理的サポートのプロセスを受けることができます。これはすでに私たちの男子選手や女子選手には提供されていたものですが、今日まで従業員にはまだ提供されていませんでした。今はそうなっています」

  • ネタバレの時間です。今後のプロジェクトについて、何か先に教えてもらえることはありますか？

    「詳しいことは言えません。ただ、あなたやあなたのチーム（編集部注：BNとGOAL）のような存在が、私たちが自分たちの仲間のために行っていることにも関心を持ってくれるのは本当に素晴らしいことだと言えます。私はいつも、自分は世界で最も素晴らしい仕事をしていると思っていますし、人々が私たちに求めることをこれからも前に進めていきたいです。この仕事をうまくやるためには、何よりまず耳を傾けることが必要だと思います。それが、この数年で私たちがやろうとしてきたことです。今回の対談では多くのことをお話ししましたが、どれも結局は、耳を傾けること、そしてこうした取り組みを前に進めていく力と意志の結果にほかなりません。私たちはそれを強く信じていますし、これからも続けていきます」とグレタ・ボディーノは述べた。

セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
パルマ crest
パルマ
PAR