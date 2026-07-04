一方は史上最強の選手、リオネル・メッシ。もう一方は2026年米加墨W杯で90分無失点だった40歳のGKヴォジーニャ（カーボベルデ）。 グループリーグでは欧州王者スペインと互角に戦い、延長戦の末に南米王者で現世界王者のアルゼンチンに敗れただけだった。4試合で7得点を挙げたメッシも試合後、アフリカ勢の奮闘を称えた。
AFP
翻訳者：
メッシ：「ヴォジーニャが40歳だと知って驚いた」。GKは「『みんなは僕を誇りに思うべきだ』と彼は言ってくれた」
メッシの言葉
「正直、この試合が厳しいと分かっていた。スペインやウルグアイに負けていないのは偶然ではない」と120分を終えた「ラ・プルチェ」は語った。「先制し、自分たちのサッカーができると思ったが、逆に苦しくなった。 ボールを奪われ、後退し、必要なプレスがかからず、相手に強みを活かされた。ノックアウトステージは容赦がない。相手は名前だけでない。我々は難しい試合になると分かっていた。 この大会はどの試合も接戦で、簡単にはいかない。私たちはいつも全力で戦った。今は休んで次の試合に備え、今日の良い点を生かしたい」。
ス・ヴォジーニャ
メッシは、自身の2点目を阻んだ40歳のGKヴォジーニャについて「40歳と聞いて驚いた」と語った。 その後、そのGKはこう語った。「メッシが近づいてきて『君は素晴らしかった。みんなは君を誇りに思うべきだ』と言ってくれた。私は感謝を伝え、ユニフォームを交換できないかと尋ねると、彼は快諾してくれた。あの瞬間は、一生忘れないだろう」。
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