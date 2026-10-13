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メッシがアーセナルの逸材マックス・ダウマンを将来のスター候補トップ10に選出、アルテタ監督が反応
アルテタ、メッシからの支持に反応
アルテタ監督は、メッシによる大胆な予測を受け、アーセナルの10代の逸材ダウマンを全面的に支持した。インテル・マイアミのスーパースターは最近、アディダスのプロモーションキャンペーンに登場し、将来大成すると考える若手サッカー選手10人を挙げた。ダウマンもその選りすぐりの顔ぶれに名を連ね、欧州サッカー界で最も期待される若手の一人としての評価をさらに高めた。
アーセナルの指揮官は、16歳のダウマンがメッシから高い評価を受けたことについて見解を問われた。「史上最高の選手であるメッシがそう言うなら」と、アルテタ監督は笑みを浮かべて語った。『イブニング・スタンダード』が伝えた。「彼の見る目は、ほかの誰よりも優れていると思う。彼が正しいことを願っている」
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特別な才能と類まれな能力
アルテタ監督は、メッシほどの選手から注目されたことは、若手選手がヘイル・エンドのアカデミーで重ねてきた努力の証だと考えている。注目が高まることで選手の成長が妨げられないようにしたい一方、ダウマンの年齢でこれほどの称賛を受けるのはまれなことだとも認めている。ロンドン生まれのMFのどのような特徴がメッシの目に留まったのかと具体的に問われると、「彼には何か特別なものがあるということだ」と答えた。
アルテタ監督は、数歳年上の選手たちと比べても、ダウマンには際立った技術があると感じている。「わずかな出場機会で、すでに目覚ましいプレーを見せている。特別な才能に恵まれた選手だ。見ていて楽しい。動き方、ボールの触り方、立ち居振る舞いが、とにかく違う。それが彼を唯一無二の存在にしている」とスペイン人指揮官は付け加えた。
アーセナルで記録を塗り替える躍進
ダウマンは過去12カ月、ロンドン北部で急速に頭角を現してきた。飛躍のシーズンとなった昨季には、わずか15歳で公式戦デビューを果たした。その後、チャンピオンズリーグ史上最年少出場記録を樹立し、続いてプレミアリーグ史上最年少得点者となった。
その成長は今季も衰えを見せていない。ダウマンは、アーセナルが先日イプスウィッチ・タウンに勝利したカラバオカップの一戦で重要な役割を果たし、2得点を挙げて決定力を示した。
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チャンピオンズリーグに向けた準備
アーセナルが火曜夜にチャンピオンズリーグでリールと対戦するにあたり、この10代の選手は試合のメンバーに入る見込みだ。欧州での勢いを維持したいアーセナルにとって、ダウマンはアルテタ監督がベンチから起用できる有力な選択肢となる。アルテタ監督は、若手選手が練習で適切な気質を示せば、プレッシャーのかかる場面でも信頼して起用する姿勢を明確に示してきた。
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