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「メッシには残ってほしかった」エジプトはアルゼンチンに敗れ、VARを巡る“不公正”を嘆いた。
ハッサンは、メッシに偏見があると言う。
白熱した試合後、ハッサンは審判を批判し、大会のスター選手を残すために外部が介入した可能性を示唆した。 「我々は前回王者を上回った。だが結果にはピッチ内外の要因が働いた」とハッサンは語った。「彼らは世界王者を残したかったのだろう。あるいはメッシを勝ち残らせたかったのかもしれない」
彼はさらに、最高レベルでのフェアプレーの欠如を指摘し、「サッカーには技術を超えた外部要因がある。世界王者はあらゆるレベルで支援されていた」と語った。 フランスとの因縁（2022年W杯決勝でアルゼンチンがフランスを破った）があるため、この主審の選任には異議を唱えていた。だが、いつか誰しもが苦難に直面する。今回はそれが我々だった」
- AFP
VARの見落としに激怒
エジプト側が怒りを爆発させた理由は2つある。1つ目はリードを広げるはずだったゴールの取り消し、2つ目はエンツォ・フェルナンデスのロスタイム決勝ゴールにつながる場面でアレクシス・マカリスターがファウルを犯したとされる判定だ。ハッサン監督は「モハメド・サラーへのファウルは明らかなPKだった」と主張し、「リスペクトもフェアプレイもない」と語った。 「敬意もフェアプレーもなかった。PKは取り消され、VARの確認もなく、2点目も不可解に無効にされた」と嘆いた。
さらに決勝点の場面では、マッカリスターによるユニフォームの引っ張り行為が明らかだったにもかかわらずVARの確認もなく、ハサン監督はスポーツの公正さへの信頼が揺らいだと語った。 人生は不公平だ。日常生活でさえ不公平なのに、スポーツでさえ公平さが欠けているとは。この結果と試合の展開には納得できない。美しく「不運だった」と言いたいが、私たちは不当な扱いを受け、これは不正義だ」
選手たちも審判の判定に懸念を表明している。
ベンチからの感情はピッチ上の選手たちにも共有されていた。彼らは試合の流れが自分たちのコントロールできない要因で変わったと感じていた。エジプトの2点目を決めたフォワードのモスタファ・ジコは、2－0とリードした後、試合がどう展開したかについて信じられないと語った。「試合は我々の手中にあったのに、最後の瞬間に手から滑り落ちてしまった。ピッチ上では奇妙なことが起こった。 今日は審判に不当な扱いを受けた。それは誰の目にも明らかだった。2－0になってから、すべてが我々に不利に働いた」
試合序盤にメッシのPKを止めたGKモスタファ・ショベイルは終盤のミスを認めつつも、チームの奮闘を誇りに思っていた。
一方、控えGKのモハメド・アラアはより率直に語った。「審判の判定は誰の目にも明らかだった。それについては触れないが、判定は明白だった。我々のゴールが取り消され、PKも与えられた。そのPKが、逆に我々に逆襲のゴールを許す結果となってしまった。」
- AFP
サラーからチームへのメッセージ
試合終了のホイッスルが鳴り、ハサンとレテキシエ主審の口論など混乱が続く中、キャプテンのモハメド・サラーは冷静にチームをまとめようとした。アラアによると、サラーは選手を集め、大会敗退を「神の意志だ」と受け止めるよう話した。
アラアは「サラー主将がロッカールームで選手を集め、『残念だった。もう終わった。これは神の定めだ。起きたことは神の御心だ。 この経験を糧にすれば、将来には良いことが待っている。神の御心があれば』と語った。サラが前を向く一方、ハッサンが最後に残した言葉は幻滅に満ちていた。「引退したら、この大会の試合はもう二度と観ない」
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