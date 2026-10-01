ジェレミー・メネズが『ガゼッタ・デロ・スポルト』のロングインタビューに応じ、ミラン時代を振り返った。「PSGで3年過ごした後、新たな挑戦が必要だった。イブラヒモビッチとチアゴ・シウヴァがガッリアーニに電話したのを覚えている。 アドリアーノは、休暇を過ごしていたイビサまで来て、僕を説得してくれた。 1年目は信じられないものだった。16ゴール4アシストを記録した。一方で2年目はうまくいかなかった。トレーニング中、上りのダッシュをした際に背中にものすごい痛みを感じた。PSG時代にすでにヘルニアの手術を受けていて、その部分はずっと問題を抱えていた。歩くのもつらく、手術を受けざるを得なかった。ただ、復帰してからも痛みはあまりに強かった。8月に医師から薬物療法を受けて4カ月間自宅で過ごすように言われた。最初は足を引きずっていて、復帰できたのは1月になってからだった」