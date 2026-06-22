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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

メッシがクローゼを抜いて18得点を挙げ、ワールドカップ決勝トーナメントの歴代最多得点者となった。

リオネル・メッシ
アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
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アルゼンチンの10番は、アルジェリア戦のハットトリックに続き、オーストリア戦でも2得点を挙げた。

2026年W杯グループステージ第2戦オーストリア戦で39分と95分に2得点を挙げたリオネル・メッシは大会通算得点を17から18に更新し、歴代最多得点者となった初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成しロナウド（15ゴール）、ムバッペ、ゲルト・ミュラー（14ゴール）を抜いてクローゼと並んでいたメッシは、これで単独トップに立った。


1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で通算121・122ゴール。同代表は2022年にワールドカップを制している。




  • ワールドカップの全ゴール

    メッシのワールドカップ初得点は2006年。18歳だった彼は、セルビア・モンテネグロ戦でテベスのアシストからネットを揺らした。2014年ブラジル大会では4得点を挙げたが、2018年ロシア大会では1得点にとどまった。 そして2022年のカタール大会では、愛称「ラ・プルチェ」は決勝戦で2得点を挙げるなど計7得点を記録した。

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  • 記録の中の記録

    メッシはワールドカップで6試合連続得点を挙げ、記録に並んだ。2022年にはオーストラリア（12月3日）、オランダ（12月9日）、 クロアチア戦（2022年12月13日）とフランス戦（2022年12月18日）で得点を挙げた。さらに2026年にはアルジェリア戦（2026年6月16日）とオーストリア戦（2026年6月22日）でも連続でネットを揺らし、記録を更新した。 この記録はブラジルのジャイールジーニョとフランスのフォンテーヌも達成しているが、2大会またいで達成したのはメッシだけである。


  • 失敗したPK

    9分、メッシはラウタロ・マルティネスへのファウルで得たPKを枠外に外し、得点できなかった。これは2018年アイスランド戦、2022年ポーランド戦に続くワールドカップ3度目のPK失敗となった。 代表でのPK失敗は通算8本目。

  • なんという素晴らしいマラドーナへのオマージュだろう！

    メッシの記録的な2得点は世界およびアルゼンチンサッカー史にとって特別な日に生まれた。40年前、1986年6月22日のメキシコW杯ラウンド16でアルゼンチンはイングランドを2-1で破り、その後優勝した。 この試合ではディエゴ・アルマンド・マラドーナが2得点を挙げた。1点目は「神の手」、2点目は「世紀のゴール」と呼ばれるドリブル突破だった。2020年に亡くなったマラドーナへの、メッシからの素晴らしいオマージュとなった。











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