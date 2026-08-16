インテル・マイアミにとっては忘れたい夜となった。ナッシュビルSCの本拠地で4-1の大敗を喫し、勝ち点を持ち帰ることはできなかった。ハビエル・マスチェラーノ率いるチームは立ち上がりから苦しい展開を強いられ、ホームチームに先制を許した後も反撃できず、リオネル・メッシの不調な一夜にも向き合わざるを得なかった。
Getty Images Sport
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メッシ、PK失敗 インテル・マイアミは1-4で敗戦
ナッシュビルが1-0でリードする中、23分にインテル・マイアミに試合を即座に振り出しへ戻す最大のチャンスが訪れた。背番号10は同点弾のチャンスを得てPKスポットに立ったが、そのシュートはシュワケに阻まれた。ナッシュビルのGKはこのアルゼンチン人のキックを読み切り、主役の座をさらう形でホームチームのリードを守った。
試合の流れを変え得たこの場面は、結果的にインテル・マイアミにとってさらなる痛手へと変わった。ホームチームはその後、リードをうまく維持し、後半には決定的に突き放して、最終的に4-1で試合を締めくくった。
メッシにはPK失敗に加え、もう一つの痛手もあった。ラ・プルガは主審の手帳にも記され、背番号10は試合中に警告を受けた。個人面では、実に厳しい夜となった。
一方のナッシュビルSCは、価値ある勝利を祝うことができる。自信を持って築き上げ、メッシにPKという大きなチャンスを与えながらも、それを結果へとつなげた。
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