メッシの輝きとロナウドの衝撃。得点ラッシュと歴史的記録が、ワールドカップの幕開けを飾った。

第1ラウンドでは、フランス代表FWキリアン・エムバペとイングランド代表ハリー・ケインが活躍し、歴史に名を刻んだ。

ムバッペはニュージャージーでのセネガル戦で2得点を挙げ、フランスを3-1の勝利に導いた。

この2得点でムバッペの代表通算得点は58に到達。オリヴィエ・ジルーを抜いてフランス代表歴代最多得点者となり、ワールドカップ通算得点も14に伸ばした。

一方、イングランドのキャプテン、ハリー・ケインも水曜日のクロアチア戦で2得点を挙げ、イングランドサッカー界のレジェンドとしての地位を確固たるものにした。

オプタによると、本大会通算10得点を挙げ、ゲイリー・リンカートが持つイングランド代表最多得点記録に並んだ。

さらに彼は、異なる3大会で2ゴール以上を記録した史上初のイングランド選手にもなった（スクワカ）。

また、ミスター・シップの統計では、ヘディングで2得点を挙げたイングランド選手として、66年のハースト、90年のプラット、18年のストーンズに次ぐ4人目の快挙を達成した。

さらに「スタッツ・フット」によれば、今季クラブと代表で計69得点を挙げ、イングランド人選手として1シーズン最多得点を更新した。