ジェレミー・メネズが『ガゼッタ・デロ・スポルト』のロングインタビューに応じ、ミラン時代を振り返った。「PSGで3年過ごした後、新たな挑戦が必要だった。イブラヒモビッチとチアゴ・シウヴァがガッリアーニに電話したのを覚えている。 アドリアーノは、休暇を過ごしていたイビサまで来て、僕を説得してくれた。 1年目は信じられないものだった。16ゴール4アシストを記録した。一方で2年目はうまくいかなかった。トレーニング中、上りのダッシュをした際に背中にものすごい痛みを感じた。PSG時代にすでにヘルニアの手術を受けていて、その部分はずっと問題を抱えていた。歩くのもつらく、手術を受けざるを得なかった。ただ、復帰してからも痛みはあまりに強かった。8月に医師から薬物療法を受けて4カ月間自宅で過ごすように言われた。最初は足を引きずっていて、復帰できたのは1月になってからだった」
Getty Images Sport
翻訳者：
メネズ「ミランで終わった理由？ モンテッラがガッリアーニに私を追い出すよう言った。私は反抗的だったし、若い頃にはスクーターを盗んだ」
なぜミランとの関係は終わったのか
「アメリカで合宿に行った。リヴァプールとの親善試合で、彼は私をベンチに置き、次の練習では私はやる気のない態度を取ってしまった。 彼は私を追い出し、私は彼に激しく言い返した。練習が終わると、彼はガッリアーニに電話して私を放出するよう伝えた。私は血の気が多くて、それは自分のせいだった。自分の性格が足かせになったことは認める。もっとずっとできたはずだった。私は考えず、本能のままにプレーしていた。ボールと一緒に楽しみたかったし、そのせいで、うまく怒りをコントロールできなかったのかもしれない」
反逆児メネズ
「反抗的なメネズはどこで生まれたのか？ 僕が育った環境は助けにならなかった。母と一緒にパリ郊外で暮らしていて、目立たなければいけない友人グループの中にいた。いろいろなことをやったよ。ある時はピザを頼んで、僕が配達員のスクーターを盗んだ。PSGでは抗議で何度も警告を受けた。24歳だったけど、プロらしい頭は持っていなかった。自分は子どもみたいだと感じていたし、不公平が大嫌いで、コントロールを失っていた」
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