メッシ、“ラストダンス”：アルゼンチン代表で打ち立てた数々の記録的数字

すべては悪い形で始まり、もっと早く終わっていてもおかしくなかったと思うと、なおさらだ。2005年、18歳でハンガリー戦にデビューした際、彼は開始からわずか数秒で退場処分を受けた。そして2016年には、すでに代表を去っていたが、その後に撤回した。過度な期待の重圧、マラドーナとの終わりなき比較、そして敗北の数々に押しつぶされ、メッシは終止符を打った。 それは、2016年のコパ・アメリカ決勝でチリにPK戦の末4-2で敗れた後のことだった。彼とアルゼンチンにとっては、2014年のブラジル・ワールドカップ決勝でのドイツ戦、そして2015年、再びラ・ロハとの決勝に続く、3大会連続の決勝敗退だった。





メッシがアルゼンチンで再びプレーし、そしてついに勝てるようになったのは、スカローニの功績だ。彼がメッシを説得し、メッシを中心に据えたチームを作り上げ、かつてはアイドルとして見上げていた選手たちと、やがてともにプレーする喜びを取り戻させたのだった。 別れから5年後、歓喜が訪れた。 2021年のコパ・アメリカは、アルゼンチンでの彼の歩みに新たな段階を開いた。それは、それ以前とは大きく異なるものだった。初の大陸制覇、フィナリッシマ、ワールドカップ、そしてもう1度のコパ・アメリカ。その見事な快進撃が止まったのは、ニューヨークでの決勝でスペインに屈した時と、絶え間なく流れ続ける時の前だけだった。





「今がその時だ」と、メッシは別れの手紙で記していた。 だが、サッカーファンにとって、彼を本当に手放すのにふさわしい時が訪れることは決してない。