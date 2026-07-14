ハッサン監督は、戦術準備の際、インテル・マイアミのスターを背番号だけで呼んだ。現世界王者と対戦する際にピッチ上で生じる恐れをなくすためだ。

ハサンはカイロ帰還後にONTVのインタビューで「『メッシ』という言葉だけで怖がる選手もいる」と語った。戦術説明ではメッシが動いても名前は出さず、「10番の選手」と呼び、過剰な敬意や恐怖を取り除くようにしているという。