今回のワールドカップでサッカーは新時代へ。北米大会を最後に引退する偉大な選手たちは、未来のスターへバトンを渡す。新たな主役の登場で、サッカーのスタイルも変わるだろう。 本来ならラミン・ヤマルの飛躍の舞台となるはずだった今回の大会は、さまざまな事情から、もう一人の2007年生まれの選手にとって最高の舞台となりました。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
メッシの後継者と期待されたヤマルではなく、クバルシーが主役となったワールドカップ。マルディーニは「今後20年間で最高のディフェンダーになる」と予言した。
予言
パウ・クバルシは、パオロ・マルディーニの予言を証明している。マルディーニは彼を「世代を代表する」DFと称えた。 バルセロナで急成長を遂げ、アーセナルのダウマンやヌワネリが登場する前にCL最年少デビュー記録を樹立。19歳でW杯制覇と大会最優秀若手選手賞も獲得した。 アルゼンチンとの決勝でもポジションを完全に支配し、久々に目にする完成度の高いプレーを見せた。
スペインは2度目のW杯制覇を達成した。
唯一無二の選手
バルセロナではイニゴ・マルティネス、スペイン代表ではアイメリック・ラポルテ（2024年欧州選手権で共に優勝）の下で育ったこの若者は、超音速で成長した。 マークでは献身的で容赦ないプレーを見せ、溢れる個性とリーダーシップでチームを牽引する。試合の読みは圧巻で、プレッシャー下でも後方から攻撃を再構築し、センターバックとしては稀有な縦パスも印象的だ。Optaのデータはこれを裏付ける。大会通算671本のパスを成功させ、756本のロドリに次ぐ2位のプレイメーカーとなった。
スペインは個人賞でも圧倒的な強さを見せている。
ヤマルより優れている
まだ20歳にもならないクバルシは、卓越した知識と資質で、長年にわたり世界最高のセンターバックになる素質を示している。過去の偉人と比べるのは時期尚早だが、マルディーニ流に言えば、私たちは世代を代表する大物を見ているのだ。 2026年7月19日、サッカーは新時代へ入った。試合終了の笛が鳴り、ラミーヌ・ヤマルがメッシの後継者と称えられるはずだった。だが世界は、代わりにクバルシの登場を目の当たりにした。
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