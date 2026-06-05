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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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メキシコ対セルビアの選手評価：アルヴァロ・フィダルゴとブライアン・グティエレスが活躍し、エル・トリがW杯最終調整で5得点。

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メキシコ 対 セルビア
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メキシコ
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親善試合
ハビエル・アギーレ
アルバロ・フィダルゴ
ブライアン・グティエレス

メキシコはトルカでの序盤の危機を乗り越え、セルビアを圧倒。アルバロ・フィダルゴやブライアン・グティエレスが活躍し、「エル・トリ」はワールドカップに向けた準備を華々しく締めくくった。

ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督はワールドカップを前に最後の調整試合を望んだ。しかしトルカで数分間、メキシコ代表は2026年からの無敗記録でほとんど経験しなかった苦境に立たされた。セルビアが先制し、エスタディオ・ネメシオ・ディエスは緊張に包まれた。エル・トリは6月11日までに最終的な自信をつけるはずだった試合で、いきなり追う展開となった。

しかしメキシコは慌てず流れを掴み、前半だけで1－0から2－1と逆転。終盤には5－1とし、チームとアギーレ監督の自信を再確認した。

序盤の失点はバスケスとガヤルドの連携ミスから生まれたが、スタニッチのゴールで沈黙したスタンドもすぐに熱を取り戻した。この試合でメキシコは国内無敗を22試合に伸ばし、複数の選手が主力候補として存在感を示した。

アギーレ監督には今、別の悩みがある。チームは万全に見えるが、好パフォーマンスを示す選手が多く、先発選びに頭を悩ませている。これは、大会を目前に控えた監督が抱きたい理想の悩みだ。

『GOAL』は、トルカのエスタディオ・ネメシオ・ディエスで行われたセルビアとのワールドカップ前親善試合を終えたメキシコ代表選手たちを評価する。

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    ゴールキーパーとディフェンス

    ラウル・ランゲル（7/10）：
    セルビアは決定機をほとんど作れなかったが、ランゲルはディフェンダーのパス先として存在感を示した。ボール扱いでの自信が、アギーレ監督の信頼を支えている。

    ホルヘ・サンチェス（5/10）：
    2試合連続先発も、信頼性はまだ不足。オーストラリアもセルビアも彼のサイドを集中的に攻めなかったのは幸運だった。攻撃への貢献は依然としてほとんどない。

    セサル・モンテス（6/10）：
    守備で難しい場面は少なかった。ロングパスの鋭さはまだ不足だが、セットプレーでの存在感はチームの武器。

    ヨハン・バスケス（7/10）：
    2試合連続得点。チームを牽引する存在に成長している。失点場面ではやや不安もあったが、最終局面で重要なリーダーシップを発揮し始めた。

    ヘスス・ガヤルド（7/10）：
    プレーの読みが甘く先制点につながったが、すぐに立ち直り、左で幅とエネルギーをもたらした。

    • 広告
  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    中盤

    エリック・リラ（6/10）：
    ビルドアップへの関与は少なかったが、パスは正確で、中盤に安定をもたらした。

    ブライアン・グティエレス（7/10）：
    決定機を逃したが、動き続けアシストで存在感を示した。

    アルバロ・フィダルゴ（8/10）：
    終始優雅にプレー。1対1、スルーパス、ロングパスすべてが正確で、試合の流れを把握した落ち着きを示した。エル・トリの中盤の要である。

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    攻撃

    ロベルト・アルバラド（7/10）：
    右サイドでの積極性とシュート数を増やしたいが、クロスは2度決定機を創出した。

    ラウル・ヒメネス（7/10）：
    待望のゴールでチームに安堵をもたらした。W杯初得点で4度目の大会を戦う重圧から解放され、以降はより自由にプレーできるだろう。

    フリアン・キニョネス（7/10）：
    遠距離シュート、ヘディング、鋭いスルーパスと攻撃の幅を広げ、スタメンの座を確実なものにしている。

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    サブメンバーとマネージャー

    アレクシス・ベガ（8/10）：
    ホームの雰囲気か、ベガはボールに触れるたびに存在感を示した。クロスバーを直撃するシュートなど、鋭く自信に満ちたプレーが光った。

    ギジェルモ・マルティネス（6/10）：
    空中戦で粘り強く戦い、チームにフィジカル的な安心感を与えた。6月11日のデビュー戦を控え、サンティアゴ・ヒメネスやアルマンド・ゴンサレスより多く出場している点は注目に値する。

    ジルベルト・モラ（7/10）：
    17歳ながらチームメイトにボールを要求し続け、自信が光った。

    イスラエル・レイエス（7/10）：
    センターバックとして冷静に局面をコントロール。途中出場後もチームに安定感をもたらした。

    エドソン・アルバレス（6/10）：
    守備的MFのポジションをリラと争っているが、現時点ではクルス・アスールのMFが序列上位。まだベストではなく、リズムを探している。

    ルイス・チャベス（7/10）：
    ベンチ起用ながら中盤に躍動感をもたらし、遠距離ゴラソの脅威も健在。

    マテオ・チャベス（7/10）：
    左サイドでガジャルド並みの攻撃力を示し、アギーレ監督の期待通り。

    オルベリン・ピネダ（6/10）：
    ボールに触れる機会は少なかったが、常に活発に動き、チームに活力をもたらした。

    ルイス・ロモ（7/10）：
    バックラインのビルドアップに積極的に関わり、ボール運びをスムーズにした。先発でも途中出場でも、その多才さが生きる。

    ハビエル・アギーレ（8/10）：
    チームは万全だ。アギーレ監督は冷静で希望に満ち、数日後にはワールドカップ初戦でメキシコ代表がどれほど準備できているか示される。選手たちの活躍で先発選びは難航だが、それは嬉しい悩みだ。

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