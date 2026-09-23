アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノで宿敵レアル・マドリーを相手に、物議を醸す形で2-1の勝利を収めた。しかし、この試合ではベリンガムとロメロのピッチ上での険悪な対立が大きな影を落とした。両者の確執は、イングランド対アルゼンチンの劇的なワールドカップ準決勝で生まれたもので、スペインの首都で再び激しく噴出した。

緊張が頂点に達したのは、ロメロがベリンガムに対する激しいチャレンジの後、VARレビューを経ても警告のみにとどまり、退場を免れた場面だった。レアル・マドリーはその後、ディーン・ハイセンが退場処分を受けたことでいら立ちをさらに強め、ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは10人で試合を終えることになった。アレハンドロ・グリマルドとジョナサン・デイヴィッドのゴールでホームのアトレティコ・マドリーが勝利を決め、アントニオ・リュディガーの終盤の一撃は慰めにしかならなかった。



