ナッシュビルが1-0でリードする中、23分にインテル・マイアミに試合を即座に振り出しへ戻す最大のチャンスが訪れた。背番号10は同点弾のチャンスを得てPKスポットに立ったが、そのシュートはシュワケに阻まれた。ナッシュビルのGKはこのアルゼンチン人のキックを読み切り、主役の座をさらう形でホームチームのリードを守った。





試合の流れを変え得たこの場面は、結果的にインテル・マイアミにとってさらなる痛手へと変わった。ホームチームはその後、リードをうまく維持し、後半には決定的に突き放して、最終的に4-1で試合を締めくくった。