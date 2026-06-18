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Abobakr El Mokadem

翻訳者：

メッシの輝きとロナウドの衝撃。得点ラッシュと歴史的記録が、ワールドカップの幕開けを飾った。

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アラブ諸国は1勝も挙げられなかった

アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップグループリーグ第1節が終了した。多くの注目すべき出来事と興奮が詰まった節となった。

第1節は先週木曜、メキシコが南アフリカに2-0で勝利してスタート。今朝未明にはコロンビアがウズベキスタンに3-1で勝ち、幕を閉じた。

この間、予想外の結末やアルゼンチン・リオネル・メッシの活躍など、興奮と失望が交差した。

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    ワールドカップ歴代最多得点はメッシ。一方、ロナウドは嵐の中。

    ワールドカップ開幕前、ドイツ代表ミロスラフ・クローゼは24試合で16得点を挙げ、歴代得点王に君臨していた。

    しかし大会初戦でアルゼンチン代表リオネル・メッシがハットトリックを達成し、状況は一変した。

    これで通算16ゴールとし、クローゼに並んだ。単独トップへはあと1ゴール、アルゼンチン星の男には射程圏内だ。

    一方、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドはコンゴ民主共和国戦で1－1の引き分けに終わり、期待外れの結果で批判を受けた。

    この試合で得点を挙げられず、チームメイトとともに厳しい批判を受けた。

    この試合で、サウジアラビアのアル・ナセルに所属するロナウドは、代表での10試合連続無得点が続いている。

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  • Mbappe Torgetty

    ムバッペとハリー・ケインの歴史的偉業

    第1ラウンドでは、フランス代表FWキリアン・エムバペとイングランド代表ハリー・ケインが活躍し、歴史に名を刻んだ。

    ムバッペはニュージャージーでのセネガル戦で2得点を挙げ、フランスを3-1の勝利に導いた。

    この2得点でムバッペの代表通算得点は58に到達。オリヴィエ・ジルーを抜いてフランス代表歴代最多得点者となり、ワールドカップ通算得点も14に伸ばした。

    一方、イングランドのキャプテン、ハリー・ケインも水曜日のクロアチア戦で2得点を挙げ、イングランドサッカー界のレジェンドとしての地位を確固たるものにした。

    オプタによると、本大会通算10得点を挙げ、ゲイリー・リンカートが持つイングランド代表最多得点記録に並んだ。

    さらに彼は、異なる3大会で2ゴール以上を記録した史上初のイングランド選手にもなった（スクワカ）。

    また、ミスター・シップの統計では、ヘディングで2得点を挙げたイングランド選手として、66年のハースト、90年のプラット、18年のストーンズに次ぐ4人目の快挙を達成した。

    さらに「スタッツ・フット」によれば、今季クラブと代表で計69得点を挙げ、イングランド人選手として1シーズン最多得点を更新した。

  • ワールドカップ第1節でゴールラッシュ


    グループステージ第1節では、スペイン対カーボベルデの0-0を除き全試合で得点が生まれ、合計75ゴールが記録された。

    総得点は75で、1試合平均3点を上回り、攻撃サッカーの傾向が顕著だった。

    24試合中15試合が勝利、9試合が引き分け（8試合は得点を伴う）。

    最大得失点はドイツがキュラソーを7－1で下した一戦。スウェーデンはチュニジアを5－1、ノルウェーのイラク戦とアメリカのパラグアイ戦は4－1だった。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    得点王争いが早くも激化

    グループステージ第1節で多くの得点が生まれ、今大会の得点王争いは早くも過熱している。

    アルゼンチンのリオネル・メッシが3得点を挙げトップに立ち、フランス代表キリアン・エムバペ、イングランド代表ハリー・ケイン、ドイツ代表カイ・ハフェルツ、ノルウェー代表アーリング・ハーランド、アメリカ代表フォラリン・バログン、ニュージーランド代表イライジャ・ジャストの6選手が2得点で続く。

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    勝利のないアラブ人

    今大会には8チームが参加したが、ワールドカップのグループリーグ第1節で勝利したアラブ代表はなかった。

    モロッコはブラジル戦で1-1の引き分け、エジプトもベルギー戦で同様の結果だった。

    カタールはスイス、サウジアラビアはウルグアイとそれぞれ1－1で引き分けた。一方、イラクはノルウェーに1－4、ヨルダンはオーストリアに1－3で敗れた。

    チュニジアは5失点で敗れ、サブリ・ラムシ監督が解任、後任にエルヴェ・レナールが就任した。

    アルジェリアはアルゼンチンに0-3で敗れ、取り消されたゴールやメッシの退場要求など判定が物議を醸した。