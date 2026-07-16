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England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

「メンタルの強さ」で知られるイングランドの「弱小国」が再び躍動！ トーマス・トゥヘル監督の消極的戦術が裏目に出し、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンがワールドカップ決勝進出を決めた――勝者と敗者

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イングランド 対 アルゼンチン

約80分間、すべては順調だった。イングランドはアルゼンチンと互角に戦い、1－0でリードしていた。1966年以来となる決勝進出が目前だった「スリー・ライオンズ」だが、トーマス・トゥヘル監督の采配が響き、そのチャンスは消えた。

トゥヘル監督はすでに得点者ゴードンをコンサに交代させ、さらにDF2人を投入して守備を固めた。イングランドは世界最高の創造力を持つメッシを前に守りを固め、祈るしかなかった。だが願いは届かなかった。

アルゼンチンは大会を通じてチームを包む「運命」を再び呼び込み、試合終了前の5分間で2得点を奪った。イングランドは勝てた試合をまたも逃し、胸が張り裂けるような敗北を喫した。

「どの局面でも我々は十分に積極的ではなかった」とトゥヘル監督は試合後に語った。「1対1の局面も、動きも全く見られず、相手へのプレッシャーもかけられなくなった。クロスへの対応にも苦戦した」

試合前は、激しい戦いと歴史的対立がサッカーそのものを阻むとの話題が中心だった。その通りになり、30分間シュートはゼロ。アルゼンチンは特にフィジカルで優位に立つことを優先していた。

流れが変わったのは後半10分、ゴードンがモーガン・ロジャースのクロスを押し込み1－0とした瞬間だ。この後イングランドが試合を支配できたはずだが、彼らはそうしなかった。

しかしイングランドは萎縮し、メキシコ戦で効果があった5バックに切り替える前から自陣に下がりすぎた。結局守りきれず、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスがメッシのアシストから得点を挙げ、アルゼンチンは準決勝無敗を維持した。

結局、イングランドはまたもチャンスを逃し、自国のサポーターは呆然と空を見上げ、気のない拍手を送るしかなかった。責任は彼ら自身にある。

GOALがアトランタの勝者と敗者を分析する。

  • messi(C)Getty Images

    受賞者：リオネル・メッシ

    メッシは天才だが、この試合では75分間ほとんど目立たなかった。8度のバロンドール受賞者も、試合の流れの端へ追いやられていた。いくつかの好ドリブルや巧みなタッチ、エリオット・アンダーソンによる派手なファウルはあったが、それ以外は沈黙していた。

    では、なぜイングランドは突然、この「史上最高の選手（GOAT）」に、試合の流れを一変させるために必要な時間とスペースをすべて与えてしまったのだろうか。

    「スリー・ライオンズ」が守備を固めた瞬間、メッシはスペースを手に入れた。ボールに触れる回数が増え、ペナルティエリア周辺で危険な位置を次々と確保した。 彼は迷わない。むしろ力を発揮する。

    最初のアシストは、ペナルティエリアの端へフェルナンデスへ出した絶妙なショートパス。2つ目は、肩を落としペースを変えて右足で浮かせたボールをマルティネスがヘディングで決めた。

    「彼が史上最高の選手の一人であるのには、当然理由がある。先ほども言ったように、我々があのようなスペースを与えてしまったのは残念だった。試合終了前の最後の20分間、それによって彼だけでなく、他の選手たちも試合の流れに乗り、自信を深め、危険なエリアへボールを送り込むことができたのだ。 結局、それを止めるのは我々には荷が重すぎた」とイングランドのハリー・ケインは試合後に語った。

    「これは間違いなくメッシにとって最後の主要大会になる。アルゼンチン代表としてやれることはほとんどないが、39歳の今も結果を出せることを証明した。日曜のスペイン戦という大舞台で、再びチャンスを掴むだろう。」

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：トーマス・トゥヘル

    イングランドは、あと一歩で決着をつけるべき場面、あるいは少なくとも現状を維持すべき場面で、いつも崩れてしまう。トゥヘル監督は、その弱点を解消する最適任者と期待されていた。彼は「トーナメントの達人」であり、勝負どころで違いを生む存在だとファンに伝えられていた。

    しかし彼でさえイングランドの劣等感を克服できなかった。リードを守り抜くために守備を固める行為自体は客観的に見て間違いではない。困難な道を選ぶ姿勢には称賛すべき点もある。それでも今回は、英雄的な守勢に転じるには早過ぎた。

    72分にはゴードンをコンサに交代し5バックへ。さらに10分後にはバーンとオライリーも投入した。

    ゴードンのゴールからラウタロの決勝ヘッドまでの間、アルゼンチンはボール支配率88％でイングランド陣地を攻め立て、イングランドはそれ以上耐えられなかった。

    「それがサッカーの本質だ」とトゥヘル監督は試合後に語った。「負ければ批判される。私はその批判を受け入れる。それが現実だ」

    イングランドサッカー協会（FA）はユーロ2028まで続投を支持しているが、この苦しい敗北の責任は監督が最も負うべきだ。

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：リオネル・スカローニ

    一方、アルゼンチンベンチには信念を曲げないスカローニ監督がいた。トゥヘル監督が守備を固める中、スカローニ監督は攻撃的な選手を次々と投入。パレデスは60分間活躍したが、より得点力のあるゴンサレスに交代。デ・ポールも投入され、イングランド左サイドの弱点を突くため右サイドで起用された。

    「チャンスを感じたから、我々はそこを狙った」とスカローニ監督は試合後に語った。

    アルゼンチンの戦術は基本的に「メッシにボールを届ける」もので、周囲の配置は流動的。チームはメッシの2度目の優勝のためなら何でもする。スカローニはそれを理解している。

    ポジションのズレや中盤のバランス、守備の高さ不足が問題になるか？ ならない。このチームは信念、メッシ、友情で動く。2021年コパ・アメリカ前に就任したスカローニは、4大会連続優勝へあと1勝。彼は完璧な指揮者だ。

    「これは、私たちが築いている兄弟愛の結束力の表れだ。我々は最後まで戦い抜く……このチームがいかに特別であるか、我々はよく理解している」と彼は語った。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：ハリー・ケイン

    ハリー・ケインにとって、この試合は活躍の場ではなかった。シーズン開幕以来、クラブと代表で70ゴール以上を挙げていることを考えれば奇妙に聞こえるかもしれないが、イングランドには前線でボールを受けられるフォワードが必要だった。しかしケインは前半、中盤の混戦に巻き込まれた。

    イングランドが引くと、ケインも下がった。シュートは1本（ペナルティエリア外からブロックされた）のみ、ボールタッチは26回で、いずれもペナルティエリア内ではなかった。

    母国開催のユーロが目前に迫り、代表キャリアを締めくくる絶好の機会となる可能性もある中、32歳のケインにとってこれが最後のワールドカップになるのではないかという噂が飛び交っていたが、彼は試合終了後にそのような見方を否定した。とはいえ、彼がこれほど鋭いコンディションで再び大会に臨む可能性は極めて低く、バイエルン・ミュンヘンのスター選手にとって、これは計り知れないほどの好機を逃したように感じられる。

    土曜のフランスとの3位決定戦に出場すればゴールデンブーツ賞の争いには残れるが、本来彼が受賞すべきだったバロンドールを取り逃すリスクも高まっている。メッシやヤマルが日曜の決勝で自国を勝たせればゴールデンボール賞の候補になるからだ。

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    優勝：アルゼンチンの大会の行方

    アルゼンチンが決勝に進出したことで、多くの人は同国がニュージャージーで王座を守る運命だと感じている。カーボベルデ戦とスイス戦は延長戦にもつれ込み、エジプト戦とイングランド戦では劣勢から逆転した。

    スカローニ監督は試合後の会見で「信念、あるいは運命を感じている」と語った。彼が率いる代表チームは、こうした逆転劇の積み重ねで成長してきた。 カタールでは2度リードを逃したがPK戦で勝ち、決勝のフランス戦もその一つ。2024年コパ・アメリカ決勝ではラウタロが延長終盤に決勝弾。このチームは「信念」で勝ってきた。スペイン戦でも同じことができると確信している。

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：イングランドの劣等感

    トゥヘルはサッカーそのものに集中する監督だ。現実主義者である点が起用の理由だ。彼はピッチの状況を冷静に見極め、理論上は最適な策を打つ。だが、戦術だけでは乗り越えられない要素がある。

    トゥヘルは、アルゼンチンが失点後に「すべてを賭ける」気迫を取り戻し、試合開始から1時間ほど欠けていた勢いを取り戻したと指摘した。その分析は正しいが、イングランドは逆に萎縮してしまった。

    「これまでの大会と同じ展開だ」とケインは語った。「試合の流れを維持できず、60分まではリードに値する内容だったが、その後ボールをキープできなくなった」

    イングランドには重要な局面で折れてしまうメンタリティがある。ユーロ2024決勝、3年前の欧州選手権決勝、2018年W杯準決勝でも最高を見せられなかった。水曜日の試合を含め4試合中3試合で先制しながらも、そのたびに敗れている。

    1998年以降、イングランドはW杯でFIFAランキング10位以内と7度対戦し、全敗している。今回の敗退ではトゥヘルの采配が響いたが、指揮官が誰であれ「スリー・ライオンズ」の劣等感は依然として解決されていない。