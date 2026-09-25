マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるファーディナンドは、この歴史的な評決を受けてすぐに反応を示した。マンチェスター・シティが115件の財務上の不正行為 आरोपのうち1件を除くすべてで有罪と認定されたことを受け、元プレミアリーグのスター選手たちが声を上げた。リオ・ファーディナンドとホセ・エンリケは、マンチェスター・シティが財務違反で有罪と認定されたことを受け、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールにプレミアリーグのタイトルを授与すべきだと求めている。

Xに投稿したファーディナンドは、タイトル再配分の可能性について自身の考えを明確にした。2011-12シーズンのプレミアリーグで、ユナイテッドが劇的な展開の末にシティに次ぐ2位で終えた際、ファーディナンドは重要な役割を果たしていた。引退したDFは、その時代のシティの財務上の行為に関する公式裁定を受け、自身のメダル数が増えることを望むとし、こう記した。『キャビネットにプレミアリーグのメダルがもう1つ加わることになる』







