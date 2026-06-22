2026年W杯グループステージ第2戦オーストリア戦で39分と95分に2得点を挙げたリオネル・メッシは、大会通算18ゴールとし、歴代最多得点を更新した。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ロナウド（15ゴール）、ムバッペ、ゲルト・ミュラー（14ゴール）を抜いてクローゼと並んでいたメッシは、これで単独トップに立った。





1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で通算121、122ゴール目をマーク。同代表は2022年にワールドカップを制している。











