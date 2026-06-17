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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

メッシがチームを牽引する一方、クリスティアーノ・ロナウドは精彩を欠いた。ポルトガル対コンゴ民主共和国でのデビュー戦は期待外れに終わり、ワールドカップと欧州選手権を合わせて10試合連続無得点が続いている。

クリスティアーノ・ロナウド
ワールドカップ
ポルトガル
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

ポルトガルのスター選手は、世界選手権の初戦で精彩を欠いた。

「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューはリオネル・メッシのそれとは正反対だった


ヒューストンで行われた2026年W杯ポルトガル初戦では、サウジアラビア戦でハットトリックを達成した「ザ・フライ」メッシへの回答が期待された。


しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとは程遠いパフォーマンスに終わった。

  • 前半は決定機なし

    クリスティアーノ・ロナウドの苦戦は試合開始直後から明らかで、そのすべてが前半のデータに表れている。


    ボールに触れたのはわずか。ほとんどが単純なパスで、ペナルティエリア内での決定機はゼロ。前半45分間、ムパシ・ンザウが守るゴールへシュートは1本も放てなかった


    足元へボールがほとんど来ず、高めのボールへの対応も不十分だった。体格が武器とは言えないジョアン・ネヴェスがヘディングで先制しただけに、その欠如は目立った。CR7の不発は、ウィッサがアディショナルタイムに同点弾を奪ったことで、ポルトガルにとって厳しい夜となったなければ、ほとんど注目されなかっただろう。

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  • 景気回復のペースは変わらない

    ロベルト・マルティネス監督は、ベルナルド・シルバに代えてユヴェントスのコンセイサオを投入し、クリスティアーノ・ロナウドに反撃を期待した。しかし反撃は起こらなかった


    41歳のロナウドはペナルティエリアで存在感を示そうとしたが、決定機を逃し、むしろチャンスを無駄にした。好位置から枠を外し、ディフレクションがあったシュートも枠を外れ、ロスタイムにも枠を外した。一度もゴールを捉えられなかった


    試合終了時のデータは厳しかった。ボールタッチ25回、シュート0本、ドリブル成功0回。このタッチ数ながら結果を残せなかったのは、ポルトガル captain だけだったロナウドはW杯とEUROを合わせ10試合連続無得点。最後に決めたのは2022年W杯グループステージのガーナ戦だ


    これらの数字は、大会前から代表チームに付きまとっていた疑問をさらに強める。

  • メッシがチームを牽引、ロナウドは精彩を欠く

    アルゼンチン対サウジアラビア戦でメッシが示した圧巻の活躍は、この疑問を再燃させた。クリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表にとって本当に不可欠なのか？


    彼はチームの象徴であり盾でもあるが、ピッチ上では別の側面が見える。メッシが今もアルビセレステを牽引し、ゴールだけでなくピッチ全体で存在感を示すのに対し、CR7は時にポルトガルの足かせになるからだ。


    たとえば、ロナウドの最初のシュートチャンスを振り返ろう。コンセイサオがペナルティエリアに侵入し、左足で打てる位置まで切り込んだが、シュートを捨てて難しいパスを選択し、チャンスを無駄にした。ポルトガルは、どんな手段でもロナウドを生かそうとする印象が残る


    さらに、その起用法が他の選手たちのチャンスを奪っている。 同点ながら83分までゴンサロ・ラモスが投入されなかったことが示すとおり2トップを機能させる難しさもある。


    結果として、ロナウドのデビュー戦は期待外れに終わり、チームに警鐘を鳴らした。6月23日のウズベキスタン戦まで残りわずか。ポルトガル代表は1週間で戦略を再考し、CR7を再びチームに価値をもたらす存在にしなければならない。

  • CR7の突進

    クリスティアーノ・ロナウドはすぐに切り替え、SNSでウズベキスタン戦へ意気込みを示した。


    「望んでいたようなスタートではなかったが、まだ終わってはいない。頭を高く持ち、次の試合に集中しよう」。





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