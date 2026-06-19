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【選手採点：メキシコ】ルイス・ロモの劇的決勝弾で白星…エル・トリは2002年の夢再来を確信

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ルイス・ロモの決勝点でメキシコはグループA首位を確定し、「エル・トリ」をアステカ・スタジアムへ帰還させた。2002年以来最強の代表チームになるという期待が高まっている。

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GOALはグアダラハラのエスタディオ・アクロンで行われたワールドカップ・グループステージ韓国戦の勝利を受け、メキシコ代表選手たちを評価した。

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ラウル・ランヘル（8/10）：
    韓国がボールを支配したが、ランルに仕事を強いる場面は少なかった。しかし87分、1-0でリードするメキシコを救う好セーブを連発し、勝利を決定づけた。

    ホルヘ・サンチェス（6/10）：
    守備ではポジションをキープし、3人目のセンターバックとしてペナルティエリアを守った。攻撃への関与は少なかったが、韓国のサイド攻撃を阻んだ。

    エドソン・アルバレス（7/10）：
    守備の要としてチームをリード。厳しいクラブシーズンを経て自信を取り戻す好パフォーマンス。組織力を保ち、スペースを管理し、韓国がボールを保持する場面では流れを落ち着かせた。

    ヨハン・バスケス（7/10）：
    ジェノアの主将は試合ごとに自信を高めている。守備の要としてチームを安定させる。

    ヘスス・ガジャルド（5/10）：
    守備は堅実も、攻撃での貢献は依然として少ない。左利きとして、ラウール・ヒメネスやフリアン・キニョネスへサイドからの供給が期待される。

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    エリック・リラ（7/10）：
    中盤での存在感が光った。韓国にボールを支配された場面でも、リラはメキシコに安定感を与え、ゲームプランが機能している印象を残した。

    ブライアン・グティエレス（6/10）：
    序盤は中盤の布陣変更でリズムを乱したが、後半はボールを持った際に主体性を発揮。影響力は小さいながら、試合を通じて調子を上げた。

    ルイス・ロモ（7/10）：
    普段は3バックのリベロで落ち着くが、この試合では中盤起用された。ボールを持ったときの創造性は物足りなかったものの、前線に上がったわずかなチャンスで試合を決めるゴールを決めた。

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    FW

    ロベルト・アルバラド（7/10）：
    チバス所属の攻撃的選手は前半、メキシコ代表で最も危険な存在だった。両翼で動き回り、献身的なプレーが光った。チームに勢いがなくても攻め続けた。

    ラウール・ヒメネス（6/10）：
    存在感を示せず。決定機は少なかった。ペナルティエリアへの供給が増えれば脅威になる。75分のキニョネスが作ったチャンスでは、彼にボールが渡れば危険であることを証明した。

    フリアン・キニョネス（7/10）：
    前線で動き続け、最も輝いたFW。攻撃を一人で支えることはできないが、そのエネルギーとダイレクトなプレーで韓国を苦しめた。

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    サブ＆監督

    オルベリン・ピネダ（6/10）：
    自身の役割を理解し、韓国がバックラインからボールを運ぶのを阻んだ。中盤でメキシコに活力を与えた。

    オベド・バルガス（7/10）：
    途中出場し、活発に動き、終盤のボール保持を支えた。

    イスラエル・レイエス（6/10）：
    アルバレス、バスケスと3バックの一角に入り、堅実な守備で試合を締めくくった。

    サンティアゴ・ヒメネス（5/10）：
    出場時間は重要。スピードで韓国DFを脅かしたが、時間とパスが足りず決定的な活躍はなし。

    セサル・ウエルタ（5/10）：
    爆発力を示すには出場時間が足りなかった。しかし、この試合での経験は貴重で、大会後半で起用される可能性もある。

    ハビエル・アギーレ（8/10）：
    ジルベルト・モラとアルバロ・フィダルゴをベンチに残し、ロモを先発させた大胆な采配が的中。ロモの決勝点が生まれ、組織力でグループ1位を確定させた。

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