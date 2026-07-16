Skyによると、フランス代表選手は現在、ブンデスリーガ最多優勝チームからの退団を計画していない。
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翻訳者：
メッセージは明確だ！マイケル・オリゼの代理人がFCバイエルンの首脳陣に伝えたとされる内容
オリゼの代理人もバイエルン側に「残留する」と伝えた。選手や代理人からレアル移籍を希望する意向は示されていない。
しかしこれは、水曜日に「オリゼが新シーズンからバイエルンを離れることを決定し、希望の移籍先はマドリードである」と報じたフランスのポータルサイト「Footmercato」の記事とは矛盾する。
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FCバイエルンを去るのか？ マイケル・オリセの契約は2029年まで
24歳のオリゼは2029年までバイエルンと契約している。Skyによると、クラブ首脳は契約延長を急ぎ、年俸を大幅アップしてムシアラ、ケインと並ぶトップ3の収入にする方針だ。
オリゼは今シーズン、52試合で53得点を記録し、欧州屈指の選手に成長した。その活躍が各クラブの関心を呼び、特にレアル・マドリードが興味を示しているとの報道が数週間続いている。 レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長はオリゼの獲得を最優先としていると報じられるが、クラブは公式に否定。「バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼに関心があるという報道を受け、レアル・マドリードCFは選手やその代理人と接触していないことを明確にする」と声明を出した。
オリゼ本人は去就についてコメントしていない。 現在、彼はフランス代表としてW杯に出場中。準決勝でスペインに0－2で敗れ、決勝進出はならなかった。フランスは土曜夜、イングランドと3位決定戦に臨む。
マイケル・オリスの経歴：
クラブ 期間 FCレディング 2017年 - 2021年 クリスタル・パレス 2021年 - 2024年 FCバイエルン 2024年 - 現在
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