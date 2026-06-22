2026年W杯グループステージ第2戦オーストリア戦で39分と95分に2得点を挙げたリオネル・メッシは、大会通算18ゴールとし、歴代最多得点を更新した。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ロナウド（15ゴール）、ムバッペ、ゲルト・ミュラー（14ゴール）を抜いてクローゼと並んでいたメッシは、これで単独トップに立った。
1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で通算121・122ゴール。同代表は2022年にW杯を制している。
2026年W杯グループステージ第2戦オーストリア戦で39分と95分に2得点を挙げたリオネル・メッシは、大会通算18ゴールとし、歴代最多得点を更新した。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ロナウド（15ゴール）、ムバッペ、ゲルト・ミュラー（14ゴール）を抜いてクローゼと並んでいたメッシは、これで単独トップに立った。
1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で通算121・122ゴール。同代表は2022年にW杯を制している。
メッシのワールドカップ初得点は2006年。18歳だった彼はセルビア・モンテネグロ戦でテベスのアシストから得点を挙げた。2014年ブラジル大会では4得点、2018年ロシア大会では1得点だった。 そして2022年のカタール大会では、ラ・プルチェ（メッシの愛称）は決勝戦で2ゴールを挙げるなど計7得点をマークした。
メッシはワールドカップで6試合連続得点を挙げ、記録に並んだ。2022年にはオーストラリア（12月3日）、オランダ（12月9日）、 クロアチア（2022年12月13日）とフランス（2022年12月18日）戦で連続得点を挙げ、さらに2026年にはアルジェリア（2026年6月16日）とオーストリア（2026年6月22日）戦でもネットを揺らした。 この記録はブラジルのジャイールジーニョとフランスのフォンテーヌも達成しているが、2大会にわたって達成したのはメッシだけである。
9分、メッシはラウタロ・マルティネスへのファウルで得たPKを枠外に外し、得点できなかった。これは2018年アイスランド戦、2022年ポーランド戦に続くワールドカップ3度目のPK失敗となった。 代表でのPK失敗は通算8本目。
メッシの記録的2得点は、世界およびアルゼンチンサッカー史で特別な日に生まれた。40年前、1986年6月22日のメキシコW杯ラウンド16でアルゼンチンはイングランドを2-1で破り、その後優勝した。 この試合ではディエゴ・アルマンド・マラドーナが2得点を挙げた。1点目は「神の手」、2点目は「世紀のゴール」と呼ばれるドリブル突破だった。2020年に亡くなったマラドーナへの、メッシからの素晴らしいオマージュとなった。