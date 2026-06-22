メッシが2得点でオーストリアに2-0勝利。新記録でアルゼンチンはW杯ベスト16へ。

90分+8 - メッシの遠距離FKはわずかに枠を外れた。





90'+5 - アルゼンチン2点目、メッシ。混戦から10番が2-0とし、W杯通算18ゴール。シュラーガーがアルバレスのシュートを止め、ボールはメッシへ。アルゼンチンは5戦全勝。





90' - オーストリアはダンソのヘディングをウィマーが受け、同点機を創出。





86分 - ニコ・ゴンサレスとエンツォ・フェルナンデスの連続チャンス。前者はブロック、後者はシュートならず。





73分 - ニコ・ゴンサレス、メッシのFKをヘディングで狙う。





55' - オーストリアのサビッツァーが左CKを蹴るも、ディブ・マルティネスがセーブ。





39分 - メッシが歴史に名を刻む。アルマダからメディナへ左サイドパス、中央へクロス。10番が左足ワンタッチでネットを揺らし、1-0。W杯通算17ゴールでクローゼ超え。 アルゼンチンは今大会4試合で4得点目。





31分 - シュラーガーとアラバが再び救う。エンツォのシュートをGKが止め、リバウンドをメッシが狙うも、アラバがクリア。





19分 - ラウタロのスルーパスをメッシが受け、アラバのマークをかわしてGKと1対1になるも、再びシュラーガーに阻まれる。





9分 - メッシがPK失敗。シュートは弱く、シュラーガーがセーブ。





7分 - VAR確認の結果、ポッシュのファウルでPKが宣告された。





3分 - ラウタロ・マルティネスがPKを要求！メッシのロングパスでエリア内に抜け出すも、ポッシュとシュラーガーの対応で転倒。ボールには最後に触れたが、主審は笛を吹かなかった。