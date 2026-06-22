メッシがクローゼを抜いて17得点を挙げ、ワールドカップ本大会の歴代最多得点者となった。

2026年W杯グループステージ第2節オーストリア戦で、39分に得点を挙げたリオネル・メッシは通算17ゴールとし、歴代最多得点者となった。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ムバッペ、ロナウド、ゲルト・ミュラーを抜いてドイツのクローゼと16ゴールで並んでいた背番号10は、この日17ゴール目を挙げ単独トップに立った。
1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で121ゴール目。同代表は2022年にワールドカップを制している。
2026年W杯グループステージ第2節オーストリア戦で、39分に得点を挙げたリオネル・メッシは通算17ゴールとし、歴代最多得点者となった。 初戦アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ムバッペ、ロナウド、ゲルト・ミュラーを抜いてドイツのクローゼと16ゴールで並んでいた背番号10は、この日17ゴール目を挙げ単独トップに立った。
1987年ロサリオ生まれのメッシは、アルゼンチン代表201試合目で121ゴール目。同代表は2022年にワールドカップを制している。
9分、メッシはラウタロ・マルティネスへのファウルで得たPKを枠外へ外し、得点できなかった。これは2018年アイスランド戦、2022年ポーランド戦に続く、ワールドカップ3度目のPK失敗となった。 代表でのPK失敗は通算8本目。
メッシの記録的ゴールは、アルゼンチンサッカー史で特別な日に生まれた。40年前、1986年6月22日のメキシコW杯ベスト16でアルゼンチンはイングランドを2-1で破り、その後優勝した。 この試合ではディエゴ・アルマンド・マラドーナが2得点を挙げた。1点目は「神の手」、2点目は「世紀のゴール」と呼ばれるドリブル突破だった。2020年に亡くなったマラドーナへの、メッシからの素晴らしいオマージュとなった。