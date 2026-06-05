ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督はワールドカップを前に最後の調整試合を望んだ。しかしトルカで数分間、メキシコ代表は2026年からの無敗記録でほとんど経験しなかった苦境に立たされた。セルビアが先制し、エスタディオ・ネメシオ・ディエスは緊張に包まれた。エル・トリは6月11日までに最終的な自信をつけるはずだった試合で、いきなり追う展開となった。

しかしメキシコは慌てず流れを掴み、前半だけで1－0から2－1と逆転。終盤には5－1とし、チームとアギーレ監督の自信を再確認した。

序盤の失点はバスケスとガヤルドの連携ミスから生まれたが、スタニッチのゴールで沈黙したスタンドもすぐに熱を取り戻した。この試合でメキシコは国内無敗を22試合に伸ばし、複数の選手が主力候補として存在感を示した。

アギーレ監督には今、別の悩みがある。チームは万全に見えるが、好パフォーマンスを示す選手が多く、先発選びに頭を悩ませている。これは、大会を目前に控えた監督が抱きたい理想の悩みだ。

『GOAL』は、トルカのエスタディオ・ネメシオ・ディエスで行われたセルビアとのワールドカップ前親善試合を終えたメキシコ代表選手たちを評価する。