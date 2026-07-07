ベンチからの感情はピッチ上の選手たちにも共有されていた。彼らは試合の流れが自分たちのコントロールできない要因で変わったと感じていた。エジプトの2点目を決めたフォワードのモスタファ・ジコは、2－0とリードした後、試合がどう展開したかについて信じられないと語った。「試合は我々の手中にあったのに、最後の瞬間に手から滑り落ちてしまった。ピッチ上では奇妙なことが起こった。 今日は審判に不当な扱いを受けた。それは誰の目にも明らかだった。2－0になってから、すべてが我々に不利に働いた」

試合序盤にメッシのPKを止めたGKモスタファ・ショベイルは終盤のミスを認めつつも、チームの奮闘を誇りに思っていた。

一方、控えGKのモハメド・アラアはより率直に語った。「審判の判定は誰の目にも明らかだった。それについては触れないが、判定は明白だった。我々のゴールが取り消され、PKも与えられた。そのPKが、逆に我々に逆襲のゴールを許す結果となってしまった。」