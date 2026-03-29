メキシコシティでメキシコ対ポルトガルの親善試合が0-0で終了したが、この試合には悲劇的なニュースが伴った。バノルテ・スタジアム（旧アステカ・スタジアム）の再開および新たな開場式が行われたこの日、観客1人がスタンドから転落し、死亡した。当局は調査を開始したが、残念ながら死亡が確認された。
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メキシコ、アステカ・スタジアムで悲劇：ポルトガル戦中にサポーターが転落し死亡
何が起きたのか
試合開始直前に、あるファンが会場のVIP席から転落し、駐車場内に落下した。その後、試合は予定通り開始され、物議を醸す中、進行した。
現在調査中
「メキシコシティ検察庁（Fiscalía CDMX）は、3月28日（土）、メキシコ代表の親善試合開始前にバノルテ・スタジアム内で発生した死亡事故について、深く遺憾の意を表します。
また、事件の経緯を正確に解明し、責任の所在を明らかにするため、スタジアムおよびその入口に設置された監視カメラの映像の分析ならびに現場にいた人々の証言の収集が進められています。
同様に、死因および転落時の当該個人の身体状態を確実に特定するため、法律で定められた検死手続きも現在進行中です。」
メキシコシティ検察庁は、適正手続きの原則を厳格に遵守しつつ、徹底的な捜査を継続し、重要な進展について一般市民に情報を提供していく。」
再開の日
この悲劇は、メキシコシティの歴史あるスタジアムが、今夏同国で開催される2026年ワールドカップを見据えて、数年間にわたる改修工事を経て再オープンしたまさにその日に起きた。
アステカ・スタジアムは、ワールドカップの開幕戦となるメキシコ対南アフリカ戦を開催する予定であり、1970年と1986年に続き、大会の開幕戦を3度開催した史上初のスタジアムとなる。