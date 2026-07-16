トゥヘル監督はすでに得点者ゴードンをコンサに交代させ、さらにDF2人を投入して守備を固めた。イングランドは世界最高の創造力を持つメッシを前に守りを固め、祈るしかなかった。だが願いは届かなかった。

アルゼンチンは大会を通じてチームを包む「運命」を再び呼び込み、試合終了前の5分間で2得点を奪った。イングランドは勝てた試合をまたも逃し、胸が張り裂けるような敗北を喫した。

「どの局面でも我々は十分に積極的ではなかった」とトゥヘル監督は試合後に語った。「1対1の局面も、動きも全く見られず、相手へのプレッシャーもかけられなくなった。クロスへの対応にも苦戦した」

試合前は、激しい戦いと歴史的対立がサッカーそのものを阻むとの話題が中心だった。その通りになり、30分間シュートはゼロ。アルゼンチンは特にフィジカルで優位に立つことを優先していた。

流れが変わったのは後半10分、ゴードンがモーガン・ロジャースのクロスを押し込み1－0とした瞬間だ。この後イングランドが試合を支配できたはずだが、彼らはそうしなかった。

しかしイングランドは萎縮し、メキシコ戦で効果があった5バックに切り替える前から自陣に下がりすぎた。結局守りきれず、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスがメッシのアシストから得点を挙げ、アルゼンチンは準決勝無敗を維持した。

結局、イングランドはまたもチャンスを逃し、自国のサポーターは呆然と空を見上げ、気のない拍手を送るしかなかった。責任は彼ら自身にある。

GOALがアトランタの勝者と敗者を分析する。