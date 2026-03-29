メキシコ、アステカ・スタジアムで悲劇：ポルトガル戦中にサポーターが転落し死亡

「メキシコシティ検察庁（Fiscalía CDMX）は、3月28日（土）、メキシコ代表の親善試合開始前にバノルテ・スタジアム内で発生した死亡事故について、深く遺憾の意を表します。

また、事件の経緯を正確に解明し、責任の所在を明らかにするため、スタジアムおよびその入口に設置された監視カメラの映像の分析ならびに現場にいた人々の証言の収集が進められています。

同様に、死因および転落時の当該個人の身体状態を確実に特定するため、法律で定められた検死手続きも現在進行中です。」

メキシコシティ検察庁は、適正手続きの原則を厳格に遵守しつつ、徹底的な捜査を継続し、重要な進展について一般市民に情報を提供していく。」