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cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
翻訳者：

メッシ、“ラストダンス”：アルゼンチン代表で打ち立てた数々の記録的数字

アルゼンチン
アルゼンチン 対 ベナン
ベナン
親善試合
リオネル・メッシ

ラストダンス。リオネル・メッシは39歳でアルゼンチン代表に別れを告げ、ベナンとの最後の親善試合を花道としてその幕を下ろす。


21年207試合出場125ゴールを経て、プルガは、自らが新たな高みへと導いたアルゼンチン代表に別れを告げ、国際舞台でのキャリアに終止符を打とうとしている。一方で、クラブレベルでのキャリアは、インテル・マイアミとともに引き続き継続する。


こうしてレオの軌跡における重要な一章が幕を閉じる。浮き沈みのある歩みだったのは当然として、2022年のカタールW杯制覇によって頂点を極めた一方で、2026年のスペイン戦で敗れた決勝という最後の苦い記憶も残した。



  • メッシとアルゼンチンの絆は切っても切れない。そのことは、彼が打ち立ててきた数々の記録的な数字が物語っている。アルゼンチン代表でこれほど多くの試合に出場した選手はおらず（207試合）、これほど多くのゴール（125）やアシスト（68）を記録した選手もいない。代表でのゴール関与は193ゴールに達しており、通算で見ればその数字はさらに途方もないものとなる。すでに900ゴール超、400アシスト超を記録しているからだ。


    アルゼンチン代表では、FIFA U-20ワールドカップ、2008年のオリンピック金メダル、2021年と2024年のコパ・アメリカ、2022年のCONMEBOL-UEFAチャンピオンズカップ、そして前述の2022年ワールドカップを制覇しており、いずれも大きく貢献した。 とりわけ忘れられないのがフランスとの決勝で、2ゴールを決め、36年ぶりに最も価値あるトロフィーをブエノスアイレスへ持ち帰った。メッシは6度のワールドカップに出場し、34試合、3064（いずれも記録）をプレーし、21ゴールを記録。これはエムバペに次ぐ数字だ。一方で、ワールドカップでのアシスト数（12）では最多記録を保持しており、2014年と2022年の両大会でMVPに選ばれている。メッシは、ワールドカップで得点した最年少（18歳357日）かつ最年長（38歳357日）の選手であり、グループステージ、ラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝というワールドカップの全段階で得点した唯一の選手でもある。さらに、同大会の公式戦で9試合連続得点というゴール記録保持者でもある。


    もっとも、バロンドール8回、ゴールデンシュー6回を誇る選手であれば、こうした結果も驚きではない。メッシは南米代表チーム史上最多得点者であり、南米予選の歴代最多得点者（36ゴール）であり、アルゼンチン代表の歴代最多出場選手でもある。

  • すべては悪い形で始まり、もっと早く終わっていてもおかしくなかったと思うと、なおさらだ。2005年18歳でハンガリー戦にデビューした際、彼は開始からわずか数秒で退場処分を受けた。そして2016年には、すでに代表を去っていたが、その後に撤回した。過度な期待の重圧、マラドーナとの終わりなき比較、そして敗北の数々に押しつぶされ、メッシは終止符を打った。 それは、2016年のコパ・アメリカ決勝でチリにPK戦の末4-2で敗れた後のことだった。彼とアルゼンチンにとっては、2014年のブラジル・ワールドカップ決勝でのドイツ戦、そして2015年、再びラ・ロハとの決勝に続く、3大会連続の決勝敗退だった。


    メッシがアルゼンチンで再びプレーし、そしてついに勝てるようになったのは、スカローニの功績だ。彼がメッシを説得し、メッシを中心に据えたチームを作り上げ、かつてはアイドルとして見上げていた選手たちと、やがてともにプレーする喜びを取り戻させたのだった。 別れから5年後、歓喜が訪れた。 2021年のコパ・アメリカは、アルゼンチンでの彼の歩みに新たな段階を開いた。それは、それ以前とは大きく異なるものだった。初の大陸制覇フィナリッシマワールドカップ、そしてもう1度のコパ・アメリカ。その見事な快進撃が止まったのは、ニューヨークでの決勝でスペインに屈した時と、絶え間なく流れ続ける時の前だけだった。


    「今がその時だ」と、メッシは別れの手紙で記していた。 だが、サッカーファンにとって、彼を本当に手放すのにふさわしい時が訪れることは決してない。

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