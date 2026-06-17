メッシがチームを牽引する一方、クリスティアーノ・ロナウドは精彩を欠いた。ポルトガル対コンゴ民主共和国でのデビュー戦は期待外れに終わり、ワールドカップと欧州選手権を合わせて10試合連続無得点が続いている。

「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューは、リオネル・メッシのそれとは正反対だった。
ヒューストンで行われた2026年W杯ポルトガル初戦では、サウジアラビア戦でハットトリックを達成した「ザ・フライ」メッシへの回答が期待された。
しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとは程遠いパフォーマンスに終わった。
「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューは、リオネル・メッシのそれとは正反対だった。
ヒューストンで行われた2026年W杯ポルトガル初戦では、サウジアラビア戦でハットトリックを達成した「ザ・フライ」メッシへの回答が期待された。
しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとは程遠いパフォーマンスに終わった。
クリスティアーノ・ロナウドの苦戦は試合開始直後から明らかで、そのすべてが前半のデータに表れている。
ボールに触れたのはわずか。ほとんどが単純なパスで、ペナルティエリア内での決定機はゼロ。前半45分間、ムパシ・ンザウが守るゴールへシュートは1本も放てなかった。
足元へボールがほとんど来ず、高めのボールへの対応も不十分だった。体格が武器とは言えないジョアン・ネヴェスがヘディングで先制しただけに、その欠如は目立った。CR7の不発は、ウィッサがアディショナルタイムに同点弾を奪ったことで、ポルトガルにとって厳しい夜となったなければ、ほとんど注目されなかっただろう。
ロベルト・マルティネス監督は、ベルナルド・シルバに代えてユヴェントスのコンセイサオを投入し、クリスティアーノ・ロナウドに反撃を期待した。しかし、反撃は起こらなかった。
41歳のロナウドはペナルティエリアで存在感を示そうとしたが、決定機を逃し、むしろチャンスを無駄にした。好位置から枠を外し、ディフレクションがあったシュートも枠を外れ、ロスタイムにも枠を外した。一度もゴールを捉えられなかった。
試合終了時のデータは厳しかった。ボールタッチ25回、シュート0本、ドリブル成功0回。このタッチ数ながら結果を残せなかったのは、ポルトガル captain だけだった。ロナウドはW杯とEUROを合わせ10試合連続無得点。最後に決めたのは2022年W杯グループステージのガーナ戦だ。
これらの数字は、大会前から代表チームに付きまとっていた疑問をさらに強める。
アルゼンチン対サウジアラビア戦でメッシが示した圧巻の活躍は、この疑問を再燃させた。クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表にとって本当に不可欠なのか？
彼はチームの象徴であり盾でもあるが、ピッチ上では別の側面が見える。メッシが今もアルビセレステを牽引し、ゴールだけでなくピッチ全体で存在感を示すのに対し、CR7は時にポルトガルの足かせになるからだ。
たとえば、ロナウドの最初のシュートチャンスを振り返ろう。コンセイサオがペナルティエリアに侵入し、左足で打てる位置まで切り込んだが、シュートを捨てて難しいパスを選択し、チャンスを無駄にした。ポルトガルは、どんな手段でもロナウドを生かそうとする印象が残る。
さらに、その起用法が他の選手たちのチャンスを奪っている。 同点ながら83分までゴンサロ・ラモスが投入されなかったことが示すとおり、2トップを機能させる難しさもある。
結果として、ロナウドのデビュー戦は期待外れに終わり、チームに警鐘を鳴らした。6月23日のウズベキスタン戦まで残りわずか。ポルトガル代表は1週間で戦略を再考し、CR7を再びチームに価値をもたらす存在にしなければならない。
クリスティアーノ・ロナウドはすぐに切り替え、SNSでウズベキスタン戦へ意気込みを示した。
「望んでいたようなスタートではなかったが、まだ終わってはいない。頭を高く持ち、次の試合に集中しよう」。