メッシの王座を目ざし、2026年W杯でロナウドが狙う10の歴史的記録

アル・ナスル主将でポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドの思いは、比較的読みやすい。彼は常に新たな功績を求め、その舞台としてワールドカップほどふさわしい場はない。

彼は2026年大会でポルトガル代表の主将を務め、グループ11でコロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国と対戦する。

チームとしては初制覇、個人としては各種記録更新を狙う。