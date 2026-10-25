最後に、誰よりも優れたリオネル・メッシから、ほかならぬお墨付きを得た。「本当に力のある新世代の選手たちが出てきている。でも、年齢とこれからの可能性を考えて後継者を一人選ぶなら、ラミン・ヤマルだ。疑いの余地はない。私にとって彼が最高だ。若い頃の自分を思い出させる」。ニューヨークで行われたワールドカップ決勝では、象徴的なバトンタッチが実現した。2007年、アルゼンチン人のメッシはカンプ・ノウでの写真撮影で、生まれたばかりの赤ん坊を抱いていた。その子こそヤマルだった。19年後、2026年ワールドカップ決勝でメッシの対戦相手となり、後継者となったのだ。バロンドールでもそうなるのがふさわしい。今回が、これから続く受賞の最初の一つとなる。ケインには申し訳ないが、ヤマルと同じ土俵に立てる唯一の存在であるエンバペにも、同じことが言える。