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メッツ戦で2アシストを記録したマルセイユのメイソン・グリーンウッドは、リーグ・アンの得点王を目指している。
グリーンウッドがマルセイユを勝利へ導く
マルセイユはメッツを3-1で下し、連敗を脱した。グリーンウッドは13分、素早いカウンターでオーバメヤンにスルーパスを供給し先制点をアシスト。 後半早々にもイゴール・パイシャオへのアシストでリードを2点に広げた。メッツはゲオルギー・ツィタイシュヴィリが1点を返したが、ロスタイムにハメド・ジュニア・トラオレが試合を決定付ける3点目。マルセイユは3-1で勝ち、3位に浮上した。
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グリーンウッドがゴールデンブーツ獲得への意欲を明らかにした
プレイメーカーとしても活躍したグリーンウッドだが、最大の目標は依然として得点を挙げ、今シーズンのリーグ・アン得点王になることだと語った。現在15ゴールで3位。レンヌのルポールとストラスブールのパニチェッリには1ゴール差まで迫っている。
「リーグ・アンの得点王？ チームのためにできるだけ多くのゴールを決めようとしている」と試合後に語った。「昨シーズンはウスマン・デンベレと並んで得点王になったが、今回は自分一人でその座を勝ち取りたい」
ゴールデンブーツ争いが激化している
グリーンウッドの決意は、昨季の出来事が背景にある。彼はデンベレと並んで21得点を挙げたが、タイブレーク基準によりリーグ・アンの公式ゴールデンブーツ賞はパリ・サンジェルマンのウインガーに贈られた。 PK数はグリーンウッド7本、デンベレ1本だった。今季はグリーンウッドが15得点、デンベレが10得点で、依然としてレポール、パニチェッリ、レンヌのオドソンヌ・エドゥアールらとの競争は激しい。
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次は何が待っているのでしょうか？
リーグ3位以内と来シーズンCL出場権を目指すマルセイユとハビブ・ベイ監督にとって、この勝利は大きな後押しだ。マルセイユは29試合で52ポイントを獲得し3位、28試合を終えたリールに2ポイント差をつけている。次戦はロリアンとのアウェイ戦だ。
得点源としてチームを牽引するグリーンウッドは24歳。得点王を狙い、マルセイユは彼の活躍に期待する。