メッシ：「ヴォジーニャが40歳だと知って驚いた」。GKは「『みんなは僕を誇りに思うべきだ』と彼は言ってくれた」

「正直、この試合が厳しいと分かっていた。スペインやウルグアイに負けていないのは偶然ではない」と120分を終えた「ラ・プルチェ」は語った。「先制し、自分たちのサッカーができると思ったが、逆に苦しくなった。 ボールを奪われ、後退し、必要なプレスがかからず、相手に強みを活かされた。ノックアウトステージは容赦がない。相手は名前だけでない。我々は難しい試合になると分かっていた。 この大会はどの試合も接戦で、簡単にはいかない。私たちはいつも全力で戦った。今は休んで次の試合に備え、今日の良い点を生かしたい」。