メッシがクローゼを抜いて17得点を挙げ、ワールドカップ本大会の歴代最多得点者となった。

2026年W杯グループステージ第2節オーストリア戦で、39分に得点を挙げたリオネル・メッシは通算17ゴールとし、歴代最多得点者となった。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ムバッペ、ロナウド、ゲルト・ミュラーを抜いてドイツのクローゼと16ゴールで並んでいた背番号10は、この日17ゴール目を挙げ単独トップに立った。





1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で121ゴール目。同代表は2022年にワールドカップを制している。











