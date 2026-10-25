バロンドールは毎年、そのシーズンに最も際立った活躍を見せた選手に贈られる賞だ。ラミン・ヤマル以上に受賞にふさわしい選手はいるだろうか。純粋に個人の観点から見れば、2007年生まれのヤマルは直近の12カ月だけで2年連続のラ・リーガ優勝、スペイン・スーパーカップ優勝、スペイン代表としてのワールドカップ優勝を手にしている。わずか19歳で獲得したこれらのタイトルは、引退して久しい選手さえ羨むような実績に加わるものだ。だが、チームスポーツにおける個人賞が勝利だけをたたえるものだと考えるのは、控えめに言っても時代遅れだ。バルセロナのスターはすでに一世代を象徴する存在であり、リオネル・メッシの後継者となる最有力候補だ。
メッシの後継者だから？ ワールドカップやラ・リーガでの驚異的な活躍が理由？ いや、単純に誰よりも優れているから。ヤマルがバロンドールにふさわしい理由
新世代の象徴
「僕が傲慢だって？ そう言う人も、結局は僕と一緒に楽しんでいるんだ」。 モロッコ人の父と赤道ギニア出身の母の間に生まれた逸材は、遠慮のない物言いで自身の性格への批判に答え、今夜授与される賞の候補にふさわしいと力強く、自覚を持って改めて訴えた。そして、人々が率直な答えを聞くことに慣れていないように見えるサッカー界で、自分はただできるだけ自然体でいようとしているだけだと強調した。ヴィニシウスをはじめとする他の選手と同じように、自信はあっても決して傲慢ではない姿勢。そして、欧州を特徴づける多様な文化の融合の象徴として、新たな世代を背負っているという自覚がある。
記録を打ち立てるマシン
ここまでに挙げたことだけでも、彼に賞を贈るには十分だろう。だが、受賞の理由を示すために数字を並べたい人もいる。ならば、見ていこう。ヤマルはチームメイトのアンス・ファティに次ぐ、チャンピオンズリーグ史上2番目に若い得点者。レアル・マドリーとのクラシコでは史上最年少で得点を挙げた。21歳未満の世界最高選手に贈られるコパ・トロフィーを史上最年少で受賞し、ゴールデンボーイにも輝いた。バルセロナで史上最年少の通算100試合出場を達成したほか、チャンピオンズリーグ準決勝の史上最年少得点者となり、コパ・トロフィーを史上初めて2度受賞した選手でもある。もちろん、チームで獲得したタイトルも忘れてはならない。今年のワールドカップ優勝は、スペインにとって史上2度目の快挙だ。
メッシの後継者
最後に、誰よりも優れたリオネル・メッシから、後継者としてのお墨付きまで得た。「本当に優れた新世代の選手たちが出てきている。でも、年齢と今後の可能性を考えて後継者を選ぶなら、ラミン・ヤマルだ。間違いなく、僕にとっては彼が最高の選手だ。若い頃の自分を思い出させる」。ニューヨークで行われたワールドカップ決勝では、象徴的なバトンタッチが実現した。2007年、メッシはカンプ・ノウでの写真撮影で新生児を腕に抱いていた。その赤ん坊こそヤマルだった。そして19年後、2026年ワールドカップ決勝でメッシの対戦相手となり、後継者となった。バロンドールでも後継者になるのはふさわしい。最初の受賞は、長く続く受賞歴の始まりとなるだろう。ケインとエンバペには申し訳ないが、メッシと同じテーブルにつけるのはヤマルだけだ。
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