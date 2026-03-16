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メッシがチェルシーへ？！バイエルン、バルセロナ、PSGからの関心を背景に、ブルーズが若手レイアネ獲得の「計画を加速」
ブルーコ、新星を強豪チームから守る構え
世界有数の強豪クラブから関心が急増していることを受け、チェルシーは10代の天才メッシを長期的に確保すべく動き出した。TEAMtalkの報道によると、現在「ブルーコ」のマルチクラブ体制下で成長を遂げているこの18歳のウイングは、欧州の複数の強豪クラブから注視されている。 2024年にディジョンから加入したパリ生まれのこの才能ある選手は、今シーズンをサウジアラビアのネオムへのレンタル移籍で過ごしている。しかし、その急速な成長ぶりはバイエルン、バルセロナ、PSGといったクラブの注目を集めており、チェルシーは他クラブによる引き抜きを防ぐため、彼の近い将来について再検討を迫られている。
「メッシ」プロジェクトに対する断固たる姿勢
報道によると、ブルーコのオーナーグループは、移籍の打診に対して断固として拒否する姿勢を示しているという。 クラブ首脳陣は、この10代の選手を単なる売却可能な資産ではなく、将来の攻撃戦略の要と見なしており、引き続き彼への信頼を寄せている。当初の計画では姉妹クラブであるストラスブールでの育成シーズンを予定していたが、クラブ関係者は現在、その計画を「加速」させている。クラブは欧州のトップクラブからの正式な打診があることを認識しているものの、提示される金銭的条件にかかわらず、クレールフォンテーヌ出身のこの選手をスタンフォード・ブリッジの傘下から離すつもりはないことを明確にしている。
潜在能力と既存の人材のバランスをとる
- AFP
プレシーズンにおける決定的な評価
今後数ヶ月は、この10代の選手がチェルシーのプレシーズンツアーに参加するか、それともリーグ・アンで成長の機会を得るためにフランスに戻るかを決定づける重要な時期となる。その行方は、サウジアラビアリーグの終盤における彼の調子と、夏の休養期間中にフランス代表のユースチームで示すパフォーマンスに大きく左右されるだろう。夏の移籍市場が近づく中、チェルシーは海外からの「大物」クラブによる熱烈な関心をかわしつつ、選手の期待値を慎重に管理しなければならない。 メッシが現在の勢いを維持すれば、2026-27シーズンのチェルシー・トップチームへの「衝撃的な」昇格というシナリオも、ますます現実味を帯びてきている。
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