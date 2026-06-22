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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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メッシが2得点でオーストリアに2-0勝利。新記録でアルゼンチンはW杯ベスト16へ。

アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
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2026年ワールドカップ2日目を、一緒にライブで楽しみましょう。

2026年ワールドカップ第2節

アルゼンチン対オーストリア 2-0

得点者：39分 メッシ（アル）、90+5分 メッシ（アル）


アルゼンンはAT&Tスタジアムで行われたグループJ第2節でオーストリアに2-0で勝利し、2連勝を飾った アルジェリア戦でハットトリックを達成したメッシはヨルダンに勝ったアルナウトヴィッチ率いるオーストリアも破り、チームをグループ突破へ導いた2得点は左足での鋭いシュートと粘り強いプレーから生まれたメッシは今大会5得点で得点王に立ち、通算18得点はクロースを抜いて大会最多記録となった。PKを外したため3得点目は逃した。



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  • 目標と主な取り組み：

    90分+8 - メッシの遠距離FKはわずかに枠を外れた。


    90'+5 - アルゼンチン2点目、メッシ。混戦から10番が2-0とし、W杯通算18ゴール。シュラーガーがアルバレスのシュートを止め、ボールはメッシへ。アルゼンチンは5戦全勝。


    90' - オーストリアはダンソのヘディングをウィマーが受け、同点機を創出。


    86分 - ニコ・ゴンサレスとエンツォ・フェルナンデスの連続チャンス。前者はブロック、後者はシュートならず。


    73分 - ニコ・ゴンサレス、メッシのFKをヘディングで狙う。


    55' - オーストリアのサビッツァーが左CKを蹴るも、ディブ・マルティネスがセーブ。


    39分 - メッシが歴史に名を刻む。アルマダからメディナへ左サイドパス、中央へクロス。10番が左足ワンタッチでネットを揺らし、1-0。W杯通算17ゴールでクローゼ超え。 アルゼンチンは今大会4試合で4得点目。


    31分 - シュラーガーとアラバが再び救う。エンツォのシュートをGKが止め、リバウンドをメッシが狙うも、アラバがクリア。


    19分 - ラウタロのスルーパスをメッシが受け、アラバのマークをかわしてGKと1対1になるも、再びシュラーガーに阻まれる。


    9分 - メッシがPK失敗。シュートは弱く、シュラーガーがセーブ。


    7分 - VAR確認の結果、ポッシュのファウルでPKが宣告された。


    3分 - ラウタロ・マルティネスがPKを要求！メッシのロングパスでエリア内に抜け出すも、ポッシュとシュラーガーの対応で転倒。ボールには最後に触れたが、主審は笛を吹かなかった。

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  • 試合記録：

    アルゼンチン対オーストリア 2-0

    得点者：39分、90+5分 メッシ（アルゼンチン）。


    アルゼンチン（4-3-2-1）：E・マルティネス； モリーナ、ロメロ（57分オタメンディ）、L・マルティネス、メディナ（81分タリアフィコ）；デ・ポール（81分パレデス）、エンツォ・フェルナンデス、マック・アリスター；アルマダ（64分ニコ・ゴンサレス）、メッシ；ラウタロ・マルティネス（64分アルヴァレス）。監督：スカローニ。


    オーストリア（4-2-3-1）：A・シュラーガー；ライマー、ポッシュ（68分 プラース）、ダンソ、アラバ（67分 フリードル）； X. シュラーガー、ザイヴァルト；シュミット（78分 ヴィマー）、ヴァナー（68分 アルナウトヴィッチ）、サビッツァー；グレゴリッチ（85分 チュクウェメカ）。監督：ラングニック。


    警告：ポッシュ、ライマー（以上オーストリア）、メディナ、パレデス（以上アルゼンチン）。

    退場：なし

    主審：オマル・A.（エジプト）

    【備考】メッシ（アルゼンチン）が9分にPK失敗

    アシスト：メディナ（アル）


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