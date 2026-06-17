メッシがチームを牽引する一方、クリスティアーノ・ロナウドは精彩を欠いた。ポルトガル対コンゴ民主共和国でのデビュー戦は期待外れに終わり、ワールドカップと欧州選手権を合わせて10試合連続無得点が続いている。

アルゼンチン対サウジアラビア戦でメッシが示した圧巻の活躍は、この疑問を再燃させた。クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表にとって本当に不可欠なのか？





彼はチームの象徴であり盾でもあるが、ピッチ上では別の側面が見える。メッシが今もアルビセレステを牽引し、ゴールだけでなくピッチ全体で存在感を示すのに対し、CR7は時にポルトガルの足かせになるからだ。





たとえば、ロナウドの最初のシュートチャンスを振り返ろう。コンセイサオがペナルティエリアに侵入し、左足で打てる位置まで切り込んだが、シュートを捨てて難しいパスを選択し、チャンスを無駄にした。ポルトガルは、どんな手段でもロナウドを生かそうとする印象が残る。





さらに、その起用法が他の選手たちのチャンスを奪っている。 同点ながら83分までゴンサロ・ラモスが投入されなかったことが示すとおり、2トップを機能させる難しさもある。





結果として、ロナウドのデビュー戦は期待外れに終わり、チームに警鐘を鳴らした。6月23日のウズベキスタン戦まで残りわずか。ポルトガル代表は1週間で戦略を再考し、CR7を再びチームに価値をもたらす存在にしなければならない。