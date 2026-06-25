メッシか、ロナウドか？ モウリーニョが優勝候補6カ国を挙げる

レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョ氏は、自国ポルトガルが2026年ワールドカップで優勝を争うと予想した。

ポッドキャスト『Beast Mode On Podcast』のアディバイオ・アキンフェヌワ氏との独占インタビューで、モウリーニョ監督はポルトガル代表が勝ち進むと予想した。

スポーツサイト「Goal」によると、モウリーニョ監督は「ポルトガルは決勝に進み、優勝できる。だが、他にも有力チームがいる」と語った。

また「私はいつもイングランドが優勝候補だと話している。選手たちを見てほしい。ランパードやベッカムの世代からずっとそうだ。実現はしていないが、それでも言い続けるだろう」と続けた。

その理由として「アーセナルはCL決勝で敗れ、クリスタル・パレスがカンファレンスリーグ、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制した」と説明した。

バルセロナ、バイエルン、レアル、パリを除けば最高の選手はイングランドにいると強調した。

また、「PK戦で負けるのは小さな細部の問題だ。イングランドは2004年のポルトガル開催ユーロでもPK戦で敗れ、ポルトガルにもPK戦で負けている。PK戦など、単なる細部の話だ」と続けた。

さらに彼はこう続けた。 「イングランド代表には他のどの代表チームよりメディアのプレッシャーがかかる。メディアはファンに大きな影響を与え、期待が高まりすぎる。代表チームはその期待にうまく対処できなかった。彼らは常に優れた監督を擁し、今も優れた監督がいる。だから、私は彼らがワールドカップを勝ち取れる能力があると常に信じている。」