アルテタ監督は、メッシほどの選手から注目されたことは、若手選手がヘイル・エンドのアカデミーで重ねてきた努力の証だと考えている。注目が高まることで選手の成長が妨げられないようにしたい一方、ダウマンの年齢でこれほどの称賛を受けるのはまれなことだとも認めている。ロンドン生まれのMFのどのような特徴がメッシの目に留まったのかと具体的に問われると、「彼には何か特別なものがあるということだ」と答えた。

アルテタ監督は、数歳年上の選手たちと比べても、ダウマンには際立った技術があると感じている。「わずかな出場機会で、すでに目覚ましいプレーを見せている。特別な才能に恵まれた選手だ。見ていて楽しい。動き方、ボールの触り方、立ち居振る舞いが、とにかく違う。それが彼を唯一無二の存在にしている」とスペイン人指揮官は付け加えた。