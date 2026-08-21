Giuseppe Maffia
翻訳者：
メディカルチェックで破談に ラツィオ、バンバ・ディエング獲得が流れアンドレア・ピナモンティに即座に照準
メディカルチェック不合格でディエング移籍が停止
『カルチョ・メルカート』によると、バンバ・ディエンのラツィオ移籍は、セネガル人ストライカーがメディカルチェックを通過できなかったため破談となった。この移籍の決裂を受け、ラツィオ首脳陣は即座に方針転換し、前線の補強に向けた代替案の模索を余儀なくされた。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は現在、サッスオーロFWピナモンティを絶対的な最優先ターゲットに据えている。1999年生まれのストライカーが、クラブの前線を強化する有力候補として浮上している。
- Getty Images Sport
ピナモンティが最優先のターゲットとなる
ピナモンティはすでにサッスオーロに退団を求めており、ラツィオは獲得に向けて有利な立場にある。ただ、ローマに本拠を置く同クラブは、市場を注視しているフィオレンティーナとの競争に直面する可能性も残している。
フィオレンティーナの関心は、同クラブ所属のFWモイーズ・キーンが、以前から盛んにうわさされているコモへの移籍を成立させた場合、さらに高まる可能性がある。こうした外部の脅威があるにもかかわらず、ラツィオはこのイタリア人選手の獲得レースで依然として先頭に立っている。
実績あるセリエAのクオリティーを加える
ピナモンティの獲得が実現すれば、ガットゥーゾ体制のラツィオにとって活発な夏の移籍市場を締めくくる補強となる。クラブはすでに、ビジャレアルからアルフォンソ・ペドラサを獲得し、インテルからダビデ・フラッテージを期限付き移籍で迎え入れ、ウニオン・ベルリンからダニーロ・ドゥキを加入させることに成功している。
ピナモンティの加入は、チームに信頼できる国内での経験を加えることになる。このストライカーは以前、2025-26シーズンにサッスオーロで9ゴールを記録し、その価値を証明していた。
- Getty Images Sport
合意の最終成立を急ぐ
ここから焦点は、移籍市場が閉まる前にラツィオとサッスオーロの交渉をまとめることへ移る。ガットゥーゾは新たなキープレーヤーをいち早くチームに組み込み、今後の試合で好スタートを切ることを望んでいる。
両クラブは今後数日以内に決定的な協議を行い、契約の構造を詰める見通しだ。ピナモンティの確保が実現すれば、ラツィオの移籍市場終盤における攻撃陣補強プランの劇的な転換が完結することになる。
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