24歳のオリゼは2029年までバイエルンと契約している。Skyによると、クラブ首脳は契約延長を急ぎ、年俸を大幅アップしてムシアラ、ケインと並ぶトップ3の収入にする方針だ。

オリゼは今シーズン、52試合で53得点を記録し、欧州屈指の選手に成長した。その活躍が各クラブの関心を呼び、特にレアル・マドリードが興味を示しているとの報道が数週間続いている。 レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長はオリゼの獲得を最優先としていると報じられるが、クラブは公式に否定。「バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼに関心があるという報道を受け、レアル・マドリードCFは選手やその代理人と接触していないことを明確にする」と声明を出した。

オリゼ本人は去就についてコメントしていない。 現在、彼はフランス代表としてW杯に出場中。準決勝でスペインに0－2で敗れ、決勝進出はならなかった。フランスは土曜夜、イングランドと3位決定戦に臨む。