アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップグループリーグ第1節が終了した。多くの注目すべき出来事と興奮が詰まった節となった。
第1節は先週木曜、メキシコが南アフリカに2-0で勝利してスタート。今朝未明にはコロンビアがウズベキスタンに3-1で勝ち、幕を閉じた。
この期間中、予想外の結末やアルゼンチン・リオネル・メッシの活躍などハイライトがあった一方、多くの選手には悔しい結果となった。
アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップグループリーグ第1節が終了した。多くの注目すべき出来事と興奮が詰まった節となった。
第1節は先週木曜、メキシコが南アフリカに2-0で勝利してスタート。今朝未明にはコロンビアがウズベキスタンに3-1で勝ち、幕を閉じた。
この期間中、予想外の結末やアルゼンチン・リオネル・メッシの活躍などハイライトがあった一方、多くの選手には悔しい結果となった。
大会前、ドイツのミロスラフ・クローゼは24試合16得点を挙げ、W杯歴代得点王だった。
しかし大会初戦でリオネル・メッシがアルゼンチン代表としてハットトリックを達成した。
これでメッシの通算得点は16に到達し、クローゼと並んだ。単独トップへはあと1ゴール。アルゼンチン星の男には射程圏内だ。
一方、ライバルのポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドはコンゴ民主共和国戦で1－1の引き分けに終わり、期待外れの結果として批判を受けている。
ロナウドは目立った活躍がなく、ポルトガルの他のスターたちとともに厳しい批判を受けた。
ロナウドはポルトガル代表として主要大会で得点を挙げておらず、W杯と欧州選手権通じて10試合連続無得点となった。
第1ラウンドでは、フランス代表FWキリアン・エムバペとイングランド代表ハリー・ケインが活躍し、歴史に名を刻んだ。
ムバッペはニュージャージーでのセネガル戦で2得点を挙げ、フランスを3-1の勝利に導いた。
これにより代表通算58得点とし、オリヴィエ・ジルーを抜いてフランス代表歴代最多得点を更新。ワールドカップ通算でも14得点に達した。
一方、イングランドの主将ハリー・ケインも水曜日のクロアチア戦で2得点を挙げ、レジェンドとしての地位を確固たるものにした。
オプタによると、本大会通算10得点を挙げ、ゲイリー・リネカーの記録に並んだ。
さらにスクワカによると、彼は異なる3大会で2ゴール以上を記録した史上初のイングランド人選手となった。
また、ミスター・シップの統計では、ヘディングで2得点を挙げたイングランド代表としては1966年のジェフ・ハースト、1990年のデビッド・プラット、2018年のジョン・ストーンズに次ぐ4人目の選手となった。
さらに「スタッツ・フット」によれば、今季クラブと代表で計69得点を挙げ、1シーズンでのイングランド人最多記録を更新した。
ワールドカップグループステージ第1節は、スペイン対カーボベルデ（0-0）を除き全試合で得点が生まれ、攻勢的な展開となった。
24試合で75ゴールが生まれ、1試合平均は3得点を上回った。
24試合中15試合が勝利、9試合が引き分け（8試合は得点を伴う）。
最大得失点はドイツがキュラソーを7－1で下した一戦で、スウェーデンがチュニジアを5－1、ノルウェーとアメリカがそれぞれイラク、パラグアイを4－1で破った。
グループステージ第1節で多くの得点が生まれ、得点王争いが早くも激化している。
アルゼンチンのリオネル・メッシが3得点を挙げトップに立ち、フランス代表キリアン・ムバッペ、イングランド代表ハリー・ケイン、ドイツ代表カイ・ハフェルツ、ノルウェー代表アーリング・ハーランド、アメリカ代表フォラリン・バログン、ニュージーランド代表イライジャ・ジャストの6選手が2得点で続く。
今大会には8チームが出場したが、ワールドカップのグループリーグ第1節で勝利したアラブ代表はなかった。
モロッコはブラジル戦で1-1の引き分け、エジプトもベルギー戦で同様の結果だった。
カタールはスイス、サウジアラビアはウルグアイとそれぞれ1－1で引き分けた。一方、イラクはノルウェーに1－4、ヨルダンはオーストリアに1－3で敗れた。
チュニジアは5失点で敗れ、サブリ・ラムシ監督が解任、後任にエルヴェ・レナールが就任した。
アルジェリアはアルゼンチンに0-3で敗れ、アラブチームの得点が取り消された場面やリオネル・メッシの退場要求など、審判判定を巡る物議も起きた。