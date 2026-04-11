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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-METZAFP
Yosua Arya

翻訳者：

メッツ戦で2アシストを記録したマルセイユのメイソン・グリーンウッドは、リーグ・アンの得点王を目指している。

メイソン・グリーンウッド
リーグ・アン
マルセイユ 対 メッツ
マルセイユ

メイソン・グリーンウッドはメッツ戦で2アシストを記録し、3－1の勝利でマルセイユの連敗を止めた。スタッド・ヴェロドロームで存在感を示したイングランド人FWは、リーグ・アン得点王への意欲を再確認した。

  • グリーンウッドがマルセイユを勝利へ導く

    マルセイユはメッツを3-1で下し、連敗を脱した。グリーンウッドは13分、素早いカウンターでオーバメヤンにスルーパスを供給し先制点をアシスト。 後半早々にもイゴール・パイシャオへのアシストでリードを2点に広げた。メッツはゲオルギー・ツィタイシュヴィリが1点を返したが、ロスタイムにハメド・ジュニア・トラオレが試合を決定付ける3点目。マルセイユは3-1で勝ち、3位に浮上した。

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    グリーンウッドがゴールデンブーツ獲得への意欲を明らかにした

    プレイメーカーとしても活躍したグリーンウッドだが、最大の目標は依然として得点を挙げ、今シーズンのリーグ・アン得点王になることだと語った。現在15ゴールで3位。レンヌのルポールとストラスブールのパニチェッリには1ゴール差まで迫っている。

    「リーグ・アンの得点王？ チームのためにできるだけ多くのゴールを決めようとしている」と試合後に語った。「昨シーズンはウスマン・デンベレと並んで得点王になったが、今回は自分一人でその座を勝ち取りたい」

  • ゴールデンブーツ争いが激化している

    グリーンウッドの決意は、昨季の出来事が背景にある。彼はデンベレと並んで21得点を挙げたが、タイブレーク基準によりリーグ・アンの公式ゴールデンブーツ賞はパリ・サンジェルマンのウインガーに贈られた。 PK数はグリーンウッド7本、デンベレ1本だった。今季はグリーンウッドが15得点、デンベレが10得点で、依然としてレポール、パニチェッリ、レンヌのオドソンヌ・エドゥアールらとの競争は激しい。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    リーグ3位以内と来シーズンCL出場権を目指すマルセイユとハビブ・ベイ監督にとって、この勝利は大きな後押しだ。マルセイユは29試合で52ポイントを獲得し3位、28試合を終えたリールに2ポイント差をつけている。次戦はロリアンとのアウェイ戦だ。

    得点源としてチームを牽引するグリーンウッドは24歳。得点王を狙い、マルセイユは彼の活躍に期待する。

リーグ・アン
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