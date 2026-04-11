プレイメーカーとしても活躍したグリーンウッドだが、最大の目標は依然として得点を挙げ、今シーズンのリーグ・アン得点王になることだと語った。現在15ゴールで3位。レンヌのルポールとストラスブールのパニチェッリには1ゴール差まで迫っている。

「リーグ・アンの得点王？ チームのためにできるだけ多くのゴールを決めようとしている」と試合後に語った。「昨シーズンはウスマン・デンベレと並んで得点王になったが、今回は自分一人でその座を勝ち取りたい」