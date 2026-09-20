ZUMA Press Wire
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「メッセージを送りたかった！」。元チェルシー指揮官リアム・ロジニアーが「敬意を欠く」チャントを受け、ブルーコー傘下クラブにやり返して大乱闘を引き起こす
試合後のパリでの混乱
パリFCは、イラン・ケバルとパブロ・パジスのゴールにより、フランスの首都で激しい競り合いを制した。終盤にはムスタファ・ムボウのオウンゴールで緊迫したフィナーレとなったが、ホームのパリFCが耐え切って勝ち点3を手にした。
試合終了の笛が鳴ると、ローズニオールはすぐさま遠征してきたストラスブールのサポーターの方を向いた。新たにパリFCの指揮官に就任した同監督は、激しく胸をたたき、指を差し、両腕を上げながらアウェー席に向かう姿が確認された。
この行動は即座にビジター側の激しい反発を招いた。数秒のうちに、両クラブの選手とスタッフ約30人がピッチ上で大規模なもみ合いに加わった。
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「彼らは私の家族を侮辱した」
試合後の記者会見で話したロジニアは、自身の感情をあらわにした振る舞いが侮辱的なチャントへの直接的な反応だったと明かした。個人攻撃の言葉で一線を越えたアウェーサポーターの一部がいたと非難している。
「［ストラスブールの］サポーターのごく一部が、私の家族を侮辱した」と同氏は説明した。「彼らが何を言っていたのか、その文脈は理解している。私のベンチは目に見えて動揺していた。ここは非常にはっきりさせておきたい。あくまでごく一部だ。ストラスブールは素晴らしいフットボールクラブで、クラブで働く人々も、クラブを支える人々も素晴らしい」
このイングランド人指揮官は、自身のセレブレーションが執拗に批判してきた人々への意図的なやり返しだったことも認めた。さらにこう付け加えた。「私がああいう形で祝ったのは、メッセージだった。そのクラブで私の成功を決して望まなかった人たちへのメッセージだ。だが、これ以上は何も言わない」
BlueCoに対して証明すべきものがある
ローゼニオールは以前、ストラスブールを18カ月率いた後、ブルーコ傘下の姉妹クラブであるチェルシーへ移っていた。だがスタンフォード・ブリッジでの在任は惨憺たるもので、無得点での5連敗を受けて4月に解任されるまで、わずか106日間しか続かなかった。現在はフランスに戻っており、古巣との対戦で感情が明らかに爆発した。
『Ligue 1+』に対し、ローゼニオールはタッチラインでの一件について詳しく語った。「クラブ（ストラスブール）で私を知る人たちは、私がこれまで常に敬意を払ってきたこと、このフットボールクラブにとって常に最善を望んできたことを分かっている」と述べた。「私は今でも、このフットボールクラブにとって最善を望んでいる。
「だが、あのチャントを耳にした時、私はフランス語も分かるし、文脈も言葉も理解しているが、それは一線を越えていた。素晴らしいフットボールクラブであり、素晴らしい街であり、偉大な伝統を持つクラブだ。私はこれまでずっと、その伝統を守ってきた。だから、あのような形で祝ったのには多くの理由があった。本当に多くの理由があった」
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好調なスタートの継続へ
試合終了後に見苦しい場面があったにもかかわらず、パリFCはリーグ・アンで好調を維持している。5試合を終えていまだ無敗で、3勝を挙げ、シーズン序盤の優勝争いに絡む位置に余裕を持ってつけている。
ロゼニオルは今後、この素晴らしいシーズン序盤の好調を維持すべく、チームを立て直すことになる。この段階でパリ・サンジェルマンのような強豪を上回る位置につけていることは、首都クラブにとって今後数週間へ向けた大きな土台となる。
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