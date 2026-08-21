ピナモンティはすでにサッスオーロに退団を求めており、ラツィオは獲得に向けて有利な立場にある。ただ、ローマに本拠を置く同クラブは、市場を注視しているフィオレンティーナとの競争に直面する可能性も残している。

フィオレンティーナの関心は、同クラブ所属のFWモイーズ・キーンが、以前から盛んにうわさされているコモへの移籍を成立させた場合、さらに高まる可能性がある。こうした外部の脅威があるにもかかわらず、ラツィオはこのイタリア人選手の獲得レースで依然として先頭に立っている。