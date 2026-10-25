最後に、誰よりも優れたリオネル・メッシから、後継者としてのお墨付きまで得た。「本当に優れた新世代の選手たちが出てきている。でも、年齢と今後の可能性を考えて後継者を選ぶなら、ラミン・ヤマルだ。間違いなく、僕にとっては彼が最高の選手だ。若い頃の自分を思い出させる」。ニューヨークで行われたワールドカップ決勝では、象徴的なバトンタッチが実現した。2007年、メッシはカンプ・ノウでの写真撮影で新生児を腕に抱いていた。その赤ん坊こそヤマルだった。そして19年後、2026年ワールドカップ決勝でメッシの対戦相手となり、後継者となった。バロンドールでも後継者になるのはふさわしい。最初の受賞は、長く続く受賞歴の始まりとなるだろう。ケインとエンバペには申し訳ないが、メッシと同じテーブルにつけるのはヤマルだけだ。