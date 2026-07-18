メッシがヤマルを称賛：「彼は歴史を刻める。世界トップクラスの選手だ。あの有名な2人の写真は、人生そのものを象徴している」

「ラミーネは、私が大好きなクラブのユニフォームを着ているので、ずっと注目してきた素晴らしい選手です。彼の活躍をいつも願っています。わずか19歳ですでに世界的な存在であり、キャリアはこれからです。彼はすでに歴史に残る偉業を成し遂げる絶好のチャンスを掴んでいます。私たちは全力を尽くし、彼が最高のパフォーマンスを発揮できず、世界タイトル獲得の機会を先送りせざるを得ないよう努めます。 とはいえ、スペインには他にも優れた選手がいるが、私たちにも武器がある」。





「あの有名な2人の写真？ 実のところ、あの写真は人生そのものを象徴しているから、本当にすごいんです。彼がまだ幼い子供の頃に撮られたもので、今や私たちはワールドカップの決勝で対決することになりました。信じられない話です。ラミーヌは世界最高の選手の一人です」。





「私たちの原動力？ 私たちは場所を問わず――学校でも路地でも本格的なグラウンドでも――サッカーに情熱を注ぎ、人々を喜ばせ、自分たちも楽しむことを大切にしながら成長しました。誰もが地元のチームからスタートし、自分たちの歴史を築いてきました。プレッシャーは考えません。自然なものと受け止め、ただプレーし、楽しむことに集中しています。 私たちは競争心のあるチームだ。勝ちたいが、同じ目標を持つ相手もいる。いつも思い通りになるとは限らない。子供の頃、負けることの方が多いと学んだ。それが人間としても選手としても私を成長させてくれた」。