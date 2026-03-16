メッシがチェルシーへ？！バイエルン、バルセロナ、PSGからの関心を背景に、ブルーズが若手レイアネ獲得の「計画を加速」

報道によると、ブルーコのオーナーグループは、移籍の打診に対して断固として拒否する姿勢を示しているという。 クラブ首脳陣は、この10代の選手を単なる売却可能な資産ではなく、将来の攻撃戦略の要と見なしており、引き続き彼への信頼を寄せている。当初の計画では姉妹クラブであるストラスブールでの育成シーズンを予定していたが、クラブ関係者は現在、その計画を「加速」させている。クラブは欧州のトップクラブからの正式な打診があることを認識しているものの、提示される金銭的条件にかかわらず、クレールフォンテーヌ出身のこの選手をスタンフォード・ブリッジの傘下から離すつもりはないことを明確にしている。