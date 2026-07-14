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「メッシという名前だけで怖気づく選手もいる」 ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンの“史上最高選手”と対戦する前、エジプト代表監督は選手を怖がらせないよう配慮した。
「史上最高の選手」という呼び名を避ける
ハッサン監督は、戦術準備の際、インテル・マイアミのスターを背番号だけで呼んだ。現世界王者と対戦する際にピッチ上で生じる恐れをなくすためだ。
ハサンはカイロ帰還後にONTVのインタビューで「『メッシ』という言葉だけで怖がる選手もいる」と語った。戦術説明ではメッシが動いても名前は出さず、「10番の選手」と呼び、過剰な敬意や恐怖を取り除くようにしているという。
- AFP
個人よりアイデンティティ
ハッサンは、特定の選手をマークするより、エジプトが独自の戦術を維持することを最優先すると強調した。相手チームの最大の脅威を「人間味のない存在」と位置づけ、アトランタでファラオズが対抗できるという自信をチームに植え付けた。
同監督は次のように述べた。「私は選手たちが技術・戦術の独自性を確立し、特定の選手に依存しないよう努めた。心理面では対戦相手のチーム名や選手名を知りたくなかった。劣等感を抱かせず、ユニフォームの色を気にせずプレーしてほしいと思った。」
終盤の痛ましい崩れ
エジプトの戦略は1時間以上機能し、ヤセル・イブラヒムとモスタファ・ジコのゴールで2－0とリードした。しかし後半40分、アルゼンチンが反撃を開始し3－2で逆転。エジプトは判定に不満を漏らした。
勝利したものの、アルゼンチン主将の心は複雑だった。逆転劇の前、エジプトGKモスタファ・ショベイルがメッシのPKを止め、アルビセレステを応援する観客を一時静めた。しかし「背番号10」は後半にリズムを取り戻し、試合終了間際にエジプトの心を打ち砕く猛攻を導いた。
- AFP
審判の偏りに対する苦情
ハッサン監督はチームのパフォーマンスには自信を示したが、審判団には辛口だった。エジプト代表監督は、大舞台のプレッシャーや対戦相手の名声が、取り消されたゴールや認められなかったPKなど、自チームに不利な判定に影響を与えたと示唆した。
粘り強い王者アルゼンチンを称える声もあるが、ハッサンは外部要因が大きすぎたと語り、主審が緊張感を高め、選手たちの集中を乱したと主張した。
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