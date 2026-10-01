リオネル・メッシ不在の新生アルゼンチンは、まずは好発進となった。ブエノスアイレスのモヌメンタルでベニンと対戦する10月6日火曜深夜から7日水曜未明に予定されている“ラ・プルガ”最後のタンゴを前に、スカローニ率いるアルゼンチン代表はボリビアに4-0で勝利。ワールドカップ準優勝の指揮官にとっては良いテストとなった。よほどのサプライズがない限り、年末で満了を迎える契約を更新し、新たなサイクルの幕開けを目指すことになるだろう。相手が決して一線級ではないのは確かだが、とりわけ攻撃面で重要なシグナルが届いた。ラウタロ・マルティネスとフリアン・アルバレスの同時起用は機能し、ニコ・パスはすでにリーダーになる準備ができている。中盤のパラシオスは至るところに顔を出した。



