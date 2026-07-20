パウ・クバルシは、パオロ・マルディーニの予言を証明している。マルディーニは彼を「世代を代表する」DFと称えた。 バルセロナで急成長を遂げ、アーセナルのダウマンやヌワネリが登場する前にCL最年少デビュー記録を樹立。19歳でW杯制覇と大会最優秀若手選手賞も獲得した。 アルゼンチンとの決勝でもポジションを完全に支配し、久々に目にする完成度の高いプレーを見せた。





スペインは2度目のW杯制覇を達成した。