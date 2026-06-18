第1ラウンドでは、フランス代表FWキリアン・エムバペとイングランド代表ハリー・ケインが活躍し、歴史に名を刻んだ。

ムバッペはニュージャージーでのセネガル戦で2得点を挙げ、フランスを3-1の勝利に導いた。

これにより代表通算58得点とし、オリヴィエ・ジルーを抜いてフランス代表歴代最多得点を更新。ワールドカップ通算でも14得点に達した。

一方、イングランドの主将ハリー・ケインも水曜日のクロアチア戦で2得点を挙げ、レジェンドとしての地位を確固たるものにした。

オプタによると、本大会通算10得点を挙げ、ゲイリー・リネカーの記録に並んだ。

さらにスクワカによると、彼は異なる3大会で2ゴール以上を記録した史上初のイングランド人選手となった。

また、ミスター・シップの統計では、ヘディングで2得点を挙げたイングランド代表としては1966年のジェフ・ハースト、1990年のデビッド・プラット、2018年のジョン・ストーンズに次ぐ4人目の選手となった。

さらに「スタッツ・フット」によれば、今季クラブと代表で計69得点を挙げ、1シーズンでのイングランド人最多記録を更新した。