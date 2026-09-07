ベシクタシュがトレンディオル・スーパーリーグ第4節で、カドゥキョイの宿敵フェネルバフチェ相手に後半の見事な逆転劇を見せ、2-1で勝利した。この白星により、今季最初のイスタンブール・ダービーでアウェーのベシクタシュが自慢の権利を手にした。

フェネルバフチェは26分、キャプテンのミラン・シュクリニアルのゴールで先制。しかしベシクタシュは12分後、リドヴァン・ユルマズの得点で追いついた。

73分にはドゥシャン・ヴラホヴィッチが逆転を完結させ、決勝点を流し込んで記憶に残るアウェーでの勝利を決定づけた。



