バロンドールは、毎年、そのシーズンに最も際立った活躍を見せた選手に贈られる賞だ。ラミン・ヤマル以上にふさわしい選手はいるだろうか。個人の実績に限って言えば、2007年生まれのヤマルは、直近の12カ月だけでラ・リーガ2連覇、スペイン・スーパーカップ優勝、スペイン代表でのワールドカップ優勝を手にした。わずか19歳で、ずっと前に引退した選手さえうらやむようなタイトル歴に、さらに勲章を加えたのだ。しかし、団体競技の個人賞を勝利だけを称えるものと考えるのは、少なくとも時代遅れだ。バルセロナのスターはすでに一世代を象徴する存在であり、リオネル・メッシの後継者となる最有力候補だ。
メッシの後継者、ワールドカップ、圧巻のラ・リーガ？ いや、ただ誰よりも優れた選手だから。ヤマルがバロンドールにふさわしい理由
新世代の象徴
「僕が傲慢？ そう言う人も結局、僕と一緒に楽しんでいるんだ」。モロッコ人の父と赤道ギニア出身の母の間に生まれた逸材は、歯に衣着せぬ発言で自身の人柄への批判に率直に答えた。今夜授与される賞の候補として自身を改めて力強く、自信を持ってアピールし、ただできる限り自然体でいることを心がけていると強調した。人々が率直な答えを聞くことに、もはや慣れていないように見えるサッカー界でのことだ。自信はあっても、例えばヴィニシウスのような他の選手のように傲慢にはならないという姿勢。そして、欧州を特徴づける多文化のるつぼを象徴する新世代の重みを背負っているという自覚もある。
記録を打ち立てるマシン
ここまでに挙げたことだけでも、彼に賞を贈るには十分だろう。だが、受賞に値する理由として 記録を列挙したい人もいる。 ならば、見ていこう。ヤマルは、チームメイトのアンス・ファティに次いでチャンピオンズリーグ史上2番目に若い得点者であり、レアル・マドリーとのエル・クラシコ史上最年少得点者でもある。21歳未満の世界最高の選手に贈られるコパ・トロフィーを受賞し、同賞史上最年少の受賞者となった。ゴールデンボーイ賞も受賞している。さらに、バルセロナで通算100試合出場を達成した最年少選手、チャンピオンズリーグ準決勝史上最年少得点者、史上初めてコパ・トロフィーを2度受賞した選手でもある。チームで獲得したタイトルについては言うまでもない。今年のワールドカップは、スペインにとって史上2度目の優勝となった。
メッシの後継者
最後に、誰よりも優れたリオネル・メッシから、ほかならぬお墨付きを得た。「本当に力のある新世代の選手たちが出てきている。でも、年齢とこれからの可能性を考えて後継者を一人選ぶなら、ラミン・ヤマルだ。疑いの余地はない。私にとって彼が最高だ。若い頃の自分を思い出させる」。ニューヨークで行われたワールドカップ決勝では、象徴的なバトンタッチが実現した。2007年、アルゼンチン人のメッシはカンプ・ノウでの写真撮影で、生まれたばかりの赤ん坊を抱いていた。その子こそヤマルだった。19年後、2026年ワールドカップ決勝でメッシの対戦相手となり、後継者となったのだ。バロンドールでもそうなるのがふさわしい。今回が、これから続く受賞の最初の一つとなる。ケインには申し訳ないが、ヤマルと同じ土俵に立てる唯一の存在であるエンバペにも、同じことが言える。
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