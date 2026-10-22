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メッシの背番号10はアンス・ファティを「潰していない」。元モナコのスター選手は、バルセロナの逸材が「大きな」可能性に見合う活躍を見せていないと認める
名高いラ・マシアの育成組織出身
カタルーニャの名高い育成組織ラ・マシア出身のファティは、16歳で公式戦デビューを果たすと一躍脚光を浴びた。当時、最も注目を集める有望株と目され、メッシの後継者候補とも考えられていた。
トップチームでのキャリアは好調な滑り出しを見せ、さらなる活躍が期待されていた。しかし、2020-21シーズンに不運にも半月板を断裂。300日以上にわたって戦列を離れ、初期の成長を妨げられた。
ファティは2022-23シーズンにバルセロナで51試合に出場し、初めて得点数を2桁に乗せたが、負傷による苦難を乗り越えた後は以前のような選手には完全には戻れなかった。2023-24シーズンにはブライトンへ期限付き移籍した。
プレミアリーグでは目立った活躍を見せられず、モナコが獲得に乗り出すと新たな移籍が認められた。ファティは2026年夏にモナコへの完全移籍を果たし、4年契約を結んだ。
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ファティがメッシからバルセロナの背番号10を引き継いだ
スペイン代表で10試合に出場しているファティは、今も最高の調子とコンディションを取り戻そうとしている。5年前にメッシの背番号10を引き継いだことは、結局ファティにとってほとんどプラスにならなかったのだろうか。この質問を受けた元モナコ選手のグリマンディは、ベットビクター・オンラインカジノを通じた取材でGOALにこう語った。「残念ながら、体が彼の力を発揮する助けにならなかった。けがが多かったからだ」
「若い頃の彼は才能ある選手だった。バルセロナにいた頃は何度も試合を見に行き、よく追いかけていた。プレッシャーが彼をつぶしたとは思わない。体が彼の力を発揮する助けにならなかったのだと思う」
「彼に［ラミン・］ヤマルほどの能力があるとは思わない。まだトップ選手たちには及ばないが、偉大な選手になれたかもしれないだけに残念だ。まだこれからの時間はあるが、今のところ、若い頃の彼に期待していた姿にはなっていないと思う」
「背番号10を受け継いだプレッシャーが彼をつぶしているとは思わない。才能はあるが、トップ選手たちほどではない」
ファティは将来、別のビッグクラブに加入するのか？
ファティはまだ23歳。失われた輝きを取り戻す時間は十分にある。彼は世界のサッカー界の頂点に返り咲き、いずれ別のトップクラブに加わることができるのだろうか。
この問いに対し、グリマンディはこう答えた。「まず、今は所属クラブで結果を出さなければならないと思う。だが、プレーしていないため、それができていない。私にとって重要なのは、コンディションを取り戻し、クラブで継続的にプレーしてゴールを決めることだ。
「しかし、ここ数シーズンはそれができていない。だから次の目標は、試合に続けて出場し、体調を維持しながら、自分に何ができるかを見極めることだ。得点する力は彼自身に備わっているので、ゴールは決めるだろう。ただ今は、それができると確かめるために、6カ月間継続してプレーする時だ」
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スペイン代表選手、調子とコンディションの回復に集中
ファティはモナコがCSKAソフィアに勝利したヨーロッパリーグの一戦でゴールを決め、2026-27シーズン初得点を記録した。木曜日にフライブルクと対戦する際にも、同大会で再び活躍したいと考えているはずだ。
メッシほどの高みに到達することはないかもしれない。それでも、ラ・リーガの強豪で極めて困難な挑戦に立ち向かったことは大いに評価されるべきであり、キャリアで時折つまずいても、完全に道を踏み外すことなく歩み続けてきた。
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