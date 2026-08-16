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Goal.com
ライブ
Nashville SC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

メッシ、PK失敗　インテル・マイアミは1-4で敗戦

インテルマイアミCF
リオネル・メッシ

アルゼンチン人選手がPK失敗、所属チームは手痛い敗戦に終わった

インテル・マイアミにとっては忘れたい夜となった。ナッシュビルSCの本拠地で4-1の大敗を喫し、勝ち点を持ち帰ることはできなかった。ハビエル・マスチェラーノ率いるチームは立ち上がりから苦しい展開を強いられ、ホームチームに先制を許した後も反撃できず、リオネル・メッシの不調な一夜にも向き合わざるを得なかった。


  • ナッシュビルが1-0でリードする中、23分にインテル・マイアミに試合を即座に振り出しへ戻す最大のチャンスが訪れた背番号10は同点弾のチャンスを得てPKスポットに立ったが、そのシュートはシュワケに阻まれた。ナッシュビルのGKはこのアルゼンチン人のキックを読み切り、主役の座をさらう形でホームチームのリードを守った。


    試合の流れを変え得たこの場面は、結果的にインテル・マイアミにとってさらなる痛手へと変わった。ホームチームはその後、リードをうまく維持し、後半には決定的に突き放して、最終的に4-1で試合を締めくくった。

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  • メッシにはPK失敗に加え、もう一つの痛手もあった。ラ・プルガは主審の手帳にも記され、背番号10は試合中に警告を受けた。個人面では、実に厳しい夜となった。


    一方のナッシュビルSCは、価値ある勝利を祝うことができる。自信を持って築き上げ、メッシにPKという大きなチャンスを与えながらも、それを結果へとつなげた。

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