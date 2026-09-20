試合後の記者会見で話したロジニアは、自身の感情をあらわにした振る舞いが侮辱的なチャントへの直接的な反応だったと明かした。個人攻撃の言葉で一線を越えたアウェーサポーターの一部がいたと非難している。

「［ストラスブールの］サポーターのごく一部が、私の家族を侮辱した」と同氏は説明した。「彼らが何を言っていたのか、その文脈は理解している。私のベンチは目に見えて動揺していた。ここは非常にはっきりさせておきたい。あくまでごく一部だ。ストラスブールは素晴らしいフットボールクラブで、クラブで働く人々も、クラブを支える人々も素晴らしい」

このイングランド人指揮官は、自身のセレブレーションが執拗に批判してきた人々への意図的なやり返しだったことも認めた。さらにこう付け加えた。「私がああいう形で祝ったのは、メッセージだった。そのクラブで私の成功を決して望まなかった人たちへのメッセージだ。だが、これ以上は何も言わない」



