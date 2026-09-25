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「メダルを送ってくれ！」 マンチェスター・シティの評決を受け、リオ・ファーディナンドとホセ・エンリケがマンチェスター・ユナイテッドとリバプールにプレミアリーグのタイトルを授与するよう要求
ファーディナンドがトロフィーキャビネットの更新を要求
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるファーディナンドは、この歴史的な評決を受けてすぐに反応を示した。マンチェスター・シティが115件の財務上の不正行為 आरोपのうち1件を除くすべてで有罪と認定されたことを受け、元プレミアリーグのスター選手たちが声を上げた。リオ・ファーディナンドとホセ・エンリケは、マンチェスター・シティが財務違反で有罪と認定されたことを受け、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールにプレミアリーグのタイトルを授与すべきだと求めている。
Xに投稿したファーディナンドは、タイトル再配分の可能性について自身の考えを明確にした。2011-12シーズンのプレミアリーグで、ユナイテッドが劇的な展開の末にシティに次ぐ2位で終えた際、ファーディナンドは重要な役割を果たしていた。引退したDFは、その時代のシティの財務上の行為に関する公式裁定を受け、自身のメダル数が増えることを望むとし、こう記した。『キャビネットにプレミアリーグのメダルがもう1つ加わることになる』
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エンリケも正義を求める声に加わる
この思いはマージーサイドでも共有されている。元リヴァプールの左SBホセ・エンリケもまた、さかのぼっての栄誉を求める声を上げた。エンリケは2013-14シーズンのリヴァプールで重要な存在だった。そのシーズンは、ブレンダン・ロジャーズの下であと一歩に迫りながら届かなかった戦いとして、今もサポーターの記憶に深く刻まれている。リヴァプールはその年、マンチェスター・シティに勝ち点2差の2位でシーズンを終えた。終盤には劇的な失速があり、アンフィールドでのチェルシー戦での悪名高い敗戦も含まれていた。
エンリケは自身の興奮をSNSで共有し、プレミアリーグのトロフィーを磨く自身の加工画像とともにメッセージを投稿した。クラブに5年間在籍したスペイン人は、リーグ当局への期待を隠さなかった。エンリケは「もうここにある！！！ プレミアリーグ、ありがとう。そして僕にもメダルを早く送ってくれ」と投稿した。
シティに前例のない制裁が迫る
元選手やライバルクラブのサポーターから過去のタイトルをさかのぼって剥奪すべきだとの声が強まる一方で、プレミアリーグは有罪裁定を受けても、いまだ正式な制裁を発表していない。ただ、処分は高額の罰金から大幅な勝ち点剥奪、さらには降格にまで及ぶ可能性があると報じられている。
マンチェスター・シティはすでに声明を発表しており、裁定への異議申し立ての可能性を含め、法的な選択肢を検討している。
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ピッチ外の騒動にもかかわらず、マンチェスター・シティはピッチ上で輝きを放っている
ピッチ上では、シティが2026-27シーズンのプレミアリーグで開幕5連勝と完璧な成績を維持して首位に立っている。一方、リヴァプールは2勝で6位、ユナイテッドはわずか1勝で12位につけている。
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