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「メッシに見られるような種類のアシストだ！」、ドゥシャン・ヴラホヴィッチがダービーでの活躍後にオルクン・コクチュを称賛
ベシクタシュ、衝撃的なダービー勝利を決める
ベシクタシュがトレンディオル・スーパーリーグ第4節で、カドゥキョイの宿敵フェネルバフチェ相手に後半の見事な逆転劇を見せ、2-1で勝利した。この白星により、今季最初のイスタンブール・ダービーでアウェーのベシクタシュが自慢の権利を手にした。
フェネルバフチェは26分、キャプテンのミラン・シュクリニアルのゴールで先制。しかしベシクタシュは12分後、リドヴァン・ユルマズの得点で追いついた。
73分にはドゥシャン・ヴラホヴィッチが逆転を完結させ、決勝点を流し込んで記憶に残るアウェーでの勝利を決定づけた。
- Getty Images Sport
ヴラホヴィッチが「メッシのような」コクチュを称賛
トルコサッカーで初のダービー出場を終えた後、ヴラホヴィッチは結果に喜びを示すとともに、主将オルクン・コクチュの決定的なアシストに特別な賛辞を送った。
「オルクン・コクチュはワールドクラスのスターだ」とヴラホヴィッチは試合後に語った。「彼のおかげで、私は多くのゴールを決められている。今夜もまた素晴らしいアシストをしてくれた。メッシが見せるようなアシストだった」
「彼と一緒にプレーする機会を得られて幸運だ」とこのFWは付け加えた。「たとえ自分が得点しても、チームが試合に勝てなければ意味はなかった」
コクチュがチームの献身性を強調
コクチュは、自らシュートを打てるスペースがありながら、決勝点の場面で意図的にヴラホヴィッチに合わせたことを明かした。ベシクタシュのキャプテンは、試合序盤に先制を許した後のチームの粘り強さを称えた。
「2点目の場面では自分でシュートを打つこともできたが、そこにヴラホヴィッチがいると分かっていた」とコクチュは説明した。「ヴラホヴィッチはゴールに飢えたトップレベルの選手だ」
「先に点を取られた時は少し士気が落ちたが、すぐに立て直した」と続けた。「自分たちが良いチームだということをみんなに示した」
- Getty Images Sport
スュペル・リグで勢いを築く
アウェーでの勝利は、シーズン序盤の勢いを築こうとするベシクタシュにとって、スュペル・リグの順位争いにおける大きな後押しとなる。
ヴラホヴィッチは、自身がまだ最高のコンディションに向けて調整を続けている段階だと強調し、シーズンが進むにつれて得点数をさらに伸ばせるはずだとの見通しを示した。
ベシクタシュは今後、リーグの次戦に目を向け、カドゥキョイでのダービー勝利に続いて好調を維持することを目指す。
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