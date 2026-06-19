ラウル・ランヘル（8/10）：

韓国がボールを支配したが、ランヘルに仕事を強いる場面は少なかった。しかし87分、1-0でリードするメキシコを救う好セーブを連発し、勝利を決定づけた。

ホルヘ・サンチェス（6/10）：

守備ではポジションをキープし、3人目のセンターバックとしてペナルティエリアを守った。攻撃への関与は少なかったが、韓国のサイド攻撃を阻んだ。

エドソン・アルバレス（7/10）：

守備の要としてチームをリード。厳しいクラブシーズンを経て自信を取り戻す好パフォーマンス。組織力を保ち、スペースを管理し、韓国がボールを保持する場面では流れを落ち着かせた。

ヨハン・バスケス（7/10）：

ジェノアの主将は試合ごとに自信を高めている。守備の要としてチームを安定させる。

ヘスス・ガジャルド（5/10）：

守備は堅実も、攻撃での貢献は依然として少ない。左利きとして、ラウール・ヒメネスやフリアン・キニョネスへサイドからの供給が期待される。