メッシへの不当な判定、ドスリへの2つのPK判定……サウジアラビア対スペイン戦の主審は誰か？

サウジアラビア代表は、米国・カナダ・メキシコ共催の2026年ワールドカップに挑む。今回は欧州王者と対戦する。
サウジアラビア代表は来週の日曜日、米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでグループリーグ第2戦をスペイン代表と戦う。
サウジアラビア代表は、米国・カナダ・メキシコ共催の2026年ワールドカップに挑む。今回は欧州王者と対戦する。
サウジアラビア代表は来週の日曜日、米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでグループリーグ第2戦をスペイン代表と戦う。
国際サッカー連盟（FIFA）は木曜日、ラファエル・クラウス主審らブラジル人審判団がこの試合を担当すると発表した。副審はダニロ・マニス氏とロドリゴ・フィゲイレド氏が務める。
ビデオ判定（VAR）はコロンビアのアンデルス・ロハスが担当し、同国のアレクサンダー・ゴスマンがアシスタントを務める。
ラファエル・クラウスは47歳のブラジル人審判で、1979年9月6日にサンパウロ州サンタ・バルバラ・ドイステで生まれた。
スポーツ一家に生まれ、父アントニオ・カルロス・クラウスは1960年代にプロ選手、兄ニルテニオはブラジルとコロンビアのリーグでフォワードとして活躍した。
この環境が彼をサッカーへ導き、20歳までは選手としてプレーしたが、やがて進路を変更した。
23歳のとき、サンパウロ州サッカー連盟の審判講習会に参加。以降8年間、下部リーグや年代別カテゴリーで経験を積んだ。
転機は2010年。パウリスタ・リーグで審判デビューし、2012年からはブラジルリーグでも執務した。
その後、2016～2018年にブラジルリーグ最優秀審判に3年連続で選ばれた。
国際舞台では2014年にFIFA国際審判員に認定され、世界中の大会で重要な試合を担当した。
最大の舞台は2022年カタールW杯で、グループステージ2試合を担当。イングランド6-2イラン、モロッコ2-1カナダの試合を執裁した。
クラウスは2020年のW杯南米予選パラグアイ戦で、リオネル・メッシを巡る騒動の主役となった。
その試合でクラウスはパラグアイ代表にPKを宣告し、VARでアルゼンチン代表のゴールを無効にした。この判定で1-1の引き分けが、メッシ率いるアルゼンチン代表の2-1の勝利に変わった。
この判定に怒ったメッシは試合後、クラウス主審に「2度も不当な判定をした」と詰め寄った。
しかしクラウスは、メッシにとって最も幸せな瞬間も演出した。2024年コパ・アメリカ決勝の主審を務め、アルゼンチンが延長でコロンビアに1-0で勝った。
メッシは2度目のコパ・アメリカ制覇となり、代表通算4冠目を達成。2020年に対立した時点では国際タイトルがなかった。
クラウスはサウジアラビアについて多少知っているが、それはロシェン・リーグで2試合を裁いたアル・ヒラルに関するものに限られる。この2試合が彼の同大会での全実績である。
1試合目は2022年3月8日、アル・ヒラル対アル・イッティハドのクラシコ（2021-2022シーズン第12節延期試合）で、アル・ヒラルが2-1で勝利した。
2025-2026シーズンに復帰し、1月29日の第19節アル・ヒラル対アル・カディシア戦（2-2）を裁いた。
両試合で主審はアル・ヒラルにPKを宣告。サウジアラビア代表主将でスペイン戦でも先発したサレム・アル・ドスリが両PKを蹴ったが、アル・イッティハド戦では1本目を成功させたものの、アル・カディシア戦では2本目を失敗した。