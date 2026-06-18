メッシへの不当な判定、ドスリへの2つのPK判定……サウジアラビア対スペイン戦の主審は誰か？

クラウスは2020年のW杯南米予選パラグアイ戦で、リオネル・メッシを巡る騒動の主役となった。

その試合でクラウスはパラグアイ代表にPKを宣告し、VARでアルゼンチン代表のゴールを無効にした。この判定で1-1の引き分けが、メッシ率いるアルゼンチン代表の2-1の勝利に変わった。

この判定に怒ったメッシは試合後、クラウス主審に「2度も不当な判定をした」と詰め寄った。

しかしクラウスは、メッシにとって最も幸せな瞬間も演出した。2024年コパ・アメリカ決勝の主審を務め、アルゼンチンが延長でコロンビアに1-0で勝った。

メッシは2度目のコパ・アメリカ制覇となり、代表通算4冠目を達成。2020年に対立した時点では国際タイトルがなかった。