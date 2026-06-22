Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

メッシがクローゼを抜いて17得点を挙げ、ワールドカップ本大会の歴代最多得点者となった。

リオネル・メッシ
アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
ワールドカップ

アルゼンチン10番はアルジェリア戦のハットトリックに続き、オーストリア戦でも得点を挙げた。

2026年W杯グループステージ第2節オーストリア戦で、39分に得点を挙げたリオネル・メッシは通算17ゴールとし、歴代最多得点者となった初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ムバッペ、ロナウド、ゲルト・ミュラーを抜いてドイツのクローゼと16ゴールで並んでいた背番号10は、この日17ゴール目を挙げ単独トップに立った。


1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で121ゴール目。同代表は2022年にワールドカップを制している。




  • 失敗したPK

    9分、メッシはラウタロ・マルティネスへのファウルで得たPKを枠外へ外し、得点できなかった。これは2018年アイスランド戦、2022年ポーランド戦に続く、ワールドカップ3度目のPK失敗となった。 代表でのPK失敗は通算8本目。

    • 広告

  • なんという素晴らしいマラドーナへのオマージュだろう！

    メッシの記録的ゴールは、アルゼンチンサッカー史で特別な日に生まれた。40年前、1986年6月22日のメキシコW杯ベスト16でアルゼンチンはイングランドを2-1で破り、その後優勝した。 この試合ではディエゴ・アルマンド・マラドーナが2得点を挙げた。1点目は「神の手」、2点目は「世紀のゴール」と呼ばれるドリブル突破だった。2020年に亡くなったマラドーナへの、メッシからの素晴らしいオマージュとなった。

ワールドカップ
ヨルダン crest
ヨルダン
JOR
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
ワールドカップ
アルジェリア crest
アルジェリア
ALG
オーストリア crest
オーストリア
AUT