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Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

「メジャーリーグサッカーの成長は信じられない」――Apple TVのケイリン・カイルが、バンクーバー・ホワイトキャップス、ジェシー・マーシュ率いるカナダ代表、ネイマールのMLS移籍を語る。

MLS
カナダ
インテルマイアミCF
バンクーバー ホワイトキャップス
J. Marsch
特集＆コラム

「Mic'd up」：ケイリン・カイルがMLSのカナダ人選手を分析。インテル・マイアミがマスチェラーノの後任として誰を起用すべきか、ネイマールが北米で成功する理由とは。

ケイリン・カイルはカナダ人であることを誇りに思う。バンクーバー近郊で生まれた元女子代表スターは、MLSでプレーする同胞たちに深い思い入れがある。カナダ人同士には強い絆があり、同国サッカーは勢いを増している。彼女はかつて全力でプレーし、今は後進の活躍を見守る。

「何度も批判されたけど、正直どうでもいいわ。私は堂々とカナダ人だもの。気にしない。バンクーバーが大好き。バンクーバー・ホワイトキャップスと共に育ったの」と彼女はGOALに語った。

昨年はMLSカップ決勝に進出し、リオネル・メッシの活躍がなければ優勝していたかもしれない。移転の噂もある中、クラブはさらに強さを増し、今年も決勝へ進出した。

「彼ら（バンクーバー）はMLSで最も美しいサッカーをするチームの1つ。ロングボールも躊躇せず、多彩な選手で攻撃を組み立てる。アンドレス・クバスとセバスチャン・バーハルターのダブルピボットはリーグ屈指。 トーマス・ミュラーは本調子ではないが、状態が上がれば脅威だ。ライアン・ゴールドは負傷中。ブライアン・ホワイトは米国代表入りを狙う。つまり、バンクーバーには多くの未知数がある」と彼女は語った。

それも良いことだ。ホワイトキャップスが首位を守るウェスタン・カンファレンスは強豪揃いだからだ。LAFCも強いが、サンノゼ・アースクエイクスも勢いがある。トップチームは強力で、中堅チームも近年で最もレベルが高い。カイルはそれが良いことだと考えている。

さらに、ネイマールがMLSのFCシンシナティに移籍するという噂もある。カイルは、彼にとって良い環境になると見ている。ネイマールにはまだ十分に活躍できる余力があるからだ。

「ネイマールがどこに行っても理にかなっている。ピッチ外の騒動が評価を落としてきたが、正直、バルセロナやレアル・マドリードの全盛期にメッシやクリスティアーノ・ロナウドと肩を並べていた。今もブラジル出身トップ3、4に入る実力者だ」と彼女は付け加える。

カイルはApple TVで毎週その動きを分析しており、最新回『Mic'd Up』ではMLS、ワールドカップ、ネイマールについて語った。このシリーズではGOALがアナリストや解説者の視点を紹介し、米国内外のサッカー事情を掘り下げている。

※本インタビューは、読みやすさを重視し、一部編集しています。

  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    これまでのMLSシーズンについて

    GOAL：これまでのMLSシーズンについて、全体的な感想を教えてください。

    KYLE：ここ数シーズン、東地区の方が西地区より厳しいとされてきましたが、今年は状況が変わりました。 西地区の競争が例年以上に激化し、8〜9チームが他を突き放し始めています。これは、大型補強やビッグネームの獲得が進んだ結果で、MLS史上初めての状況です。

    GOAL：それは良いことでしょうか？

    プレミアリーグやラ・リーガ、リーグ・アンではシーズンの最終順位を予測できますが、MLSでは2週間先さえ読めません。メディアは私たちにプレシーズン予想をさせますが、私はそれを好きであり、同時に嫌いです。

    さらに、インフラへの投資も膨らんでいる。北米ではサッカー専用施設に約100億ドルが投じられ、ドン・ガーバーコミッショナーが就任した頃とは比べ物にならないほど整った。 間もなくワールドカップが開幕しますが、世界トップクラスの強豪国がMLSの専用施設で調整予定です。設備は世界最高水準で、すでに訪れた多くの選手たちが「素晴らしい」と驚いています。わずか30年でここまで発展したMLSの成長は、いまだに信じられないほどです。

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  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    MLSのカナダ人選手について

    GOAL：バンクーバーの今年の優勝の可能性について、どう思いますか？優勝するには何が必要ですか？昨年はカップ決勝に進出しましたが、何が足りませんでしたか？

    KYLE: トラブルは何度もあったが、正直どうでもいい。僕は堂々とカナダ人だ。気にしない。バンクーバーが大好きだ。バンクーバー・ホワイトキャップスと共に育った。

    今のチームに不足はほとんどない。ジェスパー・ソレンセン監督の下で戦うここ2シーズンのチームを見ればわかる通り、彼はMLSで僕のお気に入りの監督だ。独自のサッカー哲学も持っている。 ヴァンニ・サルティーニ監督の下ではそれが見られなかった。彼は基礎を築き、可能な範囲でチームを導いた。ピッチ外でのパフォーマンスで選手に自信を与えた。

    ソレンセン監督の下では、ロングボールもショートパスも自在に使いこなし、MLS屈指の美しいサッカーを展開する。アンドレス・クバスとセバスティアン・ベルハルターのダブルピボットはリーグ随一だ。 トーマス・ミュラーは本調子ではないが、復調すれば脅威だ。ライアン・ゴールドは負傷で出場機会がない。 さらに代表入りを狙うブライアン・ホワイトもいる。有望株が多く、かつ放出も可能な層の厚さがバンクーバーにはある。それでもフィラデルフィア・ユニオンのように放出しすぎてチームが別物になることはない。バランスを保ち続けている点が驚異的だ。

    GOAL：ではモントリオールはどうでしょうか。監督は解任され、目立った材料もありません。単なる放置でしょうか？

    KYLE：問題は、以前がモントリオール・インパクトであれFCモントリオールであれ、彼らのファン層は他に類を見ないほど熱心で、さらに信じられないほど素晴らしいサッカー専用スタジアムを建設したことです。 ファンには同情する。バンクーバーがそうだったように、彼らは良い時も悪い時もスタジアムに足を運ぶ。今、バンクーバーは勝っており、投資もしている。トーマス・ミュラーのような大物も獲得した。あのニュースを聞いた時はTwitterを何度も読み返した。

    一方、モントリオールはナチョ・ピアッツィを除けば、これまで目立った補強がなく、若手を売却するばかりだった。もっと強くなる可能性があっただけに、現在の状況は残念だ。

    トロントはDP（指定選手）補強で失敗したが、転機を迎えジョシュ・サージェントに多額を投資した。彼が毎週得点することを期待する。そうでなければ、東地区で競争力を持つにはあと2回の移籍期間が必要だ。

    GOAL：トロントも興味深い。今は再建中だが……

    トロントは何度も「再建中」と言いながら金を注ぎ込む。そこが俺が好きなところだ。トロントは「失敗した。 ジョシュ・サージェントに2200万ドル、ボーナス込みで2700万ドルだ」と。とんでもない額だ。あの金額は過剰だったか？ あの資金があれば、チームに必要な役割を埋める選手を3人取れたはずだ。

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ネイマールのMLS移籍について

    GOAL：ネイマールがFCシンシナティに移籍するという噂を耳にしました。MLSでプレーするのは理にかなっていますか？

    KYLE：はい。

    GOAL：そう思いますか？

    どこに行っても理にかなっている。ピッチ外の問題が注目を奪ったが、全盛期のメッシ、ロナウドと並んでネイマールもトップだった。今もブラジル出身トップ3、4に入る実力だ。 現在、サントスで体調は万全だ。カルロ・アンチェロッティが代表に招集しても驚かない。招集しなければ愚かだ。

    GOAL：確かに実現してほしいですね…

    直近の代表戦を見ても、彼ほどの選手はいない。万全なら、なおさらだ。今回のW杯が最後になるかもしれない。だからこそ、キャリアの締めくくりにふさわしいプレーを期待したい。 カーニバルや妹の誕生日会ではなく、ピッチで輝くネイマールを見せてほしい。彼が健康なら、ブラジル代表にとって still 不可欠だ。サッカー界にとってこれほど大切な選手はない。

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    ハビエル・マスチェラーノとインター・マイアミについて

    質問：もしあなたがホルヘ・マスとデビッド・ベッカムなら、インテル・マイアミの次期監督に誰を起用しますか？

    カイル：3人挙げれば、俺も2人挙げるよ。

    GOAL：それならシャビでどうかな……

    カイル：俺もまずその名前が浮かんだ。

    GOAL：ワールドカップ後のリオネル・スカローニ

    カイル：最高の案だ。 ただ、ウィルフリード・ナンシーは手を出さないほうが良い。指導スタイルとチームの大物選手たちが衝突するだろう。彼を批判しているわけではない。素晴らしい監督だが、あの仕事は向いていない。アルゼンチン代表後にスカローニが就任する可能性は十分ある。特にワールドカップで好成績を残せばね。

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    カナダとワールドカップについて

    GOAL：ワールドカップでのカナダ代表の予想は？

    KYLE：グループリーグを首位突破し、ホームのバンクーバーで試合ができる。その後、ベスト32も突破できると見る。

    GOAL：それは成功？

    KYLE：ああ、もちろん。グループステージは12グループに分かれ、48チームが出場する。グループを突破できなければ実力不足だ。 グループステージは突破できるはずで、32強戦では弱い相手と当たれば良い。ただ、アルフォンソ・デイヴィスが健康で、かつオープンプレーで得点を挙げる必要がある。直近7試合で2得点では少ない。

    GOAL：ジェシー・マーシュ監督については？

    KYLE：大好きだよ。彼は正直で、物事を隠さない。トップレベルでプレーし、指導もしてきたから状況を理解している。 最高レベルでプレーした経験のない監督が「アンダードッグ」気質のチームを鼓舞するのとでは、状況が全く異なります。彼はニューヨーク・レッドブルズやレッドブル・グループのようにハイプレスでプレーしたいと考えており、私たちにはその力を発揮できる選手がいると思います。 チームは運動能力が高く、若さと経験がバランスしている。今は4バックか5バックか、そしてデイヴィスをどう起用するのかが気になる。フルバックか、ウイングか、フォワードか。まだ分からない。