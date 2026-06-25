レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督は、母国ポルトガル代表が2026年ワールドカップで優勝を争うと予想した。

ポッドキャスト『Beast Mode On Podcast』のアディバヨ・アキンフェヌワ氏との独占インタビューで、モウリーニョ監督はポルトガル代表が勝ち進むと予想した。

スポーツサイト「Goal」によると、モウリーニョ監督は「ポルトガルは決勝まで進み、優勝できる。だが有力チームは他にもいる」と語った。

また「私は常にイングランドが優勝候補だと話してきた。ランパードやベッカムの時代から、代表選手たちの質は高い。実現していないものの、私は言い続けるだろう」と続けた。

その理由として「アーセナルはCL決勝で敗れ、クリスタル・パレスがカンファレンスリーグ、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制した」と説明した。

「バルセロナ、バイエルン、レアル、パリを除けば最高の選手はイングランドにいる」とも語った。

また、「PK戦で負けるのは小さな細部の問題だ。イングランドは2004年のポルトガル開催ユーロでもPK戦で敗れ、ポルトガルにもPK戦で負けている。PK戦など、単なる細部の話だ」と続けた。

さらに彼はこう続けた。 「イングランド代表には他のどの代表チームよりも大きなメディアのプレッシャーがかかる。メディアはファンに大きな影響を与え、期待が高まりすぎる。代表チームはその期待にうまく対処できなかった。彼らは常に優れた監督を擁し、今も優れた監督がいる。だから私は、彼らがワールドカップを制覇できると信じている。」