メッシの王座を目ざし、2026年W杯でロナウドが狙う10の歴史的記録

アル・ナスル主将でポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドの思いは、比較的読みやすい。彼は常に新たな功績を求め、その舞台としてワールドカップほどふさわしい場はない。
彼は2026年大会でポルトガル代表の主将を務め、グループ11でコロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国と対戦する。
チームとしては初制覇、個人としては各種記録更新を狙う。
アル・ナスル主将でポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドの思いは、比較的読みやすい。彼は常に新たな功績を求め、その舞台としてワールドカップほどふさわしい場はない。
彼は2026年大会でポルトガル代表の主将を務め、グループ11でコロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国と対戦する。
チームとしては初制覇、個人としては各種記録更新を狙う。
初戦に出場するだけで、クリスティアーノ・ロナウドはワールドカップ最多出場記録を樹立する。
これは「ドン」ことロナウドにとって、2006年、2010年、2014年、2018年、2022年に続き6度目の出場となる。
これによりポルトガル代表のスターは、ライバルのアルゼンチン代表リオネル・メッシ（インター・マイアミ主将）やメキシコ代表GKギジェルモ・オチョアと並び、6大会出場となる。
ロナウドは、ワールドカップ史上最多出場選手という難記録を目指している。
現在22試合出場（5位）の彼は、グループステージ全試合に出場すれば2位に浮上できる。
達成すればイタリアのパオロ・マルディーニ（23試合）とドイツのミロスラフ・クローゼ（24試合）を抜き、ドイツのロタール・マテウス（25試合）に並ぶ。
ただし、現在26試合でトップのライバル、リオネル・メッシに並ぶのは容易ではない。メッシはグループステージ以降も出場機会が増える可能性がある。
ロナウドの目標はワールドカップ出場だけでなく得点を挙げること。1ゴールで史上初の6大会連続得点という新記録を達成できる。
1得点すれば、ワールドカップ史上初めて6大会で得点を挙げた選手となる。現時点で4大会で得点を挙げ、今大会で5大会目を狙うメッシでも届かない領域だ。
このゴールでロナウドはポルトガル代表のワールドカップ歴代最多得点者になる。
現在9得点でオゼビオと並んでいるため、1点取れば単独トップに立つ。
ロナウドがさらに得点を挙げれば、10ゴール以上となり、単独で最多記録を更新する。
このゴールが実現すれば、ロナウドはポルトガル代表としてワールドカップ史上最年長の得点王となる。
現在の最年長記録はペペが持つ39歳283日。彼は2022年W杯ラウンド16のポルトガル対スイス戦（6－1）で得点を挙げた。
ロナウドがグループステージ以降で1得点でも挙げれば、ペペから「ワールドカップノックアウトステージ最年長得点者」のタイトルを奪う。ペペはこのタイトルをスイス戦の得で獲得した。
ロナウドは2月に41歳となり、ピピを約2歳上回る。
ロナウドはPKであと1得点すれば、ワールドカップ史上最多PK得点記録者に並ぶ。
今大会で3得点を挙げたロナウドは、4得点のリオネル・メッシ（アルゼンチン）、ガブリエル・バティストータ（アルゼンチン）、ハリー・ケイン（イングランド）、エウゼビオ（ポルトガル）、ロブ・レンセンブリンク（オランダ）に1点差で迫っている。
しかし、2026年大会に出場予定のメッシとケインが代表でPKキッカーを務めており、ロナウドの達成は容易ではない。
ロナウドがワールドカップ決勝進出を望むのは、ポルトガル代表のためだけではない。いくつかの個人記録を達成するためでもある。
決勝に進めば、イタリアのGKディノ・ゾフを超え、ワールドカップ決勝最年長選手となる。
ゾフは1982年大会決勝で40歳4か月となり、イタリア代表として西ドイツ戦に出場した。
ロナウドがこのまま活躍し、2026年ワールドカップ決勝で得点を挙げれば、同試合で得点を記録した最年長選手となる。
実現すれば、1958年大会決勝でブラジル相手に得点を挙げたスウェーデンのニルス・リドホルム（当時35歳264日）の記録を塗り替える。
ワールドカップで優勝すれば、ロナウドは41歳で大会最年長優勝記録を更新する。
1982年にイタリア代表として40歳133日で優勝したディノ・ゾフの記録を超える。